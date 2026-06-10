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ฟอร์ด ปกรณ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากถูกใช้เป็น “บัญชีม้า”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:55 น.
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ฟอร์ด ปกรณ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากถูกใช้เป็น "บัญชีม้า" เพราะไม่รู้ข้อกฎหมาย

ฟอร์ด ปกรณ์ ยันความบริสุทธิ์ ไม่รู้พ่อเอาชื่อไปเปิดบัญชี เครียดหากกลายเป็น “บัญชีม้า” เพราะไม่รู้ข้อกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เต็มที่

จากกรณีที่วันนี้รายการโหนกระแส ได้นำเสนอประเด็นร้อนที่ พ่อของฟอร์ด แฟน แพรรี่ ไพรวัลย์ ฉ้อโกงและลวงเงินเอาทรัพย์ชาวบ้านไปรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 70 ล้านบาท จนทาง ฟอร์ด ปกรณ์ ต้องโฟนอินเข้ามากลางรายการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเอง

ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ โดนหางเลขไปด้วย

ฟอร์ด ยืนยันว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับการกระทำครั้งนี้ของพ่อ ยอมรับเป็นห่วง แพรรี่ ไพรวัลย์ มากที่สุดเพราะถูกโยงให้รับผิดชอบเรื่องนี้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรด้วยเลย ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการถาม ฟอร์ด เกี่ยวกับการนำชื่อไปเปิดบัญชี และหากพ่อนำไปใช้เข้าข่ายบัญชีม้าจะทำอย่างไร

เจ้าตัวเผยว่า หากเป็นบัญชีม้าจริง ๆ ก็ยอมรับตรง ๆ ว่าไม่รู้ต้องทำอย่างไร เนื่องจากไม่รู้ข้อกฎหมายตรงส่วนนี้จริง ๆ แต่ก็พร้อมที่จะไปให้ข้อมูล และไปพบกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่เบื้องต้นไม่รู้ว่าพ่อนำชื่อหรือบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีหรือไม่ แต่เท่าที่รู้ก็ไม่มี เพราะเวลาไปธนาคารก็ไม่เคยรับรู้ข้อมูลว่าเคยเปิดบัญชีไว้ และบัญชีส่วนตัวที่ใช้ก็ไม่เคยมีเงินจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน หลังจากนี้พร้อมที่จะไปตรวจสอบ และชี้แจงความบริสุทธิ์กับเจ้าหน้าที่

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:55 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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