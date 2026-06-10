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แฉวงการนักบิน “Pay to Fly” จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:28 น.
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แฉวงการนักบิน "Pay to Fly" จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

โซเชียลแห่แชร์ประเด็นร้อน Pay to Fly ระบบที่นักบินต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อที่นั่งแลกประสบการณ์ ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ชี้เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยบนท้องฟ้าที่ยังเป็นพื้นที่สีเทาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 69 เฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า Sanong Mingcharoen เกี่ยวกับระบบการจ้างงานในวงการการบินที่เรียกว่า “Pay to Fly” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้โดยสาร

Pay to Fly คืออะไร?

ระบบ Pay to Fly คือเงื่อนไขที่สายการบินบางแห่งกำหนดให้นักบินต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านบาท เพื่อแลกกับการได้ขึ้นบินจริงเพื่อสะสมชั่วโมงบินและประสบการณ์ ซึ่งสวนทางกับระบบการทำงานทั่วไปที่พนักงานจะได้รับค่าจ้างแทนการจ่ายเงินเพื่อให้ได้ทำงาน

Pay to Fly คืออะไร?
ภาพจาก : Drama-addict, Sanong Mingcharoen

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

แรงกดดันทางการเงิน

  • นักบินที่ต้องแบกหนี้ก้อนโตมีความเครียดสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมาธิและการตัดสินใจในห้องนักบิน

วัฒนธรรมกลัวตกงาน

นักบินอาจไม่กล้ารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะกลัวถูกเลิกจ้างและสูญเสียเงินที่จ่ายไปแล้ว ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความปลอดภัยของการบิน

มาตรฐานการคัดเลือก

  • ข้อสงสัยถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของนักบินที่ “ซื้อที่นั่ง” ว่าจะเทียบเท่ากับนักบินที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานสากลหรือไม่

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

พื้นที่สีเทาของกฎหมายไทย

แม้ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและบางส่วนของยุโรป จะมีการระบุว่าระบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานอย่างชัดเจน แต่สำหรับประเทศไทย ระบบ Pay to Fly ยังคงเป็น “พื้นที่สีเทา” ที่กฎหมายยังตามไม่ทัน

ข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

  • เรียกร้องให้ออกระเบียบห้ามสายการบินที่ได้รับใบอนุญาตในไทยใช้ระบบ Pay to Fly

กระทรวงแรงงาน

  • สอบสวนว่าระบบนี้เป็นการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หรือเป็นการเอาเปรียบแรงงานในรูปแบบใหม่หรือไม่

ผู้บริโภค

  • เรียกร้องให้ผู้โดยสารตื่นตัวและตั้งคำถามกับสายการบินโดยตรงว่ามีการใช้ระบบ Pay to Fly หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องฟ้าที่เริ่มต้นจากนโยบายการจ้างงานที่ยุติธรรม

พื้นที่สีเทาของกฎหมายไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:28 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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