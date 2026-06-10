ปลอดภัยแล้ว ผู้ป่วยอาการสาหัสกินผงปริศนาในก๋วยเตี๋ยว รู้ผลว่าผงอะไรใน 7 วัน
ปลอดภัยแล้ว ผู้ป่วยอาการสาหัสจำนวน 4 ราย กินผงปริศนาในก๋วยเตี๋ยว หลังเข้าใจผิดว่าเป็นเกลือ รู้ผลว่าผงอะไรใน 7 วัน
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่หามส่งโรงพยาบาลหลายสิบราย หลังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก สืบเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดจากการใช้ผงปริศนาปรุง ที่เก็บมาจากถังขยะ เข้าใจผิดนึกว่าเกลือนั้น
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของผู้ที่มีอาการสาหัส หลังจากรับประทานก๋วยเตี๋ยว มีอาการอาเจียน วิงเวียน ท้องร่วง จึงได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่หาสาเหตุเบื้องต้น ทราบว่า ลูกชายเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว ติดสุรา ไปเอาวัสดุคล้ายเกลือมาให้แม่ปรุงอาหารแล้วเกิดเหตุ ต้องดู 2 ประเด็นว่าตั้งใจหรือไม่ ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็เป็นเรื่องความประมาทเลินเล่อ สารพิษที่เจือปนในเกลือ อาจจะทำอันตรายถึงชีวิตได้ ต้องรอดูที่สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กำลังส่งเกลือไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อตรวจว่ามีสารตัวใดเจือปน
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ ระบุอีกว่า สรุปเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 16 ราย มีคนมาแจ้งความ 16 ราย ยังมาให้ปากคำไม่ครบ อาการหนักเข้าไอซียู 4 ราย พ้นขีดอันตรายแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจะทราบผลว่าเป็นสารชนิดใดประมาณ 7 วัน ตอนนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหาย พยานแวดล้อม ตามที่เจ้าของร้านและลูกชายกล่าวอ้างถึง และเป็นพยานที่ตำรวจรวบรวมเองด้วย ตอนนี้ได้ระดมพนักงานสอบสวนให้สอบปากคำเพื่อความรวดเร็ว
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