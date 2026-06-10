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ฟอร์ด ปกรณ์ ลั่น “เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย” หลังทัวร์ลงปม พ่อบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:15 น.
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ฟอร์ด ลั่น "เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย" หลังทัวร์ลงปม พ่อ บิดเงิน 70 ล้าน ผู้เสียหายเพียบ

ฟอร์ด ปกณ์ เคลื่อนไหวหลังทัวร์ลงสนั่น พ่อบิดเงิน 70 ล้าน ชาวบุรีรัมย์เสียหายเพียบ! ลั่น “เมนต์อะไรเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย”

จากกรณีที่ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์รวมตัวเข้าร้องเรียนกับ “อ้อ ไพรัช” โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากชายรายหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของฟอร์ด อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ชายคนสนิทของ แพรรี่ ไพรวัลย์ จากการรับซื้อข้าวและที่ดิน จนมูลค่าความเสียหายที่รวมกันพุ่งกว่า 70-80 ล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นมาจากการรับซื้อข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาด ทำให้ชาวบ้านหลายรายตัดสินใจนำผลผลิตมาขาย แต่ภายหลังกลับอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้

นอกจากนี้ ยังมีผู้ร้องเรียนบางส่วนอ้างว่า เคยฝากขายที่ดินผ่านบุคคลดังกล่าว เพราะเชื่อว่าสามารถหาผู้ซื้อรายใหญ่ได้ แต่เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น กลับมีปัญหาเรื่องการรับเงิน จนต้องออกมาตามทวงสิทธิของตัวเอง

ขณะเดียวกัน ยังมีกรณีที่ลูกน้องและคนใกล้ชิดออกมาให้ข้อมูลว่า เคยถูกขอให้นำชื่อไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แทน โดยมีการรับปากว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่สุดท้ายกลับเกิดปัญหาตามมา จนบางรายต้องรับภาระหนี้ด้วยตัวเอง

อ้อ ไพรัช อ้างว่า จากข้อมูลที่ได้รับ พฤติการณ์ของชายคนนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีผู้เสียหายทยอยออกมาแสดงตัวอยู่เรื่อยๆ และเชื่อว่ายังอาจมีผู้เสียหายอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกมาร้องเรียน

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดัง ชาวเน็ตหลายคนก็พารถทัวร์ไปลงกันแบบสนั่นหวั่นไหวที่ตัว ฟอร์ด ปกรณ์ และ แพรรี่ ไพรวัลย์ อย่างหนัก ซึ่งล่าสุดตัวของ ฟอร์ด เองได้เคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความถึงประเด็นข่าวของพ่อ ระบุว่า

“ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ใช่การคิดไปเองแล้วทำให้คนอื่นเสียหาย พื้นที่สาธารณะแต่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ ก่อนจะคอมเมนต์อะไร รบกวนเกรงใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนิดนึงครับ โยงไปทั่วถึงพี่เเพรรี่อีกโอ้ยยย”

ฟอร์ด ปกรณ์ โพสต์แล้ว หลังทัวร์ลงปม พ่อบิดเงินชาวบ้าน 70 ล้าน-1

อ้างอิงจาก : FB Ford Pakon

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 14:15 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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