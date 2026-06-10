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เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ เสด็จเยือนไทย ในรอบ 40 ปี ย้อนสายสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ เสด็จเยือนไทย ในรอบ 40 ปี ย้อนสายสัมพันธ์ 2 ราชวงศ์

เจ้าฟ้าหญิงแอนน์เตรียมเสด็จเยือนไทย 16–17 ก.ค. นี้ ครั้งที่ 4 ในรอบกว่า 50 ปี ย้อนรอยสายสัมพันธ์สองราชวงศ์ตั้งแต่ยุคในหลวง ร.9

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยแถลง เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี พร้อมด้วยเซอร์ ทิม ลอว์เรนซ์ พระสวามี มีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16–17 กรกฎาคม 2569 นับเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งที่ 4 ของพระองค์

ตามกำหนดการ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์จะเสด็จเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีกำหนดพบนายกรัฐมนตรีของไทยด้วย

นอกจากพระกรณียกิจด้านราชสำนักและการทูตแล้ว เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ยังจะเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ประเทศไทย ทรงพบกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หญิงของไทย ทอดพระเนตรงานด้านความมั่นคงทางสุขภาพในระดับภูมิภาค และทรงร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเสด็จเยือนไทยครั้งที่ 4 ของเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและอบอุ่นที่ยืนยาวระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย ตลอดจนบทบาทสำคัญของพระราชวงศ์ทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เจ้าหญิงผู้ทรงงานหนักที่สุดแห่งราชวงศ์อังกฤษ

เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กับเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ประสูติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2493 และทรงเป็นพระขนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กษัตริย์องค์ปัจจุบัน

เมื่อปี 2530 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงสถาปนาเจ้าหญิงแอนน์ขึ้นเป็น “พระราชกุมารี” ซึ่งเป็นพระอิสริยยศที่พระราชทานเฉพาะพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์เท่านั้น พระองค์ยังทรงมีชื่อเสียงด้านกีฬาขี่ม้า ทรงชนะการแข่งขันยูโรเปียนอีเวนติงแชมเปียนชิป ระดับทวีปยุโรป เมื่อปี 2514 ขณะมีพระชันษาเพียง 21 ปี และทรงได้รับเลือกเป็นนักกีฬาแห่งปี

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่ทรงงานหนักที่สุด มีรายงานว่าในปี 2562 พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากถึง 506 ครั้ง สื่ออังกฤษขนานนามพระองค์ว่าเป็น “มือขวา” ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในยุคที่ราชวงศ์ปรับลดขนาดลง

ย้อนรอยปี 2515 ตามเสด็จควีนเอลิซาเบธเฝ้าฯ ในหลวง ร.9

ความผูกพันของเจ้าฟ้าหญิงแอนน์กับประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่กว่า 50 ปีก่อน พระองค์เคยเสด็จเยือนไทยมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2515, 2522 และ 2530

ครั้งแรกที่ทรงเหยียบแผ่นดินไทยคือการเสด็จเยือนครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515 ขณะนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยดยุกแห่งเอดินบะระและเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จมาทรงรับ

การเยือนครั้งนั้นเต็มไปด้วยภาพแห่งความทรงจำ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประทับรถยนต์พระที่นั่งเดมเลอร์สีเหลืองคู่กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางประชาชนที่มามอบดอกไม้และของขวัญจนเต็มรถ ทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงที่พระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จไปทอดพระเนตรพระราชวังบางปะอินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าหญิงแอนน์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแห่งไทย ปี 1972
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าหญิงแอนน์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแห่งไทย ปี 1972

ในงานพระราชทานเลี้ยงคืนแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงแด่พระราชอาคันตุกะจากอังกฤษ โดยเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ทรงร่วมโต๊ะเสวยด้วย พร้อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และในคืนสุดท้าย ฝ่ายอังกฤษได้จัดงานเลี้ยงตอบแทนถวายแด่ทั้งสองพระองค์ จัดขึ้นบนเรือพระที่นั่งรอยัลยอชต์บริทาเนีย ซึ่งจอด ณ ท่าเทียบเรือคลองเตย

หลังจากนั้น เจ้าฟ้าหญิงแอนน์เสด็จเยือนไทยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2522 พร้อมร้อยเอกมาร์ค ฟิลลิปส์ พระสวามีในขณะนั้น และเสด็จเยือนเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2530

พระราชวงศ์เสด็จเยือนพระราชวังบางปะอิน กรุงเทพฯ 14 - 14 กุมภาพันธ์ 2515

สายสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ยังหยั่งรากลึกกว่านั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เคยเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรถึง 2 ครั้ง ในปี 2503 และ 2509 โดยการเยือนครั้งแรก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิปเสด็จมาทรงรับด้วยพระองค์เองที่สถานีรถไฟวิกตอเรียในกรุงลอนดอน ก่อนประทับรถม้าพระที่นั่งไปยังพระราชวังบักกิงแฮม ท่ามกลางประชาชนหลายแสนคนที่มารอรับเสด็จ ขณะที่ความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ย้อนไปได้ถึงสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ซึ่งทรงมีพระราชหัตถเลขาโต้ตอบกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ไทยและสหราชอาณาจักรสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2398 รวมระยะเวลากว่า 170 ปี การเสด็จเยือนของเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ในเดือนกรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ตอกย้ำมิตรภาพระหว่างสองราชวงศ์และสองประเทศ ซึ่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่มาภาพจาก: rct.uk

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:44 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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