ศาลสหรัฐฯพิพากษาจำคุก 42 ปี อดีตผู้บัญชาการตาลีบัน เอี่ยวลักพาตัวนักข่าว
ศาลสหรัฐฯพิพากษาจำคุก 42 ปี ฮาจิ นาจิบูลาห์ อดีตผู้บัญชาการตาลีบัน เอี่ยวลักพาตัวนักข่าวและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน จนเป็นเหตุให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต 3 ศพ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ศาลได้พิพากษาจำคุกนายฮาจิ นาจิบูลาห์ อดีตผู้บัญชาการของตาลีบัน เป็นระยะเวลา 42 ปี ฐานความผิดลักพาตัวนักข่าวและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน จนเป็นเหตุให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต 3 ศพ
โดยนายเดวิด โรห์เด ที่เคยทำงานกับสำนักข่าว New York Times ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับชายอีกสองคนในปี 2551 ในประเทศอัฟกานิสถาน โดยพวกเขาถูกคุมขังนาน 7 เดือนก่อนที่จะฉวยโอกาสหลบหนีออกได้สำเร็จ ซึ่งนักข่าวให้การต่อศาลว่า เขานึกว่าเขาจะเชิญไปให้สัมภาษณ์ ก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าเป็นการซุ่มโจมตี
ขณะที่นายนาจิบูลาห์ กล่าวก่อนถูกพิพากษาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเขามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก และเขารู้สึกเสียใจอย่างมากที่มีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น
ขณะที่ รักษาการอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวหลังคำพิพากษาว่า ผู้ที่ทำร้ายชาวอเมริกันและก่อการร้ายจะถูกตามล่าและนำตัวมาลงโทษ ไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม
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