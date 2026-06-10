เพจดังวิเคราะห์ ผงปริศนาใส่ก๋วยเตี๋ยวคืออะไร หลังต้องหามส่งโรงพยาบาล 16 ราย
เพจ Drama Addict คาดผงปริศนาใส่ก๋วยเตี๋ยวคืออะไร หลังต้องหามส่งโรงพยาบาล 16 ราย เทียบรูปคล้าย โซเดียมไนไตรท์ อันตรายถึงแก่ชีวิต
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาลหลายสิบราย หลังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก สืบเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดจากการใช้ผงปริศนาปรุง ที่เก็บมาจากถังขยะ เข้าใจผิดนึกว่าเกลือนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama Addict ได้โพสต์ภาพคาดเดาว่าผงดังกล่าวคืออะไร โดยได้เปรียบภาพ โซเดียมไนไตรท์ พร้อมระบุว่า “ลักษณะภายนอกใกล้เคียงอยู่นะ แต่รอผลตรวจดีกว่า เด่วก็รู้”
ทั้งนี้อ้างอิงจากโรงพยาบาลเพชรเวชระบุว่า โซเดียมไนไตรท์ (Sodium nitrite) คือ วัตถุเจือปนอาหาร ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิด หรือเรียกกันว่าสารกันบูด มักจะอยู่ในอาหารแปรรูปจำพวกเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก, แหนม และหมูยอ นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อสัตว์แปรรูปมีสีแดงอมชมพูน่ารับประทานยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากได้รับสารนี้มากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถทำให้เสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้มีการใช้โซเดียมไนไตรท์ลงในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพราะภายใน 1วัน ร่างกายจะสามารถรับโซเดียมไนไตรท์ได้ 0.07 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่
ปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย
คลื่นไส้
อาเจียน
ปวดท้อง
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ความดันต่ำ
ขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนในร่างกาย เกิดภาวะฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำงานผิดปกติ (Methemoglobinemia) ส่งผลให้เกิดอาการ หายใจไม่ออกหรือหายใจลำบาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้
หากโซเดียมไนไตรท์ทำปฏิกิริยากับเอมีนในเนื้อสัตว์แปรรูป เมื่อผ่านการปรุงสุกสามารถเกิดเป็นสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนขึ้นได้
ขณะที่ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ ระบุอีกว่า สรุปเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 16 ราย มีคนมาแจ้งความ 16 ราย ยังมาให้ปากคำไม่ครบ อาการหนักเข้าไอซียู 4 ราย พ้นขีดอันตรายแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจะทราบผลว่าเป็นสารชนิดใดประมาณ 7 วัน ตอนนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหาย พยานแวดล้อม ตามที่เจ้าของร้านและลูกชายกล่าวอ้างถึง และเป็นพยานที่ตำรวจรวบรวมเองด้วย ตอนนี้ได้ระดมพนักงานสอบสวนให้สอบปากคำเพื่อความรวดเร็ว
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