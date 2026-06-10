ฟอร์ด ปกรณ์ ยันไม่เกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ โดนหางเลขไปด้วย
ฟอร์ด ปกรณ์ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พ่อบิดเงินชาวบ้านร่วม 70 ล้าน รับห่วง แพรรี่ ไพรวัลย์ โดนหางเลขไปด้วย
จากกรณีที่ชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนโดยอ้างว่าถูก พ่อของฟอร์ด อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ชายคนสนิทของ แพรรี่ ไพรวัลย์ โกงเงินค่ารับซื้อข้าวและที่ดิน รวมถึงถูกนำชื่อไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ แต่ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จนเจ้าของชื่อต้องแบกภาระหนี้ทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยมูลค่าความเสียหายสูงถึง 70 ล้านบาท ตามที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ฟอร์ด ปกรณ์ ลั่น “เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย” หลังทัวร์ลงปม พ่อบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน
ในวันนี้ 10 มิถุนายน 2569 รายการโหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าว โดยนำผู้เสียหายส่วนหนึ่งมาร่วมพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในรายการ ช่วงหนึ่งมีการติดต่อไปยัง ฟอร์ด ปกรณ์ เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เนื่องจากทีมงานยังไม่สามารถติดต่อไปทางคุณพ่อของฟอร์ดได้
ฟอร์ด ปกรณ์ โฟนอินในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองและพูดคุยเบื้องต้นกับผู้เสียหายที่เดินทางมานั่งในรายการ โดย ฟอร์ด เปิดเผยว่า “โดนเยอะมาก เครียดมาก ตกใจมากเพราะยอดเงินเยอะมาก แต่สิ่งที่อยากจะบอกตอนนี้เลยคือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้หรือกระบวนการเรื่องนี้เลย คือจริง ๆ อยู่กับย่าและป้าตั้งแต่เด็ก เพราะว่าพ่อแม่ต้องไปทำงาน ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ 3 เดือนก็อยู่กับป้ากับยายมาตลอด เพิ่งได้มาอยู่กับแม่จริง ๆ ตอนเรียนอยู่มัธยมปลาย
คือรู้สึกว่าถ้าเงินมันเยอะขนาดนี้ทำไมไม่มีเงินเลย เพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเกิดมายังไงอันนี้ไม่รู้เลยจริง ๆ ตอนช่วงปี 1 ก็จะแยกย้ายกับที่บ้านแล้ว ไปเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง ไปอยู่หอใน ก็แยกย้ายกับพ่อแม่ช่วงนั้น ทีนี้ก็มารู้ว่าพ่อเปิดโรงข้าวอีกโรงหนึ่ง ก็จะมาช่วยบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์ ก็รู้ว่าพ่อทำข้าวแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไร ว่าพ่อเอาเงินไปทำอะไร แต่ก็เริ่มมารู้ว่าพ่อไม่ค่อยมีเงิน ก็ต้องหาเงินเรียนเอง มารู้ทีหลังว่าพ่อมีหนี้สิ้น ตอนนั้นก็รับได้ แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะขนาดนี้ มันจะเยอะขนาดนี้ อันนี้ไม่รู้เลย เราก็ทำใจแล้วว่าต้องหาเงินเรียนเอง ก็ต้องกลับมาอยู่กับป้ากับยายเหมือนเดิมจนทุกวันนี้ ก็หาเงินเองมาตั้งแต่ตอนนั้น พอมีเงินก็ช่วยใช้หนี้ให้พ่อแม่บ้างเท่าที่ช่วยได้
เรื่องบัญชีที่พ่อเปิดเป็นชื่อตนก็ไม่รู้เรื่อง เพราะถ้ามันมีเงินเข้าบัญชีพอไปเช็กก็ต้องรู้ว่ามันมีเยอะขนาดนี้ แต่ไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนั้นมาเลย ปกติเปิดบัญชีใช้เอง ถ้าพ่อเอาบัตรประชาชนไปเปิดเวลาไปธนาคารก็ต้องรู้ว่าบัญชีนี้เขาเปิดไว้นะ เราต้องเอาบัตรประชาชน ไปแสกนหน้านี้ด้วยทุกวันนี้ ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนก็ต้องไปเช็กดู เพราะว่าผมไม่ได้มีเงินส่วนนั้นอยู่เลยในช่วงที่เรียนมัธยม ก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นไปโรงเรียน
ส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลใจอะไรถ้าผู้เสียหายจะรวมตัวกันไปร้องที่กองปราบฯ เพราะส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร ผมก็บริสุทธิ์ ก็ยินดีถ้าจะไป ตนก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
ถ้าถามว่าได้เจอพ่อไหม ก็มีได้เจอบ้างเป็นบางครั้ง เช่นวันเปิดร้านซักผ้าก็มาให้กำลังใจ ทำบุญ ช่วงนี้ไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านคนที่เลี้ยงมาจะเป็นคนติดต่อให้แทนไม่ได้เป็นคนที่คุยกับพ่อโดยตรง ไม่ได้อยู่กับพ่อ ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่กับพ่อ คุยล่าสุดก็มีถามเรื่องที่เป็นข่าวก็มีโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่า ‘ฟอร์ดอย่ามายุ่งเลย อันนี้ฟอร์ดไม่เกี่ยว เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเอง’ นี่คือสิ่งที่รู้มา ตนก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องออกมาอธิบายอะไร เพราะเรื่องทั้งหมดตนไม่รู้เลย
ส่วนเรื่องบัญชีที่เปิดเป็นชื่อตน ก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่ง ปกติก็มีให้เงินพ่อบ้าง ช่วงที่หาเงินได้ หลังจากที่มีงานมีอะไรก็รู้อยู่ว่าพ่อไม่มีเงินใช้ติดหนี้อยู่ ตนก็จะโอนเงินไปให้บ้าง
หากพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อฟอร์ดจริง เหมือนใช้เป็นบัญชีม้า ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกัน เพราะไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายตรงนี้ ก็ไม่รู้จะผิดด้วยไหม แต่ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริง ๆ และพร้อมที่จะไปให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ในส่วนของ แพรรี่ อันนี้กังวลใจที่สุด หนักใจมาก เพราะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย แต่เขาก็โดนไปด้วย ซึ่งจริง ๆ มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่แพรรี่เลย มันก็จะรูปอยู่ช่วงตอนที่เราคบกันแล้วก็พาไปพ่อกับแม่ แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเขามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ ด้วยความที่แฟนจะไปหาพ่อแม่ เราก็พาไปหาพ่อแม่ก็มีการถ่ายรูปกันปกติ โดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องราวว่าเป็นยังไง ซึ่งมันก็หนักเท่าที่ฟังมา
คือจริง ๆ ไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไร ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด ถ้าพ่อผิดก็อยากให้ตรวจสอบ ให้ดำเนินคดีให้ถึงศาลถึงอะไรเลย ถ้าพ่อผิด พ่อต้องยอมรับผิด ส่วนตัวไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับอะไรตรงเลย เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้ แล้วทุกวันนี้ก็ทำงานด้วย แล้วก็กลัวว่าตรงนี้มันจะมีผลกับการทำงานของเราเหมือนกัน บางสิ่งบางอย่างที่เอาลงในโซเชียลกันบางทีมันก็ไม่จริง ทำไมมันถึงมีผลกระทบมาถึงเราหนักขนาดนี้ แพรรี่ เขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้“
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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