ด่วน! คนร้ายนับสิบ กราดยิงแอฟริกาใต้ ตาย 12 ศพ เจ็บ 9 ราย ก่อนขึ้นรถหลบหนี
คนร้ายนับสิบ กราดยิงแอฟริกาใต้ ตาย 12 ศพ เจ็บ 9 ราย ก่อนขึ้นรถหลบหนี ตำรวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุ ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 12 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 9 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.10 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น
โดยตำรวจระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัย 10 คนได้เปิดฉากยิงใส่ชุมชนแออัดในเขตชานเมืองคลีฟแลนด์ นครโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยได้ขึ้นรถคันเดิมเพื่อหลบหนี ขณะนี้ตำรวจกำลังล่าตัวผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ อย่างไรก็ตามสำนักข่าว BBC ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเหตุกราดยิงในพื้นที่แออัดนั้นมักจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างแก๊งอาชญากรรม
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