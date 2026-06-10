หวยลาว

หวยลาวพัฒนา งวด 10/6/69 อัปเดตผลสดเลข 6 ตัว เลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:18 น.
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หวยลาว 10 มิถุนายน 2569

ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 10 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดผลแบบเรียลไทม์ อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว แจกแนวทางเลขเด็ดตำราสัตว์ พร้อมตารางสถิติออกรางวัลวันพุธ

รายงานสดผลสลากพัฒนาประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป คอหวยสามารถรับชมการประกาศรางวัลส่งตรงจาก สปป.ลาว ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live พร้อมเช็กผลแบบเรียลไทม์ได้ที่นี่

หวยลาวพัฒนา งวด 10 มิถุนายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

วิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 10 มิถุนายน 2569 อิงตามตำราทำนายฝันและหมวดหมู่สัตว์นำมาจัดกลุ่มเป็นตัวเลือกให้คอหวยนำไปเสี่ยงดวง

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : เสือ (06), ช้าง (13) และ สิงโต (05)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : หอย (02), กบ (64) และ หนู (55)

สถิติหวยลาวออกวันพุธ

ข้อมูลผลการออกรางวัลสลากพัฒนาย้อนหลังเฉพาะวันพุธ เพื่อเป็นแนวทางในการเทียบเคียงตัวเลข ดังนี้

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
3 มิถุนายน 2569 390549 90549 0549 549 49
27 พฤษภาคม 2569 680172 80172 0172 172 72
20 พฤษภาคม 2569 962377 62377 2377 377 77
13 พฤษภาคม 2569 220572 20572 0572 572 72
6 พฤษภาคม 2569 374260 74260 4260 260 60
29 เมษายน 2569 897768 97768 7768 768 68
22 เมษายน 2569 288257 88257 8257 257 57
8 เมษายน 2569 198977 98977 8977 977 77
1 เมษายน 2569 396810 96810 6810 810 10
25 มีนาคม 2569 841971 41971 1971 971 71
18 มีนาคม 2569 504329 04329 4329 329 29
11 มีนาคม 2569 845181 45181 5181 181 81
4 มีนาคม 2569 412958 12958 2958 958 58

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 13:18 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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