ข่าวการเมือง

ท่องเที่ยวฯ เผยเอกชนไม่ได้หารือรัฐบาล เรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก มองอาจติดเรื่องความคุ้มค่า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:33 น.
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รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยเอกชนไม่ได้หารือรัฐบาล เรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก มองอาจติดเรื่องความคุ้มค่า ท่ามกลางความไม่แน่ชัดถึงการถ่ายทอดสด

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะลงเตะเปิดสนามในวันที่ 12 มิ.ย. 69 และยังไม่มีความชัดเจนถึงการถ่ายทอดสดในประเทศไทยว่า ขณะนี้ รัฐบาลไม่ได้หารือกับภาคเอกชน

เมื่อถามว่า เอกชนมาหารือรัฐบาลหรือไม่ หลังมีรายงานเอกชนจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ฯ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีติดต่อเช่นกัน และรัฐบาลเคยระบุแล้วว่า หากเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอด ก็เป็นการหารายได้ของภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลก็ยินดี แต่เบื้องต้นไม่ทราบว่าราคา ได้มีการพูดคุยไปถึงขั้นตอนใดและต่อรองราคาหรือไม่ แต่เชื่อว่า ขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องราคา และความคุ้มค่า

อ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ในราคาใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ฟีฟ่ายืนราคา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,300 ล้านบาท

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:33 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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