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รวบแล้ว! กัปตันแอร์แคนาดาบิน 17 ปี ไร้ใบอนุญาต โกยรายได้ 65 ล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 21:49 น.
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รวบอดีตกัปตันแอร์แคนาดาปลอมใบอนุญาตบินนาน 17 ปี

รวบอดีตกัปตันแอร์แคนาดาปลอมใบอนุญาตบินนาน 17 ปี คุม 900 เที่ยวบิน รับเงินเดือน 65 ล้านบาท บริษัทยืนยันผู้โดยสารปลอดภัยเพราะผ่านประเมินเข้มงวด

ตำรวจแคนาดาแถลงจับกุม เจฟฟรีย์ วอลล์ อดีตนักบินสายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) วัย 59 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังกระบวนการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้ใบอนุญาตนักบินปลอมเพื่อรับหน้าที่กัปตันพานักเดินทางหลายหมื่นคนขึ้นบินนานเกือบ 17 ปี

ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2025 วอลล์รับหน้าที่เป็นกัปตันควบคุมเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 900 เที่ยวบิน นำเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง Boeing 767, 777 และ 787 ทะยานขึ้นฟ้า ระหว่างนั้นรับเงินเดือนไปเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65 ล้านบาท ทั้งที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องหรือผ่านการทดสอบภาคบังคับสำหรับการเป็นกัปตัน

นิชาน ดูไรอัปปาห์ ผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคพิล ระบุว่าคดีนี้น่ากังวลอย่างยิ่ง กระทบต่อความไว้วางใจและความปลอดภัยของสาธารณชน ผู้ต้องหาเอาชีวิตผู้โดยสารหลายแสนคนไปเสี่ยงภัยในเที่ยวบินกว่า 900 เที่ยว

ขณะที่ มิลินโนวิช รองผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคพิล ระบุในการแถลงข่าวว่า รายละเอียดของคดีนี้เหมือนบทภาพยนตร์เรื่อง Catch Me If You Can เมื่อปี 2002 เจ้าหน้าที่พบว่าตลอดอาชีพนักบิน วอลล์มีใบอนุญาตขับเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปจริง แต่ไม่เคยมีใบอนุญาตนักบินขนส่งสายการบินสำหรับเครื่องบิน ซึ่งเป็นข้อบังคับสำคัญเมื่อเลื่อนขั้นเป็นกัปตันในปี 2009

รองผู้บัญชาการตำรวจเปรียบเทียบว่า กรณีนี้เหมือนหมอเวชปฏิบัติทั่วไปที่แอบผ่าตัดสมองคนไข้ในคลินิกตัวเอง ข้อกำหนดและระเบียบวิชาชีพเหล่านี้มีไว้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาจงใจปลอมแปลงเอกสารหลอกทั้งนายจ้างและหน่วยงานกำกับดูแล

ความแตกเมื่อปี 2025 หลังการตรวจสอบเอกสารประจำปีพบความผิดปกติในใบอนุญาตนักบิน ทางสายการบินจึงรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

สายการบินแอร์แคนาดาออกแถลงการณ์ว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากวอลล์เป็นนักบินพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตพื้นฐานและมีความสามารถในการบินเครื่องบินขนาดใหญ่จริง นอกจากนี้นักบินทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ทุก 6 เดือน และทดสอบการบินกับครูฝึกของ Transport Canada ทุก 12 เดือนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม สายการบินมองว่าใบอนุญาตที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินและจะจัดการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด

หลังจากการตรวจสอบนักบินทั้งระบบ บริษัทไม่พบกรณีการละเมิดใบอนุญาตแบบนี้อีก เมื่อทราบเรื่องบริษัทสั่งปลดวอลล์จากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และรายงานปัญหาให้หน่วยงานคมนาคมแคนาดาทราบ แต่ขอปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการสืบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่

ทั้งนี้ หน่วยงานคมนาคมแคนาดาสั่งปรับเงินวอลล์เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหาทางอาญา 7 กระทง ประกอบด้วยคดีฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์ การใช้เอกสารปลอม 2 กระทง และครอบครองเครื่องหมายปลอมอีก 3 กระทง โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 29 มิถุนายน 2026

สำนักข่าว CNN พยายามติดต่อทนายความของผู้ต้องหาแต่ยังไม่สามารถระบุตัวได้

ข้อมูลจาก : cnn, aljazeera และ theguardian

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 21:49 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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