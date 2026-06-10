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ชาวเน็ตถกหนัก! หลานย่าคนละผัว คบกันได้ไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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ชาวเน็ตถกหนัก! หลานย่าคนละผัว คบกันได้ไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า?
ภาพจาก : FB/ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ

หนุ่มถามปัญหาครอบครัวปม “ย่ามีผัวสองคน” หลานฝั่งละคนชอบกัน ชาวเน็ตชี้ไม่ผิดเพราะไม่ใช่ญาติสายเลือด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ถามชาวเน็ตเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อน หลังหลานสองคนจากคนละฝั่งของย่าที่มีสามีถึงสองคน เกิดชอบพอและคบกัน

เจ้าของโพสต์อธิบายว่า ย่าของตนมีสามีสองคน และมีลูกกับสามีทั้งสองฝั่ง จนกระทั่งหลานจากสามีคนแรกกับหลานจากสามีคนที่สองเกิดชอบกันขึ้น โดยทั้งสองเป็นผู้ชายด้วยกัน และหนึ่งในนั้นมีศักดิ์เป็นหลานของน้องเขย (สามีของน้องสาว) ของเจ้าของโพสต์

ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ผิดกฎหมายไทย เพราะทั้งสองไม่ได้เป็นญาติสายเลือดกันโดยตรง เป็นเพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและทะเบียนบ้านเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากทั้งสองเป็นผู้ชาย จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องเลือดชิดจากการมีลูกร่วมกัน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1450 ระบุว่า

“บุคคลสองคนซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี จะทำการสมรสกันไม่ได้ ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่”

ซึ่งกรณีนี้ทั้งสองคนไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

แม้ความสัมพันธ์นี้อาจดูซับซ้อนในแง่ของโครงสร้างครอบครัว แต่ในทางกฎหมายแล้วถือว่าไม่มีข้อห้ามใด เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของมุมมองทางสังคมและครอบครัวมากกว่าเรื่องกฎหมาย

หนุ่มถามปัญหาครอบครัวปม &quot;ย่ามีผัวสองคน&quot; หลานฝั่งละคนชอบกัน ชาวเน็ตชี้ไม่ผิดเพราะไม่ใช่ญาติสายเลือด
ภาพจาก : FB/ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ

รุ่นหลานเป็นแฟนกันผิดไหม ดูสายเลือด กฎหมาย

ประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่รุ่นหลานคบกัน กำลังทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า “ผิดหรือไม่” โดยเฉพาะกรณีที่โครงสร้างครอบครัวมีความซับซ้อน เช่น ย่ามีสามี 2 คน และมีลูกกับสามีทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ลูกของแต่ละฝั่งจะมีลูกต่อมาเป็นรุ่นหลาน

เรื่องนี้ไม่ควรรีบตัดสินด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว เพราะคำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งผังเครือญาติจริง สายเลือด ข้อกฎหมาย อายุของคู่รัก ความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ความสบายใจของครอบครัว และประเด็นสุขภาพในอนาคต

หากอธิบายจากผังครอบครัวแบบง่าย กรณีที่ย่ามีลูกกับสามีคนที่ 1 และมีลูกกับสามีคนที่ 2 ลูกทั้งสองฝั่งจะเป็นพี่น้องร่วมแม่ต่างพ่อ ส่วนลูกของคนทั้งสองฝั่งจะกลายเป็นรุ่นหลานที่มีความเกี่ยวดองกันทางสายเลือดผ่านย่าคนเดียวกัน

กล่าวอีกแบบคือ รุ่นหลานทั้งสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันโดยตรง แต่ยังถือว่าเป็นญาติกัน เพราะมีบรรพบุรุษร่วมกัน คือย่าคนเดียวกัน ความสัมพันธ์ลักษณะนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง หรือญาติในระดับใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผังเครือญาติที่แท้จริงของแต่ละครอบครัว

ในมุมกฎหมายไทย ข้อห้ามสำคัญเรื่องการสมรสมักเกี่ยวข้องกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรง เช่น พ่อแม่กับลูก ปู่ย่าตายายกับหลาน รวมถึงพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่ กรณีลูกพี่ลูกน้องไม่ได้อยู่ในข้อห้ามแบบเดียวกับพี่น้องโดยตรง แต่ควรตรวจสอบกับผู้รู้ทางกฎหมาย หากต้องการความชัดเจนในกรณีเฉพาะ

ส่วนคำเรียกในครอบครัว เช่น “สามีคนแรก” “สามีคนที่สอง” หรือคำพูดแบบชาวบ้านที่ใช้เรียกความสัมพันธ์ในอดีต ไม่ได้เป็นตัวตัดสินสถานะทางกฎหมายโดยตรง สิ่งที่ต้องดูจริง ๆ คือความสัมพันธ์ทางสายเลือด การจดทะเบียนสมรสในช่วงเวลานั้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแต่ละครอบครัว

ความพร้อมของครอบครัวและสุขภาพ

อีกประเด็นที่ควรพิจารณาคือสุขภาพ หากคู่รักมีความเกี่ยวดองทางสายเลือดและวางแผนมีลูกในอนาคต ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงตามประวัติครอบครัวอย่างรอบด้าน ไม่ควรใช้การคาดเดาหรือความเชื่อในบ้านเป็นข้อมูลหลัก

รุ่นหลานเป็นแฟนกันผิดไหม ดูสายเลือด กฎหมาย
ภาพจาก : FB/ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ

นอกจากกฎหมายและสุขภาพ ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ยังมีมิติทางจิตใจและครอบครัว คนในบ้านอาจมีมุมมองแตกต่างกัน บางคนรับได้ บางคนไม่สบายใจ และบางครอบครัวอาจกังวลเรื่องคำพูดของญาติหรือสังคมรอบตัว การพูดคุยกันด้วยข้อมูลจริงจึงสำคัญกว่าการกล่าวโทษกัน

ทางออกที่เหมาะสมคือ ทั้งสองฝ่ายควรเริ่มจากการทำผังเครือญาติให้ชัดเจน ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดระดับใด จากนั้นหากมีแผนพัฒนาความสัมพันธ์จริงจัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักกฎหมาย แพทย์ด้านพันธุกรรม นักจิตวิทยาครอบครัว หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์

สำหรับครอบครัว การรับฟังกันโดยไม่รีบตัดสินจะช่วยลดความตึงเครียดได้มาก เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำถามว่า “ผิดหรือถูก” แต่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับความเข้าใจ ความสมัครใจ ความรับผิดชอบ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง

ในฝั่งของ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่า

“สรุป 1. อาจจะนับญาติกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นญาติ “ทางสายเลือด” กันครับ คือผู้ชายฝั่งขวาเนี่ย เป็นแค่หลานของน้องเขย ไม่ได้อยู่ในสายเลือดของตระกูลนี้

2. สองหนุ่มเค้าจะรักจะชอบกัน ไม่ได้มีผลในเชิงการ “แต่งงานแบบเลือดชิด” เพราะไม่ได้จะมีลูกหลานสืบต่อไป จึงไม่ต้องกังวลในเชิงพันธุกรรมด้วย

ท้ายที่สุด กรณีรุ่นหลานเป็นแฟนกันในครอบครัวที่มีเครือญาติซับซ้อน ไม่ควรสรุปจากคำเรียกหรือความรู้สึกแปลกเพียงอย่างเดียว ควรดูข้อเท็จจริงของสายเลือด ข้อกฎหมาย สุขภาพ และความพร้อมของทุกฝ่าย พร้อมขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:42 น.
75
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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