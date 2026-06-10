รวบแล้ว! กัปตันแอร์แคนาดาบิน 17 ปี ไร้ใบอนุญาต โกยรายได้ 65 ล้าน
รวบอดีตกัปตันแอร์แคนาดาปลอมใบอนุญาตบินนาน 17 ปี คุม 900 เที่ยวบิน รับเงินเดือน 65 ล้านบาท บริษัทยืนยันผู้โดยสารปลอดภัยเพราะผ่านประเมินเข้มงวด
ตำรวจแคนาดาแถลงจับกุม เจฟฟรีย์ วอลล์ อดีตนักบินสายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) วัย 59 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังกระบวนการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้ใบอนุญาตนักบินปลอมเพื่อรับหน้าที่กัปตันพานักเดินทางหลายหมื่นคนขึ้นบินนานเกือบ 17 ปี
ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2025 วอลล์รับหน้าที่เป็นกัปตันควบคุมเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 900 เที่ยวบิน นำเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง Boeing 767, 777 และ 787 ทะยานขึ้นฟ้า ระหว่างนั้นรับเงินเดือนไปเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65 ล้านบาท ทั้งที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องหรือผ่านการทดสอบภาคบังคับสำหรับการเป็นกัปตัน
นิชาน ดูไรอัปปาห์ ผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคพิล ระบุว่าคดีนี้น่ากังวลอย่างยิ่ง กระทบต่อความไว้วางใจและความปลอดภัยของสาธารณชน ผู้ต้องหาเอาชีวิตผู้โดยสารหลายแสนคนไปเสี่ยงภัยในเที่ยวบินกว่า 900 เที่ยว
ขณะที่ มิลินโนวิช รองผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคพิล ระบุในการแถลงข่าวว่า รายละเอียดของคดีนี้เหมือนบทภาพยนตร์เรื่อง Catch Me If You Can เมื่อปี 2002 เจ้าหน้าที่พบว่าตลอดอาชีพนักบิน วอลล์มีใบอนุญาตขับเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปจริง แต่ไม่เคยมีใบอนุญาตนักบินขนส่งสายการบินสำหรับเครื่องบิน ซึ่งเป็นข้อบังคับสำคัญเมื่อเลื่อนขั้นเป็นกัปตันในปี 2009
รองผู้บัญชาการตำรวจเปรียบเทียบว่า กรณีนี้เหมือนหมอเวชปฏิบัติทั่วไปที่แอบผ่าตัดสมองคนไข้ในคลินิกตัวเอง ข้อกำหนดและระเบียบวิชาชีพเหล่านี้มีไว้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาจงใจปลอมแปลงเอกสารหลอกทั้งนายจ้างและหน่วยงานกำกับดูแล
ความแตกเมื่อปี 2025 หลังการตรวจสอบเอกสารประจำปีพบความผิดปกติในใบอนุญาตนักบิน ทางสายการบินจึงรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
สายการบินแอร์แคนาดาออกแถลงการณ์ว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากวอลล์เป็นนักบินพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตพื้นฐานและมีความสามารถในการบินเครื่องบินขนาดใหญ่จริง นอกจากนี้นักบินทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ทุก 6 เดือน และทดสอบการบินกับครูฝึกของ Transport Canada ทุก 12 เดือนอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม สายการบินมองว่าใบอนุญาตที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินและจะจัดการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด
หลังจากการตรวจสอบนักบินทั้งระบบ บริษัทไม่พบกรณีการละเมิดใบอนุญาตแบบนี้อีก เมื่อทราบเรื่องบริษัทสั่งปลดวอลล์จากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และรายงานปัญหาให้หน่วยงานคมนาคมแคนาดาทราบ แต่ขอปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการสืบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่
ทั้งนี้ หน่วยงานคมนาคมแคนาดาสั่งปรับเงินวอลล์เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหาทางอาญา 7 กระทง ประกอบด้วยคดีฉ้อโกงทรัพย์สินมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์ การใช้เอกสารปลอม 2 กระทง และครอบครองเครื่องหมายปลอมอีก 3 กระทง โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 29 มิถุนายน 2026
สำนักข่าว CNN พยายามติดต่อทนายความของผู้ต้องหาแต่ยังไม่สามารถระบุตัวได้
ข้อมูลจาก : cnn, aljazeera และ theguardian
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