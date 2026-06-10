แฉวงการนักบิน “Pay to Fly” จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร
โซเชียลแห่แชร์ประเด็นร้อน Pay to Fly ระบบที่นักบินต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อที่นั่งแลกประสบการณ์ ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ชี้เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องฟ้าที่ยังเป็นพื้นที่สีเทาในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 69 เฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า Sanong Mingcharoen เกี่ยวกับระบบการจ้างงานในวงการการบินที่เรียกว่า “Pay to Fly” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้โดยสาร
Pay to Fly คืออะไร?
ระบบ Pay to Fly คือเงื่อนไขที่สายการบินบางแห่งกำหนดให้นักบินต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านบาท เพื่อแลกกับการได้ขึ้นบินจริงเพื่อสะสมชั่วโมงบินและประสบการณ์ ซึ่งสวนทางกับระบบการทำงานทั่วไปที่พนักงานจะได้รับค่าจ้างแทนการจ่ายเงินเพื่อให้ได้ทำงาน
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
แรงกดดันทางการเงิน
- นักบินที่ต้องแบกหนี้ก้อนโตมีความเครียดสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมาธิและการตัดสินใจในห้องนักบิน
วัฒนธรรมกลัวตกงาน
นักบินอาจไม่กล้ารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะกลัวถูกเลิกจ้างและสูญเสียเงินที่จ่ายไปแล้ว ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความปลอดภัยของการบิน
มาตรฐานการคัดเลือก
- ข้อสงสัยถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของนักบินที่ “ซื้อที่นั่ง” ว่าจะเทียบเท่ากับนักบินที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานสากลหรือไม่
พื้นที่สีเทาของกฎหมายไทย
แม้ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและบางส่วนของยุโรป จะมีการระบุว่าระบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานอย่างชัดเจน แต่สำหรับประเทศไทย ระบบ Pay to Fly ยังคงเป็น “พื้นที่สีเทา” ที่กฎหมายยังตามไม่ทัน
ข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
- เรียกร้องให้ออกระเบียบห้ามสายการบินที่ได้รับใบอนุญาตในไทยใช้ระบบ Pay to Fly
กระทรวงแรงงาน
- สอบสวนว่าระบบนี้เป็นการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หรือเป็นการเอาเปรียบแรงงานในรูปแบบใหม่หรือไม่
ผู้บริโภค
- เรียกร้องให้ผู้โดยสารตื่นตัวและตั้งคำถามกับสายการบินโดยตรงว่ามีการใช้ระบบ Pay to Fly หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องฟ้าที่เริ่มต้นจากนโยบายการจ้างงานที่ยุติธรรม
อ่านข่าวน่าสนใจเพิ่มเติม
- สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ
- สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์
- สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: