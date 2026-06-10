คลังฯ เตรียมทบทวนสิทธิเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 11 มิ.ย. ตอนนี้ยังไม่ตัดสิทธิใคร
กระทรวงการคลัง เตรียมทบทวนสิทธิบัตรคนจน เกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 11 มิ.ย. ตอนนี้ยังไม่ตัดสิทธิใคร ยังเปิดให้ลงทะเบียน
จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์กับกรณีที่ลูกใช้ชื่อพ่อแม่ยื่นลดหย่อนภาษี โดนตัดสิทธิ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ความจำเป็นในการใช้เกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวด เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้ยากลำบากจริงเข้ามารับสิทธิ
ก่อนที่ในเวลาต่อมา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า ทางกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้เร่งพิจารณาทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวแล้วนั้น
ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายเอกนิติ เป็นประธาน เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในประเด็นที่สังคมกังวล เกณฑ์ลดหย่อนภาษีบิดา-มารดา ทำให้บิดา-มารดา ต้องเสียสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนผลการประชุมจะออกมาอย่างไร หากมีการทบทวน ก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เพื่อกระทรวงการคลัง จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังคงเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนตามไทมไลน์เดิม ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2569 และยังไม่มีการคัดกรอง หรือตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแต่อย่างใด
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