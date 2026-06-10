ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า
ปิดฉากคดีค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ ศาลตัดสินจำคุกอดีตผู้บริหารและนายหน้าชาวไทย หลังพบพฤติการณ์ลวงแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รีจนเป็นหนี้และถูกบังคับใช้แรงงาน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลแขวงแลปแลนด์ (Lapland District Court) ประเทศฟินแลนด์ ได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนาย Jukka Kristo อดีตซีอีโอของบริษัท Polarica เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง ในความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บเบอร์รีป่าในฟินแลนด์
ในส่วนของนาง Kalyakorn Phongphit นายหน้าชาวไทยซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการ ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเดียวกัน โดยได้รับโทษจำคุก 9 เดือน เนื่องจากนางกัลยากรเคยถูกตัดสินจำคุก 3 ปีจากคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเบอร์รีแห่งอื่นเมื่อปีที่ผ่านมา
สรุปพฤติการณ์และการกระทำผิด
- คดีนี้ถือเป็นคดีค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศฟินแลนด์
- ผู้กระทำความผิดได้ทำการล่อลวงแรงงานไทยให้ไปเก็บเบอร์รีป่า โดยมีการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับรายได้และสภาพการทำงาน
- แรงงานต้องแบกรับภาระค่าเดินทางและค่าครองชีพที่สูงมาก จนเกิดสภาวะหนี้สินกับทางบริษัทตั้งแต่มาถึงฟินแลนด์ในปี 2022 ส่งผลให้แรงงานแทบไม่มีรายได้เหลือ แม้จะต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันโดยไม่มีวันหยุด
- ศาลระบุว่าที่พักที่บริษัทจัดหาให้มีคุณภาพย่ำแย่และแออัดเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
- แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและสื่อสารได้เพียงภาษาไทย ทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานเก็บเบอร์รีต่อไปเพื่อชดใช้หนี้สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งศาลสรุปว่าการทำงานในลักษณะนี้ถือเป็น “การบังคับใช้แรงงาน”
ทั้งนี้ ทางการฟินแลนด์ได้ดำเนินการกวาดล้างการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมเบอร์รีอย่างเข้มงวดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากพบกรณีการกดขี่แรงงาน และมีการกล่าวหาว่าบริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อกดค่าแรง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสหรัฐฯพิพากษาจำคุก 42 ปี อดีตผู้บัญชาการตาลีบัน เอี่ยวลักพาตัวนักข่าว
- ลสด ผัวทหาร ปล่อยเมียป่วย หนอนหมื่นตัว ไชร่างทั้งเป็น ศาลเกาหลีสั่งคุก 30 ปี
- นรกบนดิน! ตอลิบานเปิดทาง แต่งงานเด็ก 6 ขวบ ข่มขืนในชีวิตสมรสไม่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: