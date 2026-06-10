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สื่อเกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:05 น.
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เกาหลีฮือฮา วิวาห์เหลนสาวแบ็กบอม คิมกู กับทายาทเครือซีพี หลายคนเพิ่งรู้
ภาพจาก : IG/marisalogue_

สื่อเกาหลีฮือฮา งานวิวาห์เหลนสาวแพ็กบ็อม คิมกู กับทายาทซีพี ขุดสัมพันธ์ 2 ตระกูลใหญ่ข้ามประเทศ ที่หลายคนเพิ่งรู้

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเกาหลีและคนไทยจำนวนมากกลับมาสนใจอีกครั้ง สำหรับงานวิวาห์ของเหลนสาว แพ็กบ็อม คิมกู วีรบุรุษเอกราชเกาหลี กับลูกชายคนโตของ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือซีพี

งานแต่งงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพฯ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโซเชียลเกาหลีใต้ หลังโพสต์บน X ของบัญชี @tslamchda ที่เล่าเรื่องนี้มียอดอ่านทะลุ 3.5 ล้านวิว (ล่าสุด 7.9 ล้านวิว) เพราะหลายคนเพิ่งรู้ว่าสองตระกูลใหญ่ไทย-เกาหลีผูกพันกันลึกแค่ไหน

เจ้าสาวคือ คิมซอง เหลนสาวของ แพ็กบ็อม คิมกู นักต่อสู้เพื่อเอกราชเกาหลีจากญี่ปุ่น และรัฐบุรุษสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี โดยคิมซองสืบสายมาจาก คิมฮวี หลานชายคนเล็กของคิมกู ส่วนเจ้าบ่าวคือ ธนิศร์ เจียรวนนท์ ลูกชายคนโตของ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเป็นหลานปู่ของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี

เกาหลีฮือฮางานวิวาห์เหลนสาวแบ็กบอม คิมกู กับทายาทซีพี
ภาพจาก : IG/marisalogue_

Yonhap News รายงานว่างานแต่งจัดที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มีแขกทั้งฝั่งไทยและเกาหลีเข้าร่วมราว 1,000 คน และงานนี้ยังได้รับคำอวยพรจากฝั่งราชวงศ์ไทยด้วย

ทั้งคู่รู้จักกันผ่านความสนิทสนมของแม่ทั้งสองฝ่าย ก่อนจะได้เป็นเพื่อนกันระหว่างใช้ชีวิตและเรียนอยู่ในสหรัฐฯ ตามรายงานของ The Dong-A Ilbo

งานแต่งจัดที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มีแขกทั้งฝั่งไทยและเกาหลีเข้าร่วมราว 1,000 คน
ภาพจาก : IG/marisalogue_

ด้านการศึกษา Seoul Shinmun ระบุว่า ธนิศร์จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยทำงานบริษัทการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนกลับมาดูแลธุรกิจแม็คโครและซีพี แอ็กซ์ตร้า ขณะที่คิมซองจบจาก Wellesley College และเคยทำงานบริษัทด้านไอทีในสิงคโปร์

จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือ คิมซองนับเป็นสะใภ้เกาหลีคนที่ 2 ของตระกูลเจียรวนนท์ เพราะ มาริษา เจียรวนนท์ แม่ของธนิศร์ ก็เป็นชาวเกาหลีเช่นกัน มีชื่อเกาหลีว่า “คังซูฮยอง” โดยพบกับ สุภกิต เจียรวนนท์ ระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐฯ

ในมุมของสื่อเกาหลี งานวิวาห์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวคนดังแต่งงาน แต่เป็นภาพสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของวีรชนประวัติศาสตร์เกาหลี กับตระกูลธุรกิจไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมอาหาร ค้าปลีก โทรคมนาคม และธุรกิจอีกหลายแขนง ซึ่งเชื่อมกันมาแล้ว 2 รุ่น

คิมซองนับเป็นสะใภ้เกาหลีคนที่ 2 ของตระกูลเจียรวนนท์ เพราะ มาริษา เจียรวนนท์ แม่ของธนิศร์ ก็เป็นชาวเกาหลีเช่นกัน
ภาพจาก : IG/marisalogue_

ข้อมูลอ้างอิง

ภาพจาก : IG/marisalogue_ , 1 , 2

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 16:05 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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