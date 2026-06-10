ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกรุง! ล่าหัว มาเฟียไนจีเรีย แก๊งข้ามชาติ ซิ่งรถชนตร. เงินหมุนเวียนร้อยล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:06 น.
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ระทึกกรุง! ล่าหัว มาเฟียไนจีเรีย โจรข้ามชาติ ซิ่งรถชนตร. เงินหมุนเวียนร้อยล้าน

ระทึกกรุง! บุกจับมาเฟียไนจีเรียหัวหน้าแก๊งข้ามชาติ เครือข่าย DODORIMA ฟอกเงินค้ายา-โรแมนซ์สแกม ซิ่งรถชนตร. หนีก่อนจนมุมคาส่งท้ายสาย 3 ยึดทรัพย์เกือบพันล้าน

เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.กทม.) นำกำลังเข้าจับกุมตัว นายแพทริค (Patrick) สัญชาติไนจีเรีย อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) เพื่อการค้า และต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

จับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งบนถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2526 หลังใช้เวลาสืบสวนขยายผลนานหลายเดือน

ปฏิบัติการจับกุมเป็นไปอย่างระทึกขวัญ ขณะที่เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์เข้าปิดล้อมเพื่อสกัดจับรถของผู้ต้องหา แต่นายแพทริคกลับพยายามขับรถเก๋งถอยชนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรงเพื่อเปิดทางหนี ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1 นาย เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจทุบกระจกรถและเข้าชาร์จควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ภายในรถยนต์

จากการตรวจค้นพบโคเคนน้ำหนัก 18 กรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถ เมื่อขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดมิเนียม สามารถตรวจยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมประมาณ 700,000 บาท ประกอบด้วย รถยนต์โตโยต้า เงินสดสกุลบาทและดอลลาร์สหรัฐ เงินในบัญชีธนาคารประมาณ 40,000 บาท รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมเนมชั้นนำจำนวนมาก

จากการสืบสวนประวัติพบว่า นายแพทริคพำนักอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 7 ปี เริ่มต้นจากการเป็นคนเดินยาเสพติดรายย่อยคอยขายโคเคนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ก่อนจะแต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นหัวหน้าเครือข่าย “DODORIMA” ซึ่งเป็นสาขาในประเทศไทยขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผิวสีระดับโลกชื่อ “NBM of Africa”

ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายเฉพาะปีที่ผ่านมาสูงถึง 380 ล้านบาท และมีเงินสะพัดในระบบภาพรวมมากกว่า 300 ล้านบาท โดยผู้ต้องหาจะลักลอบโอนเงินรายได้จากการกระทำความผิดกลับไปยังประเทศไนจีเรียเพื่อสร้างคฤหาสน์หรูหลังใหญ่

เครือข่ายอาชญากรรมนี้มีพฤติกรรมใช้การจัดกิจกรรมการกุศลและงานบริจาคเงินตามอีเวนต์ต่าง ๆ เป็นฉากหน้าเพื่อบังคับและพรางเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด รวมถึงฟอกเงินที่ได้มาจากแก๊งโรแมนซ์สแกม

นายแพทริคยังสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนมีชื่อเสียงระดับสูงในสังคมไทยด้วยการจัดหาโคเคนไปส่งให้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจมืด

การจับกุมหัวหน้าแก๊งรายนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องมาจากปฏิบัติการ “Operation Dark Room” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายห้องพักคอนโดมิเนียมหรูย่านนนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นฐานบัญชาการของแก๊งโรแมนซ์สแกนหลอกลวงเหยื่อ จับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้ 6 ราย ก่อนจะสืบสวนจนพบเส้นทางการเงินและโครงสร้างเครือข่ายที่ทับซ้อนกันระหว่างแก๊งหลอกลวงออนไลน์กับการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งมีเครือข่าย DODORIMA ของนายแพทริคเป็นองค์กรส่วนกลางในการควบคุมดูแลทั้งหมด

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายแพทริคยอมรับสารภาพในข้อหาครอบครองและจำหน่ายโคเคน แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาฟอกเงิน อ้างว่าความร่ำรวยและทรัพย์สินทั้งหมดมาจากการทำธุรกิจส่งออกปลาอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศไทยและไนจีเรีย ส่วนกลุ่ม DODORIMA เป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนเพื่อทำกิจกรรมการกุศลเท่านั้น ซึ่งคำว่าโดโดริมาในภาษาท้องถิ่นมีความหมายแปลว่า “สวัสดี”

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลและเบาะแสสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินี้จำนวนมากซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เนื่องจากจะกระทบต่อรูปคดี

หลังจากนี้จะประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด และเดินหน้าขยายผลจับกุมสมาชิกในเครือข่ายทั้งหมดทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและร่วมขบวนการชาวไทยต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:06 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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