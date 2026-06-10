บันเทิงภาพยนตร์

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:03 น.
61
รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

Disclosure Day (2026) วันเปิดโปง: ไขปริศนาลวงโลก สตีเวน สปีลเบิร์ก หวนคืนหนังไซไฟมนุษย์ต่างดาวในรอบ 20 ปี รีวิวจากนักวิจารณ์แบ่งออกชัด ตั้งแต่ “มาสเตอร์พีซ” ไปจนถึง “งานระดับกลางๆ ของปรมาจารย์”

ถ้าวันหนึ่งมีใครพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลนี้ คุณจะกลัวไหม

นั่นคือคำถามที่ Disclosure Day หนังไซไฟเรื่องใหม่ของ สตีเวน สปีลเบิร์ก โยนใส่คนดู เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีที่ปรมาจารย์ผู้สร้าง E.T. และ Close Encounters of the Third Kind กลับมาทำหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอีกครั้ง หนังเข้าฉายในไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

Disclosure Day หนังเล่าเรื่องอะไร?

เรื่องราวตามรอย แดเนียล เคลล์เนอร์ (รับบทโดย จอช โอคอนเนอร์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว เขาตัดสินใจเป็นผู้เปิดโปง เพื่อแชร์ความจริงนั้นให้โลกได้รู้ จนทำให้เขาขัดแย้งกับหัวหน้าองค์กรแห่งหนึ่ง (รับบทโดย โคลิน เฟิร์ธ) ที่ต้องการปกปิดข้อมูลนี้ไว้

แดเนียล กับแฟนสาว เจน (รับบทโดยอีฟ ฮิวสัน) จึงต้องหนีหัวซุกหัวซุน ระหว่างทาง นักพยากรณ์อากาศคนหนึ่ง (รับบทโดย เอมิลี่ บลันท์) เริ่มประสบกับปรากฏการณ์ประหลาด เชื่อว่าตัวเองกับแดเนียล มีบางอย่างเชื่อมโยงกัน

เรื่องย่อทางการของหนังเขียนไว้ว่า “ถ้าคุณรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพัง ถ้ามีใครแสดงให้คุณเห็น พิสูจน์ให้คุณดู มันจะทำให้คุณกลัวไหม ฤดูร้อนนี้ ความจริงเป็นของคนแปดพันล้านคน”

บทภาพยนตร์เขียนโดย เดวิด เคิปป์ จากเรื่องราวต้นฉบับของสปีลเบิร์กเอง โดย เคิปป์ เคยร่วมงานกับสปีลเบิร์กมาแล้วใน Jurassic Park และ War of the Worlds มีดนตรีประกอบโดย จอห์น วิลเลียมส์ และกำกับภาพโดย ยานุสซ์ คามินสกี้ คู่หูประจำของสปีลเบิร์ก

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

นักวิจารณ์ต่างประเทศพูดถึงหนังนี้ว่าอย่างไร?

เสียงนักวิจารณ์แตกออกเป็นช่วงกว้างผิดปกติ ตั้งแต่ยกให้เป็นผลงานชิ้นเอก ไปจนถึงมองว่าเป็นแค่งานระดับกลางๆ ของคนเก่ง

ฝั่งที่ชื่นชมเต็มที่

Deep Focus Review ให้เต็ม 4 ดาว เรียกหนังเรื่องนี้ว่ามาสเตอร์พีซความยาวสองชั่วโมงครึ่ง บอกว่าท่ามกลางสินค้าฮอลลีวูดที่จืดชืดไร้วิญญาณซึ่งมุ่งแต่ทำกำไรจากการขูดรีด IP การได้เห็น Disclosure Day คือการตอกย้ำสถานะของสปีลเบิร์กในฐานะหนึ่งในผู้สร้างหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

นักวิจารณ์ของ Deep Focus ยังชี้ว่าหนังเปิดเรื่องด้วยมุมมอง POV ของนักมวยปล้ำที่กำลังถูกถองหน้าด้วยรองเท้าบูตของคู่ต่อสู้ เป็นการเปิดเรื่องที่ดุดันผิดวิสัยของสปีลเบิร์กที่หนังมักเริ่มเงียบๆ แล้วค่อยไต่ระดับ ราวกับเขาตั้งใจกระชากความสนใจของคนดูยุคนี้ที่ใจลอยง่าย

SlashFilm ให้ 9 จาก 10 บอกว่าหนังทำหน้าที่เป็นหนังไล่ล่าได้ดีมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สปีลเบิร์กในฐานะผู้กำกับ Duel, Minority Report และ Catch Me If You Can รู้ดีอยู่แล้ว และไต่ระดับไปสู่ตอนจบที่กระทบใจอย่างรุนแรง

Brian Tallerico จาก RogerEbert.com มองว่าหนังเรื่องนี้เตือนคนดูว่าหนังบล็อกบัสเตอร์สามารถซับซ้อนทั้งในเชิงศีลธรรมและแก่นเรื่องได้ พร้อมกับให้ความบันเทิงอย่างเต็มที่ แม้บทบางครั้งจะสะดุดตัวเองเพราะพยายามอธิบายทุกอย่าง

High On Films เรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็นการรวมเพลงฮิตที่ดีที่สุดของสปีลเบิร์กที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยพลัง โดยมองว่ามันเป็นงานคู่ขนานกับ The Fabelmans ในแง่ของการสำรวจความจริงที่ผู้คนแสวงหาในการเล่าเรื่อง

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

ฝั่งที่ชื่นชมแต่มีข้อแม้

Looper ชี้ว่าหนังหยิบยืมแนวคิดจากหนังอย่าง Arrival และ Project Hail Mary โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและภาษา และมีฉากแอคชั่นที่น่าทึ่งอย่างฉากที่รถถูกผลักขึ้นไปบนรางรถไฟ ส่วนการแสดงของ เอมิลี่ โดดเด่นที่สุดในเรื่อง

Flickering Myth ให้ 3 ดาว มองว่าสิ่งที่สปีลเบิร์กห่อหุ้มสารของหนังไว้นั้นทั้งตระการตา เงอะงะ และหวานเลี่ยนไปพร้อมกัน แต่ก็มีน้ำหนักทางอารมณ์ที่แท้จริง

ฝั่งที่ผิดหวัง

Time Out ให้ 3 จาก 5 ดาว บอกตรงๆ ว่าหนังไม่ถึงกับล้มเหลว แต่ก็ห่างไกลจากมาตรฐานสูงลิ่วที่สปีลเบิร์กเคยตั้งไว้ให้ตัวเอง จัดเป็นงานระดับกลางๆ ในผลงานส่วนตัวของเขา แม้จะถูกยกระดับด้วยการแสดงของ เอมิลี่ บลันท์ และฉากแอคชั่นบ้าระห่ำที่น้อยคนจะทำได้ โดยเปรียบว่าหนังชวนนึกถึง North by Northwest มากกว่าผลงานเก่าของสปีลเบิร์กเอง

Variety ให้ความเห็นที่เย็นชาที่สุด มองว่าครั้งหนึ่งวิสัยทัศน์ของสปีลเบิร์กเคยเป็นผู้นำวัฒนธรรม แต่ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ตามตำนานและเรื่องเล่าที่สั่งสมมาหลายทศวรรษเสียเอง

ใครควรดู Disclosure Day

ภาพรวมคือนักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าฝีมือการกำกับและฉากแอคชั่นยังคงระดับปรมาจารย์ และการแสดงของ เอมิลี่ บลันท์คือไฮไลต์ที่ทุกฝ่ายยกย่อง ความเห็นที่แตกต่างอยู่ที่ว่าแก่นเรื่องและบทหนังนั้นลึกซึ้งพอกับชื่อชั้นของสปีลเบิร์กหรือไม่ ถ้าคุณชอบหนังไซไฟไล่ล่าที่จบด้วยอารมณ์ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเทียบเท่า E.T. หรือ Close Encounters น่าจะสนุกกับเรื่องนี้ได้

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

ข้อมูลพื้นฐานและรายได้

เกี่ยวกับหนัง

Disclosure Day เป็นภาพยนตร์ไซไฟอเมริกันปี 2026 กำกับโดย สตีเวน สปีลเบิร์ก นำแสดงโดย เอมิลี่ บลันท์, จอช โอคอนเนอร์, โคลิน เฟิร์ธ, อีฟ ฮิวสัน และ โคลแมน โดมิงโก จัดจำหน่ายโดย Universal Pictures ความยาว 145 นาที งบประมาณการสร้างราว 115 ล้านดอลลาร์ ถ่ายทำในรัฐนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และแอตแลนตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2025

สปีลเบิร์กลงแรงโปรโมตหนังเรื่องนี้อย่างหนัก ทั้งไปงาน CinemaCon และ SXSW ออกพอดแคสต์อย่าง IMO ของ Michelle Obama และจัดอีเวนต์ที่สำนักงานใหญ่ TikTok ร่วมกับครีเอเตอร์ รีซ เฟลด์แมน เพื่อเรียกความสนใจจากกลุ่มผู้ชม Gen Z

รายได้และการคาดการณ์

เนื่องจากหนังเพิ่งเปิดฉายในสหรัฐฯ วันที่ 12 มิถุนายน ตัวเลขรายได้จริงจึงยังไม่ออกมา ณ ขณะนี้

การคาดการณ์ก่อนหน้านี้ประเมินว่า Disclosure Day อาจทำรายได้ทั่วโลกราว 140 ถึง 220 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในผลงานเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดของสปีลเบิร์กในรอบหลายปี

สิ่งที่เป็นสัญญาณดีคือผู้ชมในปี 2026 กำลังเปิดรับหนังไซไฟที่ไม่ได้อิงแฟรนไชส์ โดยดูจาก Project Hail Mary ที่ทำรายได้ไปแล้ว 678 ล้านดอลลาร์ ในกลุ่มหนังไซไฟนอกแฟรนไชส์ ตัวเลขที่ต้องเอาชนะคือ Project Hail Mary ที่เปิดตัว 80.5 ล้านดอลลาร์ในตลาดสหรัฐฯ

Disclosure Day วันเปิดโปง: ไขปริศนาลวงโลก เข้าฉายในไทยช่วงวันที่ 10 ถึง 11 มิถุนายน 2026 (ตัวอย่างทางการล่าสุดจาก UIP Thailand ระบุวันที่ 10 มิถุนายน ขณะที่สื่อบางแห่งระบุวันที่ 11 แนะนำให้เช็กรอบกับโรงภาพยนตร์อีกครั้ง)

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า

57 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” แจงกระแสดราม่า “แม่แท้ๆ-วุฒิการศึกษา” เรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบัง

13 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าลุยฟ้องทุกรายไม่เว้นสื่อ จงใจทำพรรคเสื่อมเสียชื่อเสียง

27 นาที ที่แล้ว
แฉวงการนักบิน &quot;Pay to Fly&quot; จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร ข่าว

แฉวงการนักบิน “Pay to Fly” จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

28 นาที ที่แล้ว
ฟาริดารับงานแรกทันทีหลังจบรายการโหนกระแส บันเทิง

ปังไม่ไหว! ฟาริดารับงานแรก สปอนเซอร์เข้าหลังจบโหนกระแส ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เตรียมบินไปมาเลฯ หารือหลังแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ กระทบ 4 พันล้าน

44 นาที ที่แล้ว
รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด บันเทิง

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อู๊ด เป็นต่อ ช้ำใจ เพื่อนรักร่วมธุรกิจหักหลัง! เบี้ยวหนี้หลักล้าน-ใช้ชีวิตหรู อ้างไม่มีเงินคืน

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลังฯ เตรียมทบทวนสิทธิเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 11 มิ.ย. ตอนนี้ยังไม่ตัดสิทธิใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูก้า แฮร์ สตูดิโอ ร้านทำผมที่ 2 แถลงปมดราม่าต่อผมซ้อก้าด บันเทิง

ร้านที่ 2 แถลงแล้ว! แจงปมต่อผม ‘ซ้อก้าด’ ยันลูกค้าทักหาเอง ไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้นวัตกรรมพิมพ์ 3 มิติ คืนชีวิตให้ทหารกล้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯพิพากษาจำคุก 42 ปี อดีตผู้บัญชาการตาลีบัน เอี่ยวลักพาตัวนักข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติมือมีด แทงสยองเบลฟาสต์ พบเป็นชาวซูดานอพยพ รัฐบาลอังกฤษให้สิทธิอาศัยถาวร ข่าวต่างประเทศ

ขุดประวัติมือมีด แทงสยองเบลฟาสต์ ชาวซูดานอพยพ รัฐบาลอังกฤษให้สิทธิอาศัยถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เปิดตู้เซฟ “บิ๊กป้อม” หลังพ้นเก้าอี้ สส. รวย 86 ล้าน หนี้ 757 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยุนซอล นักร้องชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตวัย 27 ปี ข่าวต่างประเทศ

โพสต์สุดท้าย นักร้องสาวเสียชีวิตวัย 27 ปี ส่งความสุขถึงแฟนเพลง ก่อนจากไปไม่กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแล้ว &quot;น้ำฝน&quot; เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ &quot;อิงฟ้า วราหะ&quot; ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน บันเทิง

เจอแล้ว “น้ำฝน” เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ “อิงฟ้า วราหะ” ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี &quot;ไอ้อานนท์&quot; ชนดับ ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี “ไอ้อานนท์” ชนดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA ไขความลับ “ดวงตาเมืองไทย” ความจริงคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำกล่าวบูชา วันไหว้ครู 2569 เนื้อเพลง บทสวดไหว้ครู ปาเจรา ไลฟ์สไตล์

คำกล่าวบูชา วันไหว้ครู 2569 เนื้อเพลง บทสวดไหว้ครู ปาเจรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เหว่ง ชี้แจงรูปคู่ทนายเจมส์ถ่ายไว้ 3 ปีแล้ว ไม่ได้ฟ้องใคร บันเทิง

พี่เหว่ง โต้ดราม่าฟ้องชาวเน็ต แจงรูปคู่ทนายเป็นภาพเก่า 3 ปีก่อน ยืนยันไม่ฟ้องใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก “ฮุนเซน” รีบแก้ข่าว บอกสื่อไทยตีความผิด เขมรไม่ได้มีเจตนาใช้กำลังทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่ออยิงลูกแฝด 10 ขวบดับ ต่อหน้าภรรยา ก่อนปลิดชีพตนเอง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่ออยิงลูกแฝด 10 ขวบดับ ต่อหน้าภรรยา ก่อนปลิดชีพตนเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 11:03 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

“ไชยชนก” แจงกระแสดราม่า “แม่แท้ๆ-วุฒิการศึกษา” เรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบัง

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าลุยฟ้องทุกรายไม่เว้นสื่อ จงใจทำพรรคเสื่อมเสียชื่อเสียง

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
แฉวงการนักบิน &quot;Pay to Fly&quot; จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

แฉวงการนักบิน “Pay to Fly” จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
Back to top button