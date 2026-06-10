ป.ป.ช. เปิดตู้เซฟ “บิ๊กป้อม” หลังพ้นเก้าอี้ สส. รวย 86 ล้าน หนี้ 757 บาท
ป.ป.ช. เปิดตู้เซฟ “บิ๊กป้อม” หลังพ้นเก้าอี้ สส. รวย 86 ล้าน หนี้ 757 บาท รถหรู 7 คัน แหวน 9 วง นาฬิกา 1 เรือน และปืนอีก 3 กระบอก
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือ บิ๊กป้อม อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและอดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา
โดย พล.อ.ประวิตร แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 86,195,209.89 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 757.26 บาท
มีทรัพย์สิน 86,195,209.89 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 9 บัญชี รวม 19,189,726.15 บาท เงินลงทุน รวม 4,585,983.74 บาท อาทิ หุ้น KTB, TU และกองทุนธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ดิน 3 แปลง รวมมูลค่า 17,000,000 บาท ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ได้แก่ บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านกฤษดานคร 25 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ มูลค่า 10,000,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คัน รวมมูลค่า 35,190,000 บาท ได้แก่ ยี่ห้อ VOLKSWAGEN BEETLE, LEXUS (3 คัน), JAGUAR I-PACE, MERCEDES BENZ และ BMW ทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่า 229,500 บาท ได้แก่ แหวน 9 วง นาฬิกา TW STEEL 1 เรือน และอาวุธปืน 3 กระบอก
ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร แจ้งมีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 5 บัญชี รวม 757.26 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 909,276 บาท มาจากบำนาญพิเศษ 762,540 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพ 146,736 บาท โดยมีหมายเหตุระบุว่าเป็นเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนของรายจ่ายต่อปีโดยประมาณไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสาร
และมีการแจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 719,276 บาท
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