ไม่รอด! เสือ ดุสิต ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีรุมทำร้ายเหยื่อเจ็บสาหัส
ศาลจังหวัดนนทบุรีสั่งจำคุก เสือ ดุสิต และพรรคพวก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีรุมทำร้ายเหยื่อเจ็บสาหัส-ซี่โครงหัก 12 ซี่
จากกรณี เสือ ดุสิต หรือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน อายุ 40 ปี, นายอานนท์ อายุ 36 ปี และนายไมตรี อายุ 28 ปี รุมทำร้ายร่างกาย นายธนพล วัย 53 ปี บริเวณหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งหนึ่ง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา จนซี่โครงหัก 12 ซี่ บาดเจ็บสาหัส ปอดและตับได้รับความเสียหายหนัก อาจไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุ เสือ ดุสิต และพวกเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จากนั้นนำตัวไปฝากขังต่อศาล จากนั้นผู้ก่อเหตุทั้งหมดใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 120,000 บาท เพื่อประกันตัว ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีนายสัมฤทธิ์นำเงินจำนวน 1,500,000 บาท ไปมอบให้นายธนพลผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
อย่างไรก็ดี เสือ ดุสิต เผยว่า ตนเองตั้งใจมามอบตัวโดยไม่ได้คิดหลบหนี พร้อมกันนั้นยังได้ยกมือไหว้ขอโทษ รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด
วันนี้ (10 มิถุนายน 2569) มีรายงานว่าศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาพยานหลักฐานและมีคำพิพากษาลงโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุ โดย เสือ ดุสิต และ นายไมตรี ตัดสินจำคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ส่วนนายอานนท์ ตัดสินจำคุก 4 ปี เพราะมีประวัติติดตัวมาก่อนหน้า
หลังศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น ทนายความของ เสือ ดุสิต เตรียมทำเรื่องเพื่อยื่นอุทธรณ์คดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
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