ทัวร์ลง! สาวสั่งของจากแอปฯ โวยไม่ได้ใบเสร็จ ถามแรง “เรียนจบอะไรมา”
ลูกค้าสาวสั่งของผ่านแอปฯ โวยไม่ได้ใบเสร็จ อัดคลิปถามวุฒิการศึกษาไรเดอร์ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น ไม่ควรเหยียดการศึกษา-ดูถูกคนทำงาน ชี้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบ
โซเชียลแชร์คลิปกรณีหญิงสาวคนหนึ่งซื้อของจากแอปฯ ร้านสะดวกซื้อ จากนั้นมีไรเดอร์มาส่งของมาถึงที่บ้าน แต่กลับไม่ได้รับใบเสร็จ เธอจึงตะโกนถามชายหนุ่มที่มาส่งของว่าเรียนจบชั้นการศึกษาใด วุฒิปริญญาหรือประถมศึกษา ฝั่งไรเดอร์ตอบกลับว่าเรียนจบมัธยมศึกษา ฝั่งลูกค้าสาวถามย้ำอีกครั้งว่า “ไม่ได้จบปริญญาตรีใช่ไหม”
ต่อมาฝั่งลูกค้าสอบถามว่าอายุเท่าไหร่ ด้านชายหนุ่มตอบกลับว่าอายุ 19 ปี จากนั้นคลิปวีดีโอตัดจบไป
หลังจากวิดีโอดังกล่าวถูแชร์ลงในโซเชียล ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าประเด็นการถกเถียงในคลิปนั้นเกี่ยวอะไรกับวุฒิการศึกษา ขณะที่อีกส่วนออกมาไขข้อสงสัยว่าหากสั่งของจากในแอปพลิเคชั่นจะได้รับใบเสร็จจากในแอปฯ นั่นเอง
“น้องจะจบอะไรมาก็ไม่สมควรโดนแบบนี้ การให้เกียรติกันเป็นพื้นฐานปัญญาชน”
“จบอะไรไม่สำคัญ แต่ที่สำคัญเขารู้กันหมดว่าใบเสร็จอยู่ใน app แต่เจ้าของโพสต์จบอะไรคะถึงไม่รู้”
“เกี่ยวอะไรกะวุฒิมาส่งของให้ ในแอปมีใบเสร็จ ไปว่าเขาทำไม”
“มีแอปสั่งของแต่ไม่รู้ว่าใบเสร็จดูในแอปได้555”
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