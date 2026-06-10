พี่หนุ่ม อ่านฎีกายืนยัน ไม่มีใบสลาก แต่ขึ้นเงินได้ถ้าพิสูจน์กรรมสิทธิ์ได้
กรณีลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หมายเลข 173770 ของป้าขยัน สุโขทัย ล่าสุดตำรวจอายัดสลากแล้ว พร้อมพยานหลักฐานซีซีทีวีและผู้ขาย ยืนยันการซื้อจริงวันที่ 1 มิ.ย. 69
ตำรวจ จ.สุโขทัย อายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ถูกรางวัลที่ 1 ไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2569 หลังหลักฐานวงจรปิดและคำให้การผู้ขายชี้ว่าป้าขยันซื้อลอตเตอรี่ 3 ใบจริง และเป็นเจ้าของสลากใบที่ถูกรางวัล
พล.ต.ต.สถาพร ศรีภิรมย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่าได้ประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอายัดสลากดังกล่าวแล้ว โดยหลักฐานที่รวบรวมได้ประกอบด้วยภาพถ่ายจากผู้ขาย บันทึกการโอนเงิน 300 บาทในวันที่ 1 มิ.ย. 2569 และกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้น
เรื่องนี้เริ่มต้นจากป้าขยัน หญิงชาวสุโขทัย ที่ให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจลอตเตอรี่ เพื่อนบ้านแจ้งในตอนแรกว่าถูกรางวัลที่ 1 เลข 173770 ก่อนจะกลับคำว่าเลขหน้าผิดและได้ทิ้งใบไปแล้ว เมื่อป้าขยันไปค้นขยะพบเพียง 2 ใบ ไม่พบใบที่คาดว่าถูกรางวัล
กระทั่งล่าสุด หนุ่ม กรรชัย จากรายการโหนกระแส ได้อ่านคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง สรุปใจความว่าการไม่มีใบสลากอยู่ในมือไม่ได้ตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยอัตโนมัติ หากเจ้าของสามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ด้วยพยานหลักฐานที่ชัดเจน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้
แนวคำพิพากษาที่อ้างอิง เช่น ฎีกาที่ 464/2515 และ 3409/2524 วางหลักว่าเงื่อนไขด้านหลังสลากไม่ใช่ข้ออ้างที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัล หากโจทก์มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่ว่าสลากจะสูญหาย ถูกทำลาย หรือถูกนำไป
ทั้งนี้ศาลจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายคดี ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับน้ำหนักพยานหลักฐานที่ป้าขยันและทนายความสามารถนำเสนอต่อศาลได้
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