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โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:31 น.
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โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด

ศึกฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 มหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2026 มี 3 ชาติยักษ์ใหญ่แห่งทวีปอเมริกาเหนืออย่างเม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

ความพิเศษฟุตบอลโลกปีนี้ คือการปรับโฉมใหม่ เพิ่มทีมเข้าแข่งขันเป็น 48 ทีม ทำให้มีแมตช์ให้แฟนบอลได้ตามเชียร์กันอย่างจุใจถึง 104 นัด

สำหรับแฟนบอลชาวไทยที่เตรียมตัวอดนอนรอดูการถ่ายทอดสด ตารางการแข่งขันและเวลาคิกออฟได้รับการปรับให้เป็นเวลาประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้วางแผนการรับชมได้อย่างแม่นยำ

การแข่งขันรูปแบบใหม่ World Cup 2026

  • รอบแบ่งกลุ่ม: แบ่งเป็น 12 กลุ่ม (A-L) กลุ่มละ 4 ทีม

  • การเข้ารอบ: ทีมอันดับ 1 และ 2 ของทุกกลุ่ม พร้อมกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 8 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นระบบน็อกเอาต์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรก

โปรแกรมการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่ม บิ๊กแมตช์ (ตามเวลาประเทศไทย)

แมตช์เปิดสนามจะเริ่มขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน (เข้าสู่เช้ามืดวันศุกร์) เจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกจะลงประเดิมสนามเป็นคู่แรก คัดสรรโปรแกรมคู่ที่น่าสนใจในนัดแรกของแต่ละกลุ่มมาให้ติดตามดังนี้

สัปดาห์แรก: นัดเปิดสนามและกลุ่มบิ๊กเนม

วัน/เวลาแข่งขัน (เวลาไทย) กลุ่ม คู่แข่งขัน สนาม / เมือง
คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. (เช้าศุกร์)
02.00 น. A เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ (แมตช์เปิดสนาม) เม็กซิโก ซิตี้ สเตเดียม
09.00 น. A เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย เอสตาดีโอ กัวดาลาฮารา
คืนวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. (เช้าเสาร์)
02.00 น. B แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โทรอนโต สเตเดียม
08.00 น. D สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย ลอสแอนเจลิส สเตเดียม
วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. (เช้าอาทิตย์)
02.00 น. B กาตาร์ พบ สวิตเซอร์แลนด์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย
05.00 น. C บราซิล พบ โมร็อกโก (บิ๊กแมตช์) นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม
11.00 น. D ออสเตรเลีย พบ ตุรกี บีซี เพลส แวนคูเวอร์
วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. (เช้าจันทร์)
00.00 น. E เยอรมนี พบ คูราเซา ฮิวสตัน สเตเดียม
03.00 น. F เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น (บิ๊กแมตช์) ดัลลัส สเตเดียม
วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. (เช้าอังคาร)
23.00 น. H สเปน พบ กาบูเวอร์ดี แอตแลนตา สเตเดียม
02.00 น. G เบลเยียม พบ อียิปต์ ซีแอตเทิล สเตเดียม
05.00 น. H ซาอุดีอาระเบีย พบ อุรุกวัย ฮาร์ดร็อก สเตเดียม ไมอามี
วันอังคารที่ 16 มิ.ย. (เช้าพุธ)
02.00 น. I ฝรั่งเศส พบ เซเนกัล นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม
08.00 น. J อาร์เจนตินา พบ แอลจีเรีย แคนซัส ซิตี้ สเตเดียม
วันพุธที่ 17 มิ.ย. (เช้าพฤหัสบดี)
01.30 น. L อังกฤษ พบ โครเอเชีย (บิ๊กแมตช์) ดัลลัส สเตเดียม
22.30 น. K โปรตุเกส พบ ดีอาร์ คองโก ฮิวสตัน สเตเดียม

ไทม์ไลน์รอบน็อกเอาต์จนถึงนัดชิงชนะเลิศ

เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 11 – 27 มิถุนายน การแข่งขันจะทวีความเดือดขึ้นในรอบน็อกเอาต์ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

  • รอบ 32 ทีมสุดท้าย: 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2026

  • รอบ 16 ทีมสุดท้าย: 5 – 8 กรกฎาคม 2026

  • รอบ 8 ทีมสุดท้าย: 10 – 12 กรกฎาคม 2026

  • รอบรองชนะเลิศ: 15 – 16 กรกฎาคม 2026

  • รอบชิงอันดับ 3: 19 กรกฎาคม 2026

  • รอบชิงชนะเลิศ: คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2026 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศไทย) จัดขึ้นที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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