โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้นวัตกรรมพิมพ์ 3 มิติ คืนชีวิตให้ทหารกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้นวัตกรรมพิมพ์ 3 มิติ คืนชีวิตให้ทหารกล้า ทำให้อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกที่แตกละเอียดให้กลับเข้าที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ก้าวล้ำไปอีกขั้น! นวัตกรรมพิมพ์ 3 มิติ ฝีมือคนไทย ช่วยคืนชีวิตใหม่ให้ทหารกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี “โลหะไทเทเนียมพิมพ์ 3 มิติ” รักษาพลทหารรัชชานนท์ ไกยะฝ่าย ผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบ ซึ่งเป็นเคสที่ไม่เคยมีบันทึกในรายงานทางการแพทย์มาก่อน!
ด้วยการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล ทำให้อุปกรณ์สามารถยึดตรึงกระดูกที่แตกละเอียดให้กลับเข้าที่ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติอีกครั้ง
ขอบคุณทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นำโดย พันเอก ศาสตราจารย์ สุริยา ลือนาม รพ.พระมงกุฎเกล้า และทีมวิศวกรเมดิคูลลี่ ที่ไม่หยุดพัฒนา นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ มาสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริง ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับรั้วของชาติ
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