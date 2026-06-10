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ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:55 น.
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ปิดฉากคดีค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ ศาลตัดสินจำคุกอดีตผู้บริหารและนายหน้าชาวไทย หลังพบพฤติการณ์ลวงแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รีจนเป็นหนี้และถูกบังคับใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลแขวงแลปแลนด์ (Lapland District Court) ประเทศฟินแลนด์ ได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนาย Jukka Kristo อดีตซีอีโอของบริษัท Polarica เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง ในความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บเบอร์รีป่าในฟินแลนด์

ในส่วนของนาง Kalyakorn Phongphit นายหน้าชาวไทยซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการ ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเดียวกัน โดยได้รับโทษจำคุก 9 เดือน เนื่องจากนางกัลยากรเคยถูกตัดสินจำคุก 3 ปีจากคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเบอร์รีแห่งอื่นเมื่อปีที่ผ่านมา

สรุปพฤติการณ์และการกระทำผิด

  • คดีนี้ถือเป็นคดีค้ามนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศฟินแลนด์
  • ผู้กระทำความผิดได้ทำการล่อลวงแรงงานไทยให้ไปเก็บเบอร์รีป่า โดยมีการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับรายได้และสภาพการทำงาน
  • แรงงานต้องแบกรับภาระค่าเดินทางและค่าครองชีพที่สูงมาก จนเกิดสภาวะหนี้สินกับทางบริษัทตั้งแต่มาถึงฟินแลนด์ในปี 2022 ส่งผลให้แรงงานแทบไม่มีรายได้เหลือ แม้จะต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันโดยไม่มีวันหยุด
  • ศาลระบุว่าที่พักที่บริษัทจัดหาให้มีคุณภาพย่ำแย่และแออัดเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
  • แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและสื่อสารได้เพียงภาษาไทย ทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานเก็บเบอร์รีต่อไปเพื่อชดใช้หนี้สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งศาลสรุปว่าการทำงานในลักษณะนี้ถือเป็น “การบังคับใช้แรงงาน”

ทั้งนี้ ทางการฟินแลนด์ได้ดำเนินการกวาดล้างการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมเบอร์รีอย่างเข้มงวดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากพบกรณีการกดขี่แรงงาน และมีการกล่าวหาว่าบริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมนี้ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อกดค่าแรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:55 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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