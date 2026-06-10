ศาลสหรัฐฯสั่งจำคุก 35 ปี นักวิ่งผิวดำแทงนักวิ่งผิวขาว ทะเลาะกันเรื่องที่นั่ง
ศาลสหรัฐฯสั่งจำคุก 35 ปี นักวิ่งผิวดำแทงนักวิ่งผิวขาว ทะเลาะกันเรื่องที่นั่ง ในงานแข่งวิ่ง โดยคดีนี้ศาลให้พิพากษาเยี่ยงผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักข่าว NBC รายงานว่า คาร์เมโล แอนโทนี วัยรุ่นชายอายุ 19 ปี ถูกพิพากษาจำคุก 35 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุแทงนายออสติน เมคาล์ฟ วัยรุ่นอายุ 17 ในงานวิ่งแข่ง ในนครดัลลาส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรับอเมริกา
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้น ภายหลังจากที่ทั้งสองมีข้อถกเถียงกันเรื่องที่นั่ง หลังจากที่นายแอนโทนีไปนั่งอยู่ที่เตนท์ของโรงเรียนคู่แข่ง และทำให้ผู้ตายกับผู้เหตุมีปากเสียงกัน ซึ่งนายเมคาล์ฟไล่ผู้ตายออกจากที่นั่ง และนายแอนโทนีได้ใช้มีดที่พกมาด้วยแทงอกของผู้ตายเสียชีวิต
โดยนายแอนโทนีสารภาพว่าเขาแทงจริง แต่เขากล่าวว่าที่เขาทำไปเพราะเขาถูกข่มขู่โดยผู้ตาย อย่างไรก็ตามทางคณะลูกขุนปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุว่าเป็นการป้องกันตัว
ทั้งนี้คดีดังกล่าวกลายเป็นที่จับตามองของสังคมสหรัฐฯ เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นผิวดำขณะที่ผู้ตายเป็นวัยรุ่นผิวขาว อย่างไรก็ตามทนายความทั้งสองฝ่ายพูดต่อคณะลูกขุนว่าสีผิวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว
แม้ว่าช่วงเลาเกิดเหตุนายแอนโทนีจะอายุ 17 ปี แต่รัฐเท็กซัสอนุญาตให้ดำเนินคดีได้เยี่ยงผู้ใหญ่ ศาลจึงสั่งพิพากษาจำคุก 35 ปี และต้องรับโทษจำคุกอย่างน้อย 17.5 ปี ถึงจะเข้ารับทัณฑ์บนได้
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