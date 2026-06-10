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เตือนคนไทยในญี่ปุ่น! แก๊ง ‘โทคูริว’ ระบาด สุ่มดูลาดเลาเตรียมปล้นบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 15:54 น.
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เตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่น! แก๊ง 'โทคูริว' ระบาด สุ่มดูลาดเลาเตรียมปล้นบ้าน
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์ประกอบข่าว

ญี่ปุ่นไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไป เตือนภัย แก๊งอาชญากรรมเครือข่าย ‘โทคูริว’ ใช้วิธีส่งวัยรุ่นสาวกดกริ่งดูลาดเลาตอนตี 4 พร้อมไลฟ์สดสตรีมสภาพบ้านเหยื่อ ตำรวจเร่งประกาศเตือนด่วน

สถานการณ์ความปลอดภัยสำหรับคนไทยในประเทศญี่ปุ่นน่าเป็นห่วงมากขึ้น หลังเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลจากคุณ Anyarat Matsushita เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพที่กำลังออกอาละวาด โดยระบุรายละเอียดไว้ในไฟล์ เตือนคนไทย ญี่ปุ่นไม่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อน!.md เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมของกลุ่มที่เรียกว่า “โทคูริว” (Tokuryu)

พฤติการณ์ของคนร้าย กดกริ่งดูลาดเลาตอนตี 4

จากการรายงานพบว่า ขณะนี้ในเมืองโทเมะ จังหวัดมิยางิ มีแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการที่แนบเนียนเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย ดังนี้

  • ช่วงตี 4 คนร้ายจะส่งเด็กผู้หญิงอายุน้อย หน้าตาดูไม่มีพิษมีภัย ไปยืนกดกริ่งรัวๆ หน้าบ้าน พร้อมถือแท็บเล็ต โดยคาดว่าเป็นการเปิดกล้องสตรีมสดให้เพื่อนร่วมแก๊งดูสภาพหน้างาน

  • ช่วง 1 ทุ่ม มีการแอบส่งคนมาซุ่มดูต้นทางอยู่บริเวณด้านหลังบ้าน

เป้าหมายและการทำงานของกลุ่ม “โทคูริว”

กลุ่มโทคูริว (匿名・流動型犯罪グループ) คือแก๊งอาชญากรรมเครือข่ายสวมรอยสืบข้อมูลที่กำลังระบาดหนักในญี่ปุ่นขณะนี้ โดยพวกมันจะส่งคนมา ดูลาดเลา เพื่อเช็กข้อมูลสำคัญ เช่น บ้านหลังนี้มีคนอยู่หรือไม่, คนในบ้านตื่นกี่โมง, หรือมีผู้หญิง/คนแก่อยู่เพียงลำพังหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนเข้าปล้นในอนาคต

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดมิยางิได้ออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วน โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงกลคนหน้าประตูแม้จะดูเป็นวัยรุ่นธรรมดา

  • ข้อควรปฏิบัติ | หากมีเสียงกริ่งดังในเวลาดึกดื่น หรือมีคนแปลกหน้ามาหาโดยไม่ได้นัดหมาย ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ และห้ามเปิดประตูรับเด็ดขาด เพราะหากเผลอขานรับหรือเปิดประตู คุณอาจกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปทันที

สำหรับคนไทยที่มีญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนฝูงอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ขอให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้รู้ทั่วกัน

หมายเหตุ : ภาพปกเป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์ประกอบข่าวเท่านั้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 15:54 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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