หวยลาว
หวยลาวพัฒนา งวด 10/6/69 อัปเดตผลสดเลข 6 ตัว เลขเด็ดตำราสัตว์ สถิติย้อนหลัง
ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 10 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดผลแบบเรียลไทม์ อัปเดตรางวัลเลข 6 ตัว แจกแนวทางเลขเด็ดตำราสัตว์ พร้อมตารางสถิติออกรางวัลวันพุธ
รายงานสดผลสลากพัฒนาประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป คอหวยสามารถรับชมการประกาศรางวัลส่งตรงจาก สปป.ลาว ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live พร้อมเช็กผลแบบเรียลไทม์ได้ที่นี่
หวยลาวพัฒนา งวด 10 มิถุนายน 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์
วิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 10 มิถุนายน 2569 อิงตามตำราทำนายฝันและหมวดหมู่สัตว์นำมาจัดกลุ่มเป็นตัวเลือกให้คอหวยนำไปเสี่ยงดวง
- สัตว์ใหญ่มาแรง : เสือ (06), ช้าง (13) และ สิงโต (05)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : หอย (02), กบ (64) และ หนู (55)
สถิติหวยลาวออกวันพุธ
ข้อมูลผลการออกรางวัลสลากพัฒนาย้อนหลังเฉพาะวันพุธ เพื่อเป็นแนวทางในการเทียบเคียงตัวเลข ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|3 มิถุนายน 2569
|390549
|90549
|0549
|549
|49
|27 พฤษภาคม 2569
|680172
|80172
|0172
|172
|72
|20 พฤษภาคม 2569
|962377
|62377
|2377
|377
|77
|13 พฤษภาคม 2569
|220572
|20572
|0572
|572
|72
|6 พฤษภาคม 2569
|374260
|74260
|4260
|260
|60
|29 เมษายน 2569
|897768
|97768
|7768
|768
|68
|22 เมษายน 2569
|288257
|88257
|8257
|257
|57
|8 เมษายน 2569
|198977
|98977
|8977
|977
|77
|1 เมษายน 2569
|396810
|96810
|6810
|810
|10
|25 มีนาคม 2569
|841971
|41971
|1971
|971
|71
|18 มีนาคม 2569
|504329
|04329
|4329
|329
|29
|11 มีนาคม 2569
|845181
|45181
|5181
|181
|81
|4 มีนาคม 2569
|412958
|12958
|2958
|958
|58
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