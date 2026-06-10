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สลดมุมไบ รถบัสเสียหลักกวาด 5 คันรวด พุ่งชนไรเดอร์ดับ อ้างคันเร่งค้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 21:56 น.
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รถบัสเสียหลักพุ่งชน 5 คันรวดกลางเมืองมุมไบ

รถบัสไฟฟ้าพุ่งชนยานพาหนะ 5 คันรวดในเมืองมุมไบ คร่าชีวิตพนักงานส่งอาหาร 1 ราย เจ็บ 6 คนขับอ้างคันเร่งค้าง-ควบคุมไม่ได้ ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก ต้นสังกัดเร่งสอบข้อเท็จจริง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย รถโดยสารประจำทางของบริษัท BEST สาย 463 เสียการควบคุมหลักพุ่งชนยานพาหนะ 5 คันรวดด้วยความเร็วสูงบริเวณตรงข้ามโรงภาพยนตร์พลาซ่า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และได้รับบาดเจ็บ 6 คน

อุบัติเหตุเกิดในพื้นที่ที่มีรถและคนสัญจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นรถโดยสารขับมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียการควบคุมพุ่งชนรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และรถแท็กซี่อย่างแรง สภาพรถโดยสารพังยับเยินและกระจกหน้าแตกละเอียด ต่อมามีรถเครนเข้ามาพยายามกู้ซากยานพาหนะออกจากพื้นที่

พยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนเกิดความโกลาหลวุ่นวาย อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก

เจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บ 7 คนส่งโรงพยาบาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ของโรงพยาบาลแจ้งว่า นิยาซ อาลี อายุ 28 ปี พนักงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล ขณะที่ ริชับ กุปตา อายุ 22 ปี พนักงานส่งอาหารแพลตฟอร์มเดียวกันได้บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ

ส่วน วิกาส ปาดาเว คนขับรถบัสวัย 42 ปี ได้บาดเจ็บเล็กน้อยที่เข่าซ้าย ขณะที่ผู้ตรวจการรถบัส 2 คน ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกที่ขาซ้าย ข้อมือซ้าย และแผ่นหลังรถบัสไฟฟ้าพุ่งชนยานพาหนะ 5 คันรวดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุมาจากความผิดพลาดของคนขับ ตำรวจออกหมายเรียกและแจ้งข้อหาคนขับรถบัสในความผิดหลายมาตราตามกฎหมายและมาตรา 184 ของพระราชบัญญัติยานพาหนะ ฐานขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ขับรถหวาดเสียว และกระทำการประมาทจนเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้อื่น

วิกาส ปาดาเว ให้การกับตำรวจว่ารถบัสมีปัญหาทางเทคนิค เมื่อเขาสตาร์ทรถและปลดเบรกมือ รถบัสเร่งเครื่องเองอัตโนมัติและคันเร่งค้าง ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ ตนพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยหักรถชนยานพาหนะบนถนนแทนการพุ่งชนคนเดินเท้า ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขวางทางอยู่ถูกชน

ในเวลาต่อมา อาร์ เอ็ม มาดาวี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ BEST สั่งตั้งคณะกรรมการ 4 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและส่งรายงานโดยด่วน ข้อมูลประวัติระบุว่าวิกาส ปาดาเว เป็นคนขับที่มีประสบการณ์สูงในการควบคุมรถบัสเช่าเหมา

ทฤษณา วิชวาสเรา ประธานคณะกรรมการ BEST เรียกประชุมผู้ให้บริการเช่าเหมารถบัสทั้งหมดเพื่อกำชับให้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารรวมถึงคนเดินเท้า รวมทั้งตัดสินใจตรวจสอบข้อบกพร่องทางเทคนิคของรถบัสไฟฟ้าทุกคัน เตรียมอบรมคนขับเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานเฉพาะสำหรับรถบัสไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าพุ่งชนยานพาหนะ 5 คันรวด-2ข้อมูลจาก : timesofindia

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 21:56 น.
53
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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