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10 เรื่องน่ารู้ “ไชยชนก ชิดชอบ” จากอีสปอร์ต บุรีรัมย์ สู่รัฐมนตรีดิจิทัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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10 เรื่องน่ารู้ "ไชยชนก ชิดชอบ" จากอีสปอร์ต บุรีรัมย์ สู่รัฐมนตรีดิจิทัล
ภาพจาก : FB/Nok Chidchob

ทำความรู้จัก ไชยชนก ชิดชอบ ผ่าน 10 เกร็ดประวัติ ตั้งแต่ชีวิตในอังกฤษ งานบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต งานสภา และรัฐมนตรีดิจิทัล

ชื่อของ ไชยชนก ชิดชอบ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในแวดวงกีฬา อีสปอร์ต และการเมืองดิจิทัล ก่อนจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขาผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายมาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บทความนี้รวบรวม 10 เรื่องน่ารู้เชิงประวัติของไชยชนก โดยคัดเฉพาะข้อมูลด้านเส้นทางชีวิต งานกีฬา อีสปอร์ต งานสภา และบทบาทสาธารณะ

ทำความรู้จัก ไชยชนก ชิดชอบ ผ่าน 10 เกร็ดประวัติ ตั้งแต่ชีวิตในอังกฤษ งานบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต งานสภา และรัฐมนตรีดิจิทัล
ภาพจาก : FB/Nok Chidchob

1. ชื่อเล่น “นก” เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2533

ไชยชนก ชิดชอบ มีชื่อเล่นว่า “นก” เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2533 เขาเติบโตมากับยุคเปลี่ยนผ่านจากสื่อดั้งเดิมสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ภาพของเขาจึงต่างจากนักการเมืองรุ่นก่อนในแง่ที่เชื่อมกับกีฬา เกม และเทคโนโลยีตั้งแต่ต้น

2. ใช้ชีวิตในอังกฤษตั้งแต่อายุ 8 ขวบ

Techsauce รายงานว่า ไชยชนกใช้ชีวิตในอังกฤษตั้งแต่อายุประมาณ 8 ขวบ และอยู่ต่างประเทศนานหลายปี ประสบการณ์นี้ทำให้เขาได้เห็นระบบการเรียน วัฒนธรรมการทำงาน และการแข่งขันในระดับสากลตั้งแต่ยังเด็ก

3. มีบทบาทกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดก่อนเข้าการเมือง

ก่อนก้าวสู่การเมืองเต็มตัว ไชยชนกทำงานเกี่ยวกับระบบกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบทบาทเชื่อมกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดและโครงสร้างธุรกิจรอบสโมสร บุรีรัมย์เป็นตัวอย่างจังหวัดที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้จริง

4. เชื่อมชื่อกับ Chang International Circuit

นอกจากฟุตบอล ไชยชนกยังมีชื่อเชื่อมกับสนาม Chang International Circuit หนึ่งในสนามแข่งรถสำคัญของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพจำบุรีรัมย์ในฐานะเมืองกีฬา บทบาทนี้ทำให้เขาได้สัมผัสงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ การตลาดกีฬา และการประสานงานหลายฝ่าย

Chang International Circuit หนึ่งในสนามแข่งรถสำคัญของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพจำบุรีรัมย์ในฐานะเมืองกีฬา
ภาพจาก : FB/Nok Chidchob

5. ผู้ผลักดัน Buriram United Esports

SME Thailand เขียนถึงบทบาทของไชยชนกในการผลักดัน Buriram United Esports ให้เป็นทีมอีสปอร์ตอาชีพที่จริงจัง เขามองเกมเป็นอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจใหม่ตั้งแต่ช่วงที่คนไทยจำนวนมากยังมองอีสปอร์ตด้วยสายตาระวัง

6. เปลี่ยนภาพ “เด็กเล่นเกม” ให้กลายเป็น “นักกีฬาอาชีพ”

บทบาทในวงการอีสปอร์ตช่วยทำให้ภาพของเกมเปลี่ยนไปในเชิงบวก จากกิจกรรมที่ผู้ใหญ่บางส่วนมองว่าเสียเวลา ไปสู่เส้นทางอาชีพที่มีการฝึกซ้อม มีทีมงาน มีรายได้ และมีการแข่งขันเป็นระบบ ซึ่งต้องอาศัยวินัยและการจัดเวลาไม่ต่างจากกีฬาอื่น

7. เชื่อมโลกกีฬาเข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัล

ไชยชนกมองว่าอีสปอร์ตไม่ได้แยกจากคอนเทนต์ แบรนด์ สปอนเซอร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดนี้สอดคล้องกับทิศทางโลก เพราะกีฬายุคใหม่ขยายไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล สินค้าไลฟ์สไตล์ และชุมชนแฟนคลับ ไม่ได้จบแค่ในสนาม

8. ก้าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและพรรคภูมิใจไทย

ไทยรัฐ ระบุว่า ไชยชนกมีบทบาทเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย หลังผ่านงานบริหารธุรกิจกีฬาและอีสปอร์ตมาก่อน เขาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยที่มีพื้นฐานจากธุรกิจและเทคโนโลยี ไม่ได้มาจากสายราชการแบบเดิม

9. เสนอร่าง พ.ร.บ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รัฐสภา มีข้อมูลว่าไชยชนกร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร่วมกับคณะ โดยมีเป้าหมายกำหนดระบบช่วยเหลือประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วม พายุ ภัยแล้ง และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ให้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น

เสนอร่าง พ.ร.บ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ภาพจาก : FB/Nok Chidchob

10. ตัวแทนไทยในเวที UNODC 58 ประเทศ

กระทรวงดิจิทัลฯ รายงานว่า ในบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ไชยชนกทำหน้าที่เป็นตัวแทนไทยในการประชุม UNODC ร่วมกับผู้แทนจาก 58 ประเทศทั่วโลก เพื่อหารือเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยเผชิญในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ไชยชนก ชิดชอบ มีเส้นทางที่เชื่อมกีฬา อีสปอร์ต ธุรกิจท้องถิ่น งานสภา และนโยบายดิจิทัลไว้ด้วยกัน เขาเป็นหนึ่งในนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานจากโลกเทคโนโลยีและกีฬาอาชีพ ก่อนรับผิดชอบโจทย์ใหญ่ของประเทศในด้านความปลอดภัยออนไลน์และเศรษฐกิจดิจิทัล

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ภาพจาก Instagram : nok_chidchob, FB/Nok Chidchob

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:31 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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