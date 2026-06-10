โปรแกรมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ช่องถ่ายทอดสด

ศึกฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 มหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2026 มี 3 ชาติยักษ์ใหญ่แห่งทวีปอเมริกาเหนืออย่างเม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
ความพิเศษฟุตบอลโลกปีนี้ คือการปรับโฉมใหม่ เพิ่มทีมเข้าแข่งขันเป็น 48 ทีม ทำให้มีแมตช์ให้แฟนบอลได้ตามเชียร์กันอย่างจุใจถึง 104 นัด
สำหรับแฟนบอลชาวไทยที่เตรียมตัวอดนอนรอดูการถ่ายทอดสด ตารางการแข่งขันและเวลาคิกออฟได้รับการปรับให้เป็นเวลาประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้วางแผนการรับชมได้อย่างแม่นยำ
การแข่งขันรูปแบบใหม่ World Cup 2026
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รอบแบ่งกลุ่ม: แบ่งเป็น 12 กลุ่ม (A-L) กลุ่มละ 4 ทีม
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การเข้ารอบ: ทีมอันดับ 1 และ 2 ของทุกกลุ่ม พร้อมกับทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 8 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นระบบน็อกเอาต์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรก
โปรแกรมการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่ม บิ๊กแมตช์ (ตามเวลาประเทศไทย)
แมตช์เปิดสนามจะเริ่มขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน (เข้าสู่เช้ามืดวันศุกร์) เจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกจะลงประเดิมสนามเป็นคู่แรก คัดสรรโปรแกรมคู่ที่น่าสนใจในนัดแรกของแต่ละกลุ่มมาให้ติดตามดังนี้
สัปดาห์แรก: นัดเปิดสนามและกลุ่มบิ๊กเนม
|วัน/เวลาแข่งขัน (เวลาไทย)
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|สนาม / เมือง
|คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. (เช้าศุกร์)
|02.00 น.
|A
|เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ (แมตช์เปิดสนาม)
|เม็กซิโก ซิตี้ สเตเดียม
|09.00 น.
|A
|เกาหลีใต้ พบ เช็กเกีย
|เอสตาดีโอ กัวดาลาฮารา
|คืนวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. (เช้าเสาร์)
|02.00 น.
|B
|แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
|โทรอนโต สเตเดียม
|08.00 น.
|D
|สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย
|ลอสแอนเจลิส สเตเดียม
|วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. (เช้าอาทิตย์)
|02.00 น.
|B
|กาตาร์ พบ สวิตเซอร์แลนด์
|ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย
|05.00 น.
|C
|บราซิล พบ โมร็อกโก (บิ๊กแมตช์)
|นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม
|11.00 น.
|D
|ออสเตรเลีย พบ ตุรกี
|บีซี เพลส แวนคูเวอร์
|วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. (เช้าจันทร์)
|00.00 น.
|E
|เยอรมนี พบ คูราเซา
|ฮิวสตัน สเตเดียม
|03.00 น.
|F
|เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น (บิ๊กแมตช์)
|ดัลลัส สเตเดียม
|วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. (เช้าอังคาร)
|23.00 น.
|H
|สเปน พบ กาบูเวอร์ดี
|แอตแลนตา สเตเดียม
|02.00 น.
|G
|เบลเยียม พบ อียิปต์
|ซีแอตเทิล สเตเดียม
|05.00 น.
|H
|ซาอุดีอาระเบีย พบ อุรุกวัย
|ฮาร์ดร็อก สเตเดียม ไมอามี
|วันอังคารที่ 16 มิ.ย. (เช้าพุธ)
|02.00 น.
|I
|ฝรั่งเศส พบ เซเนกัล
|นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม
|08.00 น.
|J
|อาร์เจนตินา พบ แอลจีเรีย
|แคนซัส ซิตี้ สเตเดียม
|วันพุธที่ 17 มิ.ย. (เช้าพฤหัสบดี)
|01.30 น.
|L
|อังกฤษ พบ โครเอเชีย (บิ๊กแมตช์)
|ดัลลัส สเตเดียม
|22.30 น.
|K
|โปรตุเกส พบ ดีอาร์ คองโก
|ฮิวสตัน สเตเดียม
ไทม์ไลน์รอบน็อกเอาต์จนถึงนัดชิงชนะเลิศ
เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 11 – 27 มิถุนายน การแข่งขันจะทวีความเดือดขึ้นในรอบน็อกเอาต์ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
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รอบ 32 ทีมสุดท้าย: 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2026
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รอบ 16 ทีมสุดท้าย: 5 – 8 กรกฎาคม 2026
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รอบ 8 ทีมสุดท้าย: 10 – 12 กรกฎาคม 2026
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รอบรองชนะเลิศ: 15 – 16 กรกฎาคม 2026
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รอบชิงอันดับ 3: 19 กรกฎาคม 2026
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รอบชิงชนะเลิศ: คืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2026 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเวลาประเทศไทย) จัดขึ้นที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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