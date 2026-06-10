ขุดประวัติมือมีด แทงสยองเบลฟาสต์ ชาวซูดานอพยพ รัฐบาลอังกฤษให้สิทธิอาศัยถาวร
ขุดประวัติมือมีดแทงสยองเบลฟาสต์ พบเป็นชาวซูดานบินตรงจากดับลิน ได้สิทธิพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร
สำนักงานตำรวจไอร์แลนด์เหนือ (PSNI) แถลงความคืบหน้าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในเมืองเบลฟาสต์ ปัจจุบันดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลประวัติของผู้ก่อเหตุเพื่อลดความสับสนของกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์
จากการตรวจสอบประวัติและพยานหลักฐานพบว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวซูดาน อายุประมาณ 30 ปี ไม่ใช่ชาวโซมาเลียตามที่มีกระแสข่าวรายงานไปในตอนแรก ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธมีด ซึ่งเชื่อว่าเป็นมีดทำครัวที่ใช้ในการลงมือ
ชายคนดังกล่าวได้เดินทางเข้าสู่ไอร์แลนด์เหนือโดยเริ่มเส้นทางมาจากกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ก่อนที่จะได้รับสิทธิพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร จากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกทางตำรวจจะประสานงานให้กระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร เป็นผู้ชี้แจงแถลงไขเพิ่มเติมต่อไป
สำหรับอาการของผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเป็นชายวัยประมาณ 40 ปี ล่าสุดพบว่ามีบาดแผลฉกรรจ์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณดวงตา ใบหน้า ลำคอ และแผ่นหลัง ขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นย้ำว่า แม้เหยื่อจะมีอาการหนักจากบาดแผลสะเทือนขวัญ แต่สถานะในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายถึงแก่ชีวิต
ในด้านการตั้งข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า ยังไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ บ่งชี้หรือเชื่อมโยงว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อสืบสวนหาแรงจูงใจที่แท้จริงของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของประชาชนพลเมืองดีที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือและระงับเหตุร้ายในนาทีวิกฤต และได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังเข้มงวดทั่วไอร์แลนด์เหนือเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่สาธารณชน
ตำรวจได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเข้มงวด วอนขอความร่วมมือจากประชาชนให้หยุดแชร์คลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายนาทีเกิดเหตุลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจสร้างความสะเทือนใจและตอกย้ำความบอบช้ำทางจิตใจให้แก่ครอบครัวของเหยื่อ อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางคดี
ส่วนกระแสการนัดรวมตัวประท้วงของประชาชนในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความเข้าใจต่อความโกรธแค้นและความกังวลใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่ในความสงบและแสดงออกทางการเมืองหรือประท้วงอย่างสันติ พร้อมทั้งแจ้งเตือนห้ามไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงจนบานปลายซ้ำรอยโศกนาฏกรรมและการประท้วงรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเคยสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงให้แก่ชุมชน โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงที่มาอย่างสงบและถูกต้องตามกฎหมายอย่างเต็มที่
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อังกฤษปฏิรูประบบผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี หลังยอดข้ามช่องแคบพุ่งไม่หยุด
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผู้อพยพนับหมื่นคนอัดแน่นบนเรือยางขนาดเล็กกลางช่องแคบอังกฤษ กลายเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่รัฐบาลอังกฤษยอมรับเองว่าแก้ไม่ได้มานาน และในปี 2026 รัฐบาลพรรคแรงงานก็ตัดสินใจเปลี่ยนกฎครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่
ปี 2025 มีผู้อพยพข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือเล็กราว 41,500 คน เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน และเป็นตัวเลขสูงสุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ รองจากปี 2022 ที่ทะลุ 46,000 คน ยอดผู้ขอลี้ภัยสะสมนับตั้งแต่ปี 2021 เกิน 400,000 รายแล้ว
ปี 2025 เพียงปีเดียวมีผู้เสียชีวิตระหว่างการข้ามอย่างน้อย 24 คน แต่ตัวเลขนั้นก็ไม่เพียงพอจะหยุดยั้งผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าต้องเดินทาง
ช่องแคบอังกฤษกั้นระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ ในจุดแคบที่สุดห่างกันราว 33 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นหนึ่งในช่องทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดในโลก กระแสน้ำแรง น้ำเย็น และมีเรือขนาดใหญ่สัญจรตลอด แต่ผู้อพยพก็ยังยอมเสี่ยง
เหตุผลหลักคือสหราชอาณาจักรถูกมองว่าเป็น “จุดหมายในฝัน” สำหรับผู้อพยพหลายกลุ่ม ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่แล้ว เครือข่ายครอบครัวที่ตั้งรกรากไว้ก่อน และระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม แก๊งค้ามนุษย์ฉวยโอกาสตรงนี้ขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยราคาค่าข้ามช่องแคบลดลงเรื่อย ๆ ตามการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในวงการ
รัฐบาลแรงงานประกาศเปลี่ยนกฎครั้งประวัติศาสตร์
แรงกดดันทางการเมืองมาจากหลายทิศ ทั้งการประท้วงหน้าโรงแรมที่พักผู้ขอลี้ภัยตลอดฤดูร้อนปี 2025 การชุมนุมต่อต้านผู้อพยพครั้งใหญ่ในลอนดอน และแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากพรรค Reform UK ของ Nigel Farage ที่คะแนนนิยมพุ่งสูง รัฐบาลพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรี Keir Starmer จึงประกาศปฏิรูประบบลี้ภัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025
รัฐมนตรีมหาดไทย Shabana Mahmood นำเดนมาร์กมาเป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถลดจำนวนผู้ขอลี้ภัยลงเหลือต่ำสุดในรอบ 40 ปี และส่งผู้ที่ถูกปฏิเสธกลับประเทศได้ถึง 95% หัวใจของการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐาน จาก “สถานะผู้ลี้ภัยเป็นสิทธิถาวร” มาสู่ “การคุ้มครองมีเงื่อนเวลา”
มาตรการสำคัญที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2026 ได้แก่
ผู้ที่ได้รับสถานะลี้ภัยต้องถูกทบทวนสถานะทุก 30 เดือน จากเดิมทุก 5 ปี หากประเทศต้นทางถูกประกาศว่าปลอดภัยแล้ว ก็ต้องเดินทางกลับ ระยะเวลารอสิทธิ์ถิ่นที่อยู่ถาวรเพิ่มจาก 5 ปีเป็น 20 ปี และที่พักพร้อมเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์จะไม่ถูกการันตีอีกต่อไป
ตัวเลขปี 2026 เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น
สัญญาณบวกเริ่มปรากฏ ตัวเลข 5 เดือนแรกของปี 2026 มีผู้ข้ามช่องแคบราว 9,000 คน ลดลง 38% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการทั่วยุโรปที่ตัดวงจรการจัดหาอุปกรณ์เรือเล็กให้แก๊งค้ามนุษย์
อย่างไรก็ดี แก๊งเหล่านี้ไม่ได้หายไป แต่แค่ปรับตัว โดยย้ายจุดปล่อยเรือจากชายหาดทางตอนเหนือของฝรั่งเศสไปยังชายฝั่งเบลเยียมแทน ช่วงมกราคมถึงเมษายนปีนี้มีความพยายามปล่อยเรือจากเบลเยียมถึง 32 ครั้ง เทียบกับแค่ 2 ครั้งตลอดทั้งปี 2025
ด้านการส่งกลับ รัฐบาลรายงานว่าส่งผู้อพยพผิดกฎหมายและอาชญากรต่างชาติออกนอกประเทศแล้วเกือบ 60,000 คน นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2024 และ net migration หรือจำนวนผู้ย้ายเข้าสุทธิก็ลดลงชัดเจน จากประมาณ 649,000 คนในปีก่อนหน้า เหลือราว 200,000 คนในปีสิ้นสุดมิถุนายน 2025
นโยบายนี้ไม่ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกฝ่าย องค์กรสิทธิมนุษยชนและ UNHCR วิจารณ์ว่ามาตรการเหล่านี้ผลักผู้ลี้ภัยเข้าสู่สภาพไม่มั่นคงระยะยาว และบางส่วนอาจขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับที่โมเดลเดนมาร์กเคยถูกวิจารณ์ในประเด็นเดียวกัน
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าแรงกดดันจากพรรค Reform UK คือตัวแปรสำคัญที่บังคับให้พรรคแรงงาน ซึ่งปกติยึดแนวทางก้าวหน้า ต้องหันมาใช้นโยบายที่แข็งกร้าวกว่าเดิมอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เสียฐานเสียงในกลุ่มที่กังวลเรื่องนี้
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