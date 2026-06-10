“สุริยะ” เตรียมบินไปมาเลฯ หารือหลังแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ กระทบ 4 พันล้าน
สุริยะ เผยไม่นิ่งนอนใจ เตรียมบินไปมาเลเซีย หารือหลังแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ กระทบ 4 พันล้าน หาทางให้กลับไปส่งออกได้ตามเดิม
จากกรณีที่ มาเลเซียออกประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยเฉพาะ 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย กุ้งน้ำตาล และกุ้งฟ้า หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรภาคใต้กระทบหนัก มูลค่า 4,000 ล้านบาทตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนได้มีการประสานขอหารือกับนายดาโต๊ะซรี มูฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร โดยตนขอให้มีการกำหนดวันเจรจา ซึ่งพร้อมที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซีย โดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ และกุ้งไทยสามารถกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้
สำหรับแนวทางการไปเจรจากับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้หยุดระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย นายสุริยะ ระบุว่า เบื้องต้นได้ทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อน โดยได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจา ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจา จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซีย สั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อน
ส่วนการเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นั้น นายสุริยะ ระบุว่า เรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบ
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