โก๊ะตี๋ พูดสาเหตุ ไม่จดทะเบียนสมรส ยอมรับยังติดอยู่ในใจ ถามกลับผิดตรงไหน?

เคลียร์ชัด! โก๊ะตี๋ อารามบอย ตอบคนถามจดทะเบียนสมรส ‘น้องใบมิ้นต์’ ยอมรับยังรู้สึกติดค้างอยู่ในใจ ขอแค่ปัจจุบันรัก-มีความสุขเพียงพอแล้ว ย้ำทรัพย์สินทุกอย่างหามาด้วยตัวเอง
โก๊ะตี๋ อารามบอย ไลฟ์สดพุดคุยกับแฟน ๆ เจอชาวเน็ตถามว่าจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาว น้องใบมิ้นต์ หรือไม่ งานนี้เจ้าตัวเผยเหตุผลที่ยังไม่จดทะเบียนสมรส เพราะต้องการให้ความสัมพันธ์ชัดเจนก่อน ย้ำชัดว่าทุกสิ่งที่ตนมีในวันนี้สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งสิ้น
โก๊ะตี๋เล่าว่า ตนเป็นคนบ้านนอกคอกนา เกิดมาจากกระท่อมปลายนา ไม่ใช่ลูกผู้ลากมากดีที่ได้สมบัติจากพ่อแม่ สิ่งที่เขามีทุกวันนี้เกิดจากการทำงานหนักด้วยตัวเอง ตนยึดมั่นในคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อก่อนเสียชีวิตว่าจะยกระดับครอบครัวให้พ้นจากความยากจนและจะดูแลแม่ พี่น้อง รวมถึงลูกหลานไปให้ถึงที่สุด
ส่วนของประเด็นการจดทะเบียนสมรส โก๊ะตี๋มองว่าปัจจุบันสิทธิเสรีภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันหมด อยากให้สังคมให้เกียรติผู้ชายบ้าง
พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าการที่เขาต้องการล้อมรั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันสิ่งที่สร้างมาด้วยความยากลำบากนั้นผิดตรงไหน แต่หากเป็นการสร้างมาด้วยกันแล้วตนเองฮุบไว้คนเดียวแบบนั้นถึงจะเรียกว่าเลวและด่าได้เต็มที่ แต่ในกรณีนี้คือสิ่งที่เขาหามาเองจึงมองว่าไม่ยุติธรรมหากจะมีใครมาชุบมือเปิบ
โก๊ะตี๋วิเคราะห์ภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่นที่มองว่าเขา “หัวหมอ” หรือ “รู้มาก” โดยเปรียบเทียบกับกรณีข่าวที่ผู้ชายทุ่มเปย์ให้ผู้หญิงจนหมดตัวแล้วถูกหลอก สุดท้ายสังคมก็มักจะไปด่าว่าผู้ชายเหล่านั้นโง่ แต่พอตนเองมีความรอบคอบและมีสติในการป้องกันตัวเองกลับถูกมองว่าหัวหมอ ซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์
สุดท้าย โก๊ะตี๋ยอมรับยังมีบางสิ่งที่รู้สึกติดค้างอยู่ในใจและยังไม่ชัวร์ในวิธี พร้อมถามกลับว่า “ผิดตรงไหน” เจ้าตัวยืนยันว่าการคบกันหรือรู้จักกัน เอาที่สบายใจเป็นหลัก ขอแค่ปัจจุบันรักกัน มีความสุข และแฮปปี้ต่อกันก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
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