บันเทิง

ร้านที่ 2 แถลงแล้ว! แจงปมต่อผม ‘ซ้อก้าด’ ยันลูกค้าทักหาเอง ไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 10:38 น.
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มูก้า แฮร์ สตูดิโอ ร้านทำผมที่ 2 แถลงปมดราม่าต่อผมซ้อก้าด

มูก้า แฮร์ สตูดิโอ ร้านทำผมที่ 2 ชี้แจงกรณีต่อผม “ซ้อก้าด” ชี้ลูกค้าติดต่อใช้บริการแก้ทรงด่วนด้วยตนเอง ยืนยันไม่มีเจตนาเปรียบเทียบทำใครเสียหาย ขอจบดราม่า-ไม่ยุ่งเกี่ยวข้อพิพาท

จากรณี ซ้อก้าด อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง แชร์คลิปต่อผมจากร้านทำผมแห่งหนึ่ง เข้ารับบริการ 3 อย่าง ได้แก่ เติมโคนสีผม, ทรีตเมนต์บํารุงเส้นผมกลุ่ม Luxury Line และ ต่อผมเกรดพรีเมี่ยมนําเข้าจากเกาหลี ปมขนนก ความยาว 25 นิ้ว ราคารวม 60,000 บาท จากนั้นแก้ทรงและต่อผมให้ใหม่อีกรอบกับร้านทำผมที่ 2 เสียเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท ตามที่ได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้

ล่าสุด ร้านทำผมร้านที่ 2 ที่อินฟลูฯ สาวไปต่อผม ขอออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า แถลงการณ์จาก มูก้า แฮร์ สตูดิโอ จากประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการให้บริการต่อผมแก่คุณซ้อก้าด ซึ่งมีการกล่าวถึงทางร้านในฐานะผู้ให้บริการลําดับที่สอง ทางร้านขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

ประการแรก ทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการให้บริการก่อนหน้า ทั้งการสื่อสาร ข้อตกลง และรายละเอียดระหว่าง ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการรายแรก ผู้รับบริการเป็นผู้ติดต่อเข้ามาด้วยตนเองหลังตัดสินใจหาทางเลือกอื่นภายใต้ข้อจํากัดด้านเวลา เนื่องจากมีภารกิจในวันถัดไปและประสงค์ให้ดําเนินการทันที ซึ่งตรงกับรูปแบบบริการของทางร้านที่เป็นการต่อผมนอกสถานที่ ถึงที่พักของผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประการที่สอง ทางร้านให้บริการตามความประสงค์ของผู้รับบริการภายใต้สภาพเส้นผมในขณะนั้น ซึ่งพบว่าได้ผ่านการตัดเล็มมาแล้วจากร้านรายแรกตามที่ผู้รับบริการแจ้ง โดยช่างต่อผมได้ทําการสื่อสารถึงความจําเป็นในการเล็มผมเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีการตัดเล็มเพียงเล็กน้อยเพื่อคงความยาวและความหนาของผมไว้สําหรับการถอดผมที่ต่อในภายหลัง ทั้งนี้ได้ใช้เทคนิคเฉพาะของทางร้านปรับแก้และเพิ่มผมนําเข้าจากประเทศเกาหลีอีกครึ่งมัด

ภาพและสื่อที่เผยแพร่เป็นการนําเสนอ ผลงานก่อนและหลังการให้บริการตามรูปแบบปกติของทางร้าน โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลลัพธ์จริงโดยสุจริต โดยมิได้มีเจตนาเปรียบเทียบ วิพากษ์ วิจารณ์ หรือ สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายใด

ประการที่สาม ทางผู้ให้บริการของทางร้านมีประสบการณ์และวิชาชีพด้านการต่อผมมากกว่า 15 ปี และศึกษาเทคนิคการต่อผมแบบถักเปียเกาหลีจากการปฏิบัติงานที่ประเทศเกาหลี ปัจจุบันประกอบวิชาชีพอย่างอิสระภายใต้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตน

ประการที่สี่ ทางร้านรับทราบข้อสันนิษฐานบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อกล่าวอ้างว่าได้มีการวางแผน หรือว่าจ้างผู้รับบริการเพื่อสร้างกระแสทางการตลาด ทางร้านขอยืนยันว่าไม่มีการว่าจ้างจัดเตรียม หรือ ประสานงานใดร่วมกับผู้รับบริการเพื่อการดังกล่าว ผู้รับบริการเป็นผู้ตัดสินใจเข้ารับบริการด้วยตนเอง เพื่อปรับผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ และทางร้านไม่พบซึ่งพฤติการณ์ใดที่บ่งชี้ถึงการร่วมกันสร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายใด

ทางร้านเคารพสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตาม ความสมัครใจ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และเห็นว่าผู้รับบริการไม่ควรถูกตําหนิหรือกดดันจากการใช้สิทธิดังกล่าว

ทางร้านเข้าใจว่าผู้ประกอบการทุกท่านต่างตั้งใจมอบบริการที่ดีที่สุด และกระแสที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายจึงขอแสดงความเข้าใจต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและขอความร่วมมือในการใช้วิจารณญาณและความสุภาพในการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์

มูก้า แฮร์ สตูดิโอ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เคารพสิทธิผู้บริโภค และเคารพผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่าน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางร้านหวังว่าการชี้แจงครั้งนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและการคลี่คลายสถานการณ์อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ทางร้านจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีใด และขอยุติการชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ด้วยความเคารพ มูก้า แฮร์ สตูดิโอ

ซ้อก้าดต่อผมร้านทำผม มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ดแก้ผมต่อ

ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO

มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 2
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO
มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 3
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO
มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 4
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO
มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 5
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO
มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 6
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO
มูก้า แฮร์สตูดิโอ แจงดราม่าซ้อการ์ด - 7
ภาพจาก Facebook : MUKA HAIR STUDIO

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 10:38 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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