บอสณวัฒน์ หลุดแฉกลางไลฟ์ ศิลปินในสังกัด นิสัยเปลี่ยนเพราะผู้ชาย แฟนคลับถกสนั่น สื่อถึงใคร?

อุ้ย! บอสณวัฒน์ หลุดแฉกลางไลฟ์ ทิ้งปมปริศนา ศิลปินในสังกัด นิสัยเปลี่ยนเพราะผู้ชาย แฟนคลับถกสนั่น สื่อถึงใคร?
บอกเลยว่าในโซเชียลตอนนี้กำลังถกเถียงกันสนั่นหวั่นไหว หลัง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ บิ๊กบอสแห่งเวทีมิสแกรนด์ หลุดเล่าปมปริศนาถึงศิลปินในสังกัดตัวเองว่า นิสัยเปลี่ยนเพราะผู้ชาย พร้อมยกตัวอย่างเคสที่เพิ่งเจอมาสด ๆ ร้อน ๆ ทำกลุ่มแฟนคลับออกโรงป้องศิลปินตัวเอง
บอสณวัฒน์ เล่าว่า “ปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากเรื่องผู้ชาย และหลายครั้งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต หากขาดสติหรือการตัดสินใจที่รอบคอบ
ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ศิลปินรายนี้แสดงพฤติกรรมเมินเฉยใส่ตน ไม่ยกมือไหว้ ไม่ทักทาย ทั้ง ๆ ที่ยืนอยู่ในระยะใกล้กันมาก ๆ เหมือนกับตนเป็น หัวหลักหัวตอ อย่างไงอย่างงั้น”
เรื่องราวดังกล่าวถูกชาวเน็ตและกลุ่มแฟนคลับนำเอามาถกกันเป็นวงกว้างว่าสิ่งที่บอสณวัฒน์เปิดเผยออกมานั้นหมายถึงใครกันแน่ บางกลุ่มพุ่งเป้าไปที่ศิลปินที่ขายภาพลักษณ์คู่จิ้น GL (Girl Love) แฟนคลับบางคนก็รีบออกมาปกป้องศิลปินของตัวเองกันยกใหญ่ ในขณะที่ชาวเน็ตบางรายกลับมองว่าการออกมาพูดแบบนี้ของบอสณวัฒน์นั้นอาจทำให้เกิดการคาดเดาที่เกินความเป็นจริงไปมาก และอาจจะส่งผลเสียให้กับศิลปินหลาย ๆ คนที่ถูกโยงไปทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่บุคคลนั้น
อย่างไรก็ตามตามคำบอกเล่าของ บอสณวัฒน์ ในครั้งนี้ อาจทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุม แต่ก็คงต้องรอให้มีคำตอบที่กระจ่างแจ้งกว่านี้ออกมาก่อนว่าแท้จริงแล้วบอสหมายถึงใครกันแน่ ซึ่งหากมีความคืบหน้าเช่นไรทีมงานจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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