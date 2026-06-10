คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย
เผยคลิปไวรัลผู้อพยพหญิงบ่นอุบ สินค้าและอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีส่วนผสมของหมูจนหาทานไม่ได้ ต้องปรุงอาหารเอง พร้อมกระแสถกเดือดบนโลกโซเชียลถึงนโยบายอาหารฮาลาล
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ ภายหลังหญิงมุสลิมรายหนึ่งซึ่งอพยพไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โพสต์คลิปวิดีโอระบายความยากลำบากในการใช้ชีวิต
หญิงรายดังกล่าวเปิดเผยว่า สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเนื้อหมูเป็นหลัก ทำให้สินค้าและอาหารตามร้านค้าส่วนใหญ่มีส่วนผสมของเนื้อหมู ส่งผลให้เธอไม่สามารถรับประทานอาหารเหล่านั้นได้ และต้องเลือกประกอบอาหารด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว เธอจึงฝากเตือนไปยังผู้ที่มีแผนจะย้ายถิ่นฐานมายังประเทศญี่ปุ่นว่าไม่ควรมา
ภายหลังคลิปดังกล่าวแพร่กระจายออกไป ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X รายหนึ่งนำประเด็นนี้มาแสดงความคิดเห็น โดยอ้างว่าญี่ปุ่นแบนอาหารฮาลาล พร้อมตั้งคำถามชวนถกเถียงว่า หากประเทศอื่นใช้นโยบายแบบเดียวกับญี่ปุ่น ชาวมุสลิมกว่า 80% อาจตัดสินใจย้ายถิ่นฐานออกไปเองภายในหนึ่งเดือน พร้อมเปิดโพลสำรวจความเห็นว่าควรเลียนแบบนโยบายดังกล่าวหรือไม่
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