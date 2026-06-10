อู๊ด เป็นต่อ ช้ำใจ เพื่อนรักร่วมธุรกิจหักหลัง! เบี้ยวหนี้หลักล้าน-ใช้ชีวิตหรู อ้างไม่มีเงินคืน

อู๊ด เป็นต่อ สุดช้ำใจ! ตัดขาดเพื่อนรัก 30 ปี หลังเบี้ยวหนี้ร่วมธุรกิจร้านอาหารหลักล้าน อึ้งใช้ชีวิตหรู แต่ไม่คืนเงิน เตรียมเปิดชื่อ-ฟ้องร้องถึงที่สุด
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตต่างมามุงใส่ใจและเห็นใจนักแสดงสายตลกอย่าง อู๊ด เป็นต่อ อย่างมาก เมื่อเจ้าตัวออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเพื่อนรักในวงการบันเทิงที่คบหากันมากว่า 30 ปี เบี้ยวหนี้หลักล้าน ทิ้งภาระภาษีให้แบกรับเอาไว้คนเดียว ทั้ง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนร่วมธุรกิจร้านอาหารด้วยกันมา
อู๊ด เป็นต่อ เล่าว่า ตนมีปัญหากับอดีตเพื่อนรักในวงการที่คบมากว่า 30 ปี สาเหตุมาจากการร่วมทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกัน แต่เพื่อนคนนี้กลับหักหลังไม่ทำตามสัญญา และเมื่อร้านปิดตัวลงกลับทิ้งภาระหนี้สินและปัญหากับสรรพากรเอาไว้ให้ตนต้องรับผิดชอบอยู่เพียงคนเดียว ต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ปัญหาตรงนี้แต่ก็ยังไม่พอ ต้องกู้เงินรายวันมาหมุนเวียน จนตัวเองเครียดหนัก
อีกทั้งที่ผ่านมาตนและภรรยาก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนรักคู่กรณีคนนี้มาตลอดในช่วงที่ฝ่ายนั้นกำลังแย่ โดยให้ใช้ชื่อทำธุรกิจแบบฟรี ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย สุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการบ่ายเบี่ยงหนี้หลักล้านและเงียบหายไป
สิ่งที่ทำให้นักแสดงตลกชื่อดังรู้สึกเสียใจที่สุด คือ การเห็นอดีตเพื่อนรักใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ซื้อบ้านใหม่ ตีกอล์ฟ และจับจ่ายใช้สอยราคาหลักล้าน แต่กลับอ้างว่าไม่มีเงินมาใช้คืนหนี้หลักล้านที่ก่อและทิ้งไว้
นอกจากนั้น อู๊ด เป็นต่อ ยังยืนยันว่าความเป็นเพื่อน 30 ปี ได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม “อู๊ด” ยังเปิดช่องว่างให้คู่กรณีติดต่อเข้ามาเจรจาประนีประนอม แต่หากยังคงนิ่งเฉย เขาพร้อมที่จะเปิดเผยชื่อและรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะ โดยตอนนี้ได้ให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
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