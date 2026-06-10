สื่อเกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้
สื่อเกาหลีฮือฮา งานวิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทซีพี ขุดสัมพันธ์ 2 ตระกูลใหญ่ข้ามประเทศ ที่หลายคนเพิ่งรู้
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเกาหลีและคนไทยจำนวนมากกลับมาสนใจอีกครั้ง สำหรับงานวิวาห์ของเหลนสาว แพ็กบ็อม คิมกู วีรบุรุษเอกราชเกาหลี กับลูกชายคนโตของ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือซีพี
งานแต่งงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพฯ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโซเชียลเกาหลีใต้ หลังโพสต์บน X ของบัญชี @tslamchda ที่เล่าเรื่องนี้มียอดอ่านทะลุ 3.5 ล้านวิว (ล่าสุด 7.9 ล้านวิว) เพราะหลายคนเพิ่งรู้ว่าสองตระกูลใหญ่ไทย-เกาหลีผูกพันกันลึกแค่ไหน
เจ้าสาวคือ คิมซอง เหลนสาวของ แพ็กบ็อม คิมกู นักต่อสู้เพื่อเอกราชเกาหลีจากญี่ปุ่น และรัฐบุรุษสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี โดยคิมซองสืบสายมาจาก คิมฮวี หลานชายคนเล็กของคิมกู ส่วนเจ้าบ่าวคือ ธนิศร์ เจียรวนนท์ ลูกชายคนโตของ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเป็นหลานปู่ของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี
Yonhap News รายงานว่างานแต่งจัดที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มีแขกทั้งฝั่งไทยและเกาหลีเข้าร่วมราว 1,000 คน และงานนี้ยังได้รับคำอวยพรจากฝั่งราชวงศ์ไทยด้วย
ทั้งคู่รู้จักกันผ่านความสนิทสนมของแม่ทั้งสองฝ่าย ก่อนจะได้เป็นเพื่อนกันระหว่างใช้ชีวิตและเรียนอยู่ในสหรัฐฯ ตามรายงานของ The Dong-A Ilbo
ด้านการศึกษา Seoul Shinmun ระบุว่า ธนิศร์จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยทำงานบริษัทการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนกลับมาดูแลธุรกิจแม็คโครและซีพี แอ็กซ์ตร้า ขณะที่คิมซองจบจาก Wellesley College และเคยทำงานบริษัทด้านไอทีในสิงคโปร์
จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือ คิมซองนับเป็นสะใภ้เกาหลีคนที่ 2 ของตระกูลเจียรวนนท์ เพราะ มาริษา เจียรวนนท์ แม่ของธนิศร์ ก็เป็นชาวเกาหลีเช่นกัน มีชื่อเกาหลีว่า “คังซูฮยอง” โดยพบกับ สุภกิต เจียรวนนท์ ระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐฯ
ในมุมของสื่อเกาหลี งานวิวาห์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวคนดังแต่งงาน แต่เป็นภาพสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของวีรชนประวัติศาสตร์เกาหลี กับตระกูลธุรกิจไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมอาหาร ค้าปลีก โทรคมนาคม และธุรกิจอีกหลายแขนง ซึ่งเชื่อมกันมาแล้ว 2 รุ่น
ข้อมูลอ้างอิง
태국 재벌가 며느리 된 백범 김구 선생 증손녀
2022년 백범 김구 선생의 손자 고(故) 김휘 씨의 차녀인 김성(성 다니엘라 김)과 CP그룹 수파낏 회장의 장남인 타닛 치라와논이 태국 방콕에서 결혼식을 올렸음
신부는 미국 웰즐리대를 졸업하고 글로벌 IT 기업 등에서 커리어를 쌓은 재원이며 신랑은… pic.twitter.com/izEMBxpTu6
— 크루아상 (@tslamchda) June 8, 2026
ภาพจาก : IG/marisalogue_ , 1 , 2
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