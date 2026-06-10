รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

Disclosure Day (2026) วันเปิดโปง: ไขปริศนาลวงโลก สตีเวน สปีลเบิร์ก หวนคืนหนังไซไฟมนุษย์ต่างดาวในรอบ 20 ปี รีวิวจากนักวิจารณ์แบ่งออกชัด ตั้งแต่ “มาสเตอร์พีซ” ไปจนถึง “งานระดับกลางๆ ของปรมาจารย์”
ถ้าวันหนึ่งมีใครพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลนี้ คุณจะกลัวไหม
นั่นคือคำถามที่ Disclosure Day หนังไซไฟเรื่องใหม่ของ สตีเวน สปีลเบิร์ก โยนใส่คนดู เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีที่ปรมาจารย์ผู้สร้าง E.T. และ Close Encounters of the Third Kind กลับมาทำหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอีกครั้ง หนังเข้าฉายในไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้
Disclosure Day หนังเล่าเรื่องอะไร?
เรื่องราวตามรอย แดเนียล เคลล์เนอร์ (รับบทโดย จอช โอคอนเนอร์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว เขาตัดสินใจเป็นผู้เปิดโปง เพื่อแชร์ความจริงนั้นให้โลกได้รู้ จนทำให้เขาขัดแย้งกับหัวหน้าองค์กรแห่งหนึ่ง (รับบทโดย โคลิน เฟิร์ธ) ที่ต้องการปกปิดข้อมูลนี้ไว้
แดเนียล กับแฟนสาว เจน (รับบทโดยอีฟ ฮิวสัน) จึงต้องหนีหัวซุกหัวซุน ระหว่างทาง นักพยากรณ์อากาศคนหนึ่ง (รับบทโดย เอมิลี่ บลันท์) เริ่มประสบกับปรากฏการณ์ประหลาด เชื่อว่าตัวเองกับแดเนียล มีบางอย่างเชื่อมโยงกัน
เรื่องย่อทางการของหนังเขียนไว้ว่า “ถ้าคุณรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพัง ถ้ามีใครแสดงให้คุณเห็น พิสูจน์ให้คุณดู มันจะทำให้คุณกลัวไหม ฤดูร้อนนี้ ความจริงเป็นของคนแปดพันล้านคน”
บทภาพยนตร์เขียนโดย เดวิด เคิปป์ จากเรื่องราวต้นฉบับของสปีลเบิร์กเอง โดย เคิปป์ เคยร่วมงานกับสปีลเบิร์กมาแล้วใน Jurassic Park และ War of the Worlds มีดนตรีประกอบโดย จอห์น วิลเลียมส์ และกำกับภาพโดย ยานุสซ์ คามินสกี้ คู่หูประจำของสปีลเบิร์ก
นักวิจารณ์ต่างประเทศพูดถึงหนังนี้ว่าอย่างไร?
เสียงนักวิจารณ์แตกออกเป็นช่วงกว้างผิดปกติ ตั้งแต่ยกให้เป็นผลงานชิ้นเอก ไปจนถึงมองว่าเป็นแค่งานระดับกลางๆ ของคนเก่ง
ฝั่งที่ชื่นชมเต็มที่
Deep Focus Review ให้เต็ม 4 ดาว เรียกหนังเรื่องนี้ว่ามาสเตอร์พีซความยาวสองชั่วโมงครึ่ง บอกว่าท่ามกลางสินค้าฮอลลีวูดที่จืดชืดไร้วิญญาณซึ่งมุ่งแต่ทำกำไรจากการขูดรีด IP การได้เห็น Disclosure Day คือการตอกย้ำสถานะของสปีลเบิร์กในฐานะหนึ่งในผู้สร้างหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
นักวิจารณ์ของ Deep Focus ยังชี้ว่าหนังเปิดเรื่องด้วยมุมมอง POV ของนักมวยปล้ำที่กำลังถูกถองหน้าด้วยรองเท้าบูตของคู่ต่อสู้ เป็นการเปิดเรื่องที่ดุดันผิดวิสัยของสปีลเบิร์กที่หนังมักเริ่มเงียบๆ แล้วค่อยไต่ระดับ ราวกับเขาตั้งใจกระชากความสนใจของคนดูยุคนี้ที่ใจลอยง่าย
SlashFilm ให้ 9 จาก 10 บอกว่าหนังทำหน้าที่เป็นหนังไล่ล่าได้ดีมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สปีลเบิร์กในฐานะผู้กำกับ Duel, Minority Report และ Catch Me If You Can รู้ดีอยู่แล้ว และไต่ระดับไปสู่ตอนจบที่กระทบใจอย่างรุนแรง
Brian Tallerico จาก RogerEbert.com มองว่าหนังเรื่องนี้เตือนคนดูว่าหนังบล็อกบัสเตอร์สามารถซับซ้อนทั้งในเชิงศีลธรรมและแก่นเรื่องได้ พร้อมกับให้ความบันเทิงอย่างเต็มที่ แม้บทบางครั้งจะสะดุดตัวเองเพราะพยายามอธิบายทุกอย่าง
High On Films เรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็นการรวมเพลงฮิตที่ดีที่สุดของสปีลเบิร์กที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยพลัง โดยมองว่ามันเป็นงานคู่ขนานกับ The Fabelmans ในแง่ของการสำรวจความจริงที่ผู้คนแสวงหาในการเล่าเรื่อง
ฝั่งที่ชื่นชมแต่มีข้อแม้
Looper ชี้ว่าหนังหยิบยืมแนวคิดจากหนังอย่าง Arrival และ Project Hail Mary โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและภาษา และมีฉากแอคชั่นที่น่าทึ่งอย่างฉากที่รถถูกผลักขึ้นไปบนรางรถไฟ ส่วนการแสดงของ เอมิลี่ โดดเด่นที่สุดในเรื่อง
Flickering Myth ให้ 3 ดาว มองว่าสิ่งที่สปีลเบิร์กห่อหุ้มสารของหนังไว้นั้นทั้งตระการตา เงอะงะ และหวานเลี่ยนไปพร้อมกัน แต่ก็มีน้ำหนักทางอารมณ์ที่แท้จริง
ฝั่งที่ผิดหวัง
Time Out ให้ 3 จาก 5 ดาว บอกตรงๆ ว่าหนังไม่ถึงกับล้มเหลว แต่ก็ห่างไกลจากมาตรฐานสูงลิ่วที่สปีลเบิร์กเคยตั้งไว้ให้ตัวเอง จัดเป็นงานระดับกลางๆ ในผลงานส่วนตัวของเขา แม้จะถูกยกระดับด้วยการแสดงของ เอมิลี่ บลันท์ และฉากแอคชั่นบ้าระห่ำที่น้อยคนจะทำได้ โดยเปรียบว่าหนังชวนนึกถึง North by Northwest มากกว่าผลงานเก่าของสปีลเบิร์กเอง
Variety ให้ความเห็นที่เย็นชาที่สุด มองว่าครั้งหนึ่งวิสัยทัศน์ของสปีลเบิร์กเคยเป็นผู้นำวัฒนธรรม แต่ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ตามตำนานและเรื่องเล่าที่สั่งสมมาหลายทศวรรษเสียเอง
ใครควรดู Disclosure Day
ภาพรวมคือนักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าฝีมือการกำกับและฉากแอคชั่นยังคงระดับปรมาจารย์ และการแสดงของ เอมิลี่ บลันท์คือไฮไลต์ที่ทุกฝ่ายยกย่อง ความเห็นที่แตกต่างอยู่ที่ว่าแก่นเรื่องและบทหนังนั้นลึกซึ้งพอกับชื่อชั้นของสปีลเบิร์กหรือไม่ ถ้าคุณชอบหนังไซไฟไล่ล่าที่จบด้วยอารมณ์ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเทียบเท่า E.T. หรือ Close Encounters น่าจะสนุกกับเรื่องนี้ได้
ข้อมูลพื้นฐานและรายได้
เกี่ยวกับหนัง
Disclosure Day เป็นภาพยนตร์ไซไฟอเมริกันปี 2026 กำกับโดย สตีเวน สปีลเบิร์ก นำแสดงโดย เอมิลี่ บลันท์, จอช โอคอนเนอร์, โคลิน เฟิร์ธ, อีฟ ฮิวสัน และ โคลแมน โดมิงโก จัดจำหน่ายโดย Universal Pictures ความยาว 145 นาที งบประมาณการสร้างราว 115 ล้านดอลลาร์ ถ่ายทำในรัฐนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และแอตแลนตา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2025
สปีลเบิร์กลงแรงโปรโมตหนังเรื่องนี้อย่างหนัก ทั้งไปงาน CinemaCon และ SXSW ออกพอดแคสต์อย่าง IMO ของ Michelle Obama และจัดอีเวนต์ที่สำนักงานใหญ่ TikTok ร่วมกับครีเอเตอร์ รีซ เฟลด์แมน เพื่อเรียกความสนใจจากกลุ่มผู้ชม Gen Z
รายได้และการคาดการณ์
เนื่องจากหนังเพิ่งเปิดฉายในสหรัฐฯ วันที่ 12 มิถุนายน ตัวเลขรายได้จริงจึงยังไม่ออกมา ณ ขณะนี้
การคาดการณ์ก่อนหน้านี้ประเมินว่า Disclosure Day อาจทำรายได้ทั่วโลกราว 140 ถึง 220 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในผลงานเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดของสปีลเบิร์กในรอบหลายปี
สิ่งที่เป็นสัญญาณดีคือผู้ชมในปี 2026 กำลังเปิดรับหนังไซไฟที่ไม่ได้อิงแฟรนไชส์ โดยดูจาก Project Hail Mary ที่ทำรายได้ไปแล้ว 678 ล้านดอลลาร์ ในกลุ่มหนังไซไฟนอกแฟรนไชส์ ตัวเลขที่ต้องเอาชนะคือ Project Hail Mary ที่เปิดตัว 80.5 ล้านดอลลาร์ในตลาดสหรัฐฯ
Disclosure Day วันเปิดโปง: ไขปริศนาลวงโลก เข้าฉายในไทยช่วงวันที่ 10 ถึง 11 มิถุนายน 2026 (ตัวอย่างทางการล่าสุดจาก UIP Thailand ระบุวันที่ 10 มิถุนายน ขณะที่สื่อบางแห่งระบุวันที่ 11 แนะนำให้เช็กรอบกับโรงภาพยนตร์อีกครั้ง)
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