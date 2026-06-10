ปังไม่ไหว! ฟาริดารับงานแรก สปอนเซอร์เข้าหลังจบโหนกระแส ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

เคลื่อนไหวแล้ว! ฟาริดา สปอนเซอร์เข้ารับงานแรกทันที หลังจบรายการโหนกระแส โพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน
จากกรณี ฟาริดา หรือ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที นักร้องสาวลูกครึ่งวัย 23 ปี ชี้แจงประเด็นออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของ ติณติณ นักร้องหนุ่มสมาชิกวง NEW COUNTRY อ้างว่าอีกฝ่ายให้ไปนำลูกออก ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโต้ข่าวยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา และไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ ยืนยันว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ พร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลออกมาว่าตนเป็นพ่อของเด็กก็ยินดีรับผิดชอบเต็มที่
ขณะที่ต้นสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ออกแถลงการณ์ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กําลังดําเนินการตรวจสอบเรื่องราวเพื่อความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทางบริษัทฯ มีมติให้ติณติณพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2569 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
วานนี้ (10 มิถุนายน 2569) ฟาริดา เผยในรายการโหนกระแส ประกาศจุดยืนว่าสิ่งที่ต้องการคือให้ฝ่ายชายออกมารับผิดชอบ รวมทั้งหาทางออกร่วมกัน และไม่ต้องการให้อีกฝ่ายทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนอีก
หลังจากที่จบรายการโหนกระแส นักร้องสาวเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรม fariidaatpv เผยนาทีที่เธอและคนสนิทที่มานั่งโต๊ะโหนกระแสถือผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ที่ได้รับทันทีหลังจบรายการ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน
“สปอนเซอร์เข้าทันทีหลังโหนกระแส ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ”
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