เตือนคนไทยในญี่ปุ่น! แก๊ง ‘โทคูริว’ ระบาด สุ่มดูลาดเลาเตรียมปล้นบ้าน
ญี่ปุ่นไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไป เตือนภัย แก๊งอาชญากรรมเครือข่าย ‘โทคูริว’ ใช้วิธีส่งวัยรุ่นสาวกดกริ่งดูลาดเลาตอนตี 4 พร้อมไลฟ์สดสตรีมสภาพบ้านเหยื่อ ตำรวจเร่งประกาศเตือนด่วน
สถานการณ์ความปลอดภัยสำหรับคนไทยในประเทศญี่ปุ่นน่าเป็นห่วงมากขึ้น หลังเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลจากคุณ Anyarat Matsushita เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพที่กำลังออกอาละวาด โดยระบุรายละเอียดไว้ในไฟล์ เตือนคนไทย ญี่ปุ่นไม่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อน!.md เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมของกลุ่มที่เรียกว่า “โทคูริว” (Tokuryu)
พฤติการณ์ของคนร้าย กดกริ่งดูลาดเลาตอนตี 4
จากการรายงานพบว่า ขณะนี้ในเมืองโทเมะ จังหวัดมิยางิ มีแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการที่แนบเนียนเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย ดังนี้
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ช่วงตี 4 คนร้ายจะส่งเด็กผู้หญิงอายุน้อย หน้าตาดูไม่มีพิษมีภัย ไปยืนกดกริ่งรัวๆ หน้าบ้าน พร้อมถือแท็บเล็ต โดยคาดว่าเป็นการเปิดกล้องสตรีมสดให้เพื่อนร่วมแก๊งดูสภาพหน้างาน
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ช่วง 1 ทุ่ม มีการแอบส่งคนมาซุ่มดูต้นทางอยู่บริเวณด้านหลังบ้าน
เป้าหมายและการทำงานของกลุ่ม “โทคูริว”
กลุ่มโทคูริว (匿名・流動型犯罪グループ) คือแก๊งอาชญากรรมเครือข่ายสวมรอยสืบข้อมูลที่กำลังระบาดหนักในญี่ปุ่นขณะนี้ โดยพวกมันจะส่งคนมา ดูลาดเลา เพื่อเช็กข้อมูลสำคัญ เช่น บ้านหลังนี้มีคนอยู่หรือไม่, คนในบ้านตื่นกี่โมง, หรือมีผู้หญิง/คนแก่อยู่เพียงลำพังหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนเข้าปล้นในอนาคต
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดมิยางิได้ออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วน โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงกลคนหน้าประตูแม้จะดูเป็นวัยรุ่นธรรมดา
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ข้อควรปฏิบัติ | หากมีเสียงกริ่งดังในเวลาดึกดื่น หรือมีคนแปลกหน้ามาหาโดยไม่ได้นัดหมาย ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และห้ามเปิดประตูรับเด็ดขาด เพราะหากเผลอขานรับหรือเปิดประตู คุณอาจกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปทันที
สำหรับคนไทยที่มีญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนฝูงอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ขอให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้รู้ทั่วกัน
หมายเหตุ : ภาพปกเป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์ประกอบข่าวเท่านั้น
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