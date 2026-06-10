ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี “ไอ้อานนท์” ชนดับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 10:01 น.
93
เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี "ไอ้อานนท์" ชนดับ

เกิดเหตุสลดใจ เป็นอุทาหรณ์สำหรับสังคมอย่างยิ่ง จากกรณีที่ “น้องกาฟิวส์” ณัฐนนท์ จิตหาญ ชายหนุ่มพลเมืองดีดีกรีพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า อนาคตไกล เสียชีวิต หลังตัดสินใจเข้าช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากอดีตแฟนหนุ่มอารมณ์ร้อน

ทว่าการทำหน้าที่พลเมืองดีด้วยจิตใจอันกล้าหาญ กลับทำให้เขาต้องจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและคนใกล้ชิด

ชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมเริ่มต้นขึ้นจากคู่รัก “อานนท์” กับ “แป้ง” ซึ่งคบหากันมาเป็นเวลานาน แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอานนท์มักมีพฤติกรรมอารมณ์ร้อน หึงหวง ลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งฝ่ายหญิงทนไม่ไหวและบอกเลิกรา

ต่อมาอานนท์ได้ทำทีชวนอดีตแฟนสาวไปรับประทานอาหารเพื่อขอคืนดี แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธ ระหว่างขับรถยนต์ไปด้วยกันทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง โดยอานนท์ใช้อาวุธมีดข่มขู่บังคับให้ฝ่ายหญิงขับรถไปตามคำสั่ง

เมื่อสบโอกาสอานนท์เผลอ ฝ่ายหญิงจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถยนต์ทันที ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่น้องกาฟิวส์ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี จึงเข้าช่วยเหลือให้ฝ่ายหญิงขึ้นซ้อนท้ายเพื่อพาขับหนีออกมา

ทว่าอานนท์กลับขับรถยนต์ตามไล่ล่าด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีอย่างรุนแรงจนสภาพรถพังยับเยิน แรงกระแทกส่งผลให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ส่วนน้องกาฟิวส์ร่างกระเด็นไปกระแทกกับรถยนต์อีกคัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

จากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อานนท์ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่เจตนา มองไม่เห็น ไม่ทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีที่มีอดีตแฟนสาวซ้อนท้ายมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าพฤติการณ์และการขับรถของผู้ต้องหามีลักษณะตั้งใจพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่คร่าชีวิตคนทั้งสองอย่างชัดเจน

เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่คนรอบข้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้องกาฟิวส์มีประวัติเป็นชายหนุ่มนิสัยดี อนาคตไกล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพนักงานช่างฮอตไลน์ ระดับ 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ กำลังจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่การงานมั่นคง

นอกจากนี้ ในด้านชีวิตส่วนตัว แฟนสาวของน้องกาฟิวส์เพิ่งเดินทางมาหาเพื่อเตรียมจะจัดงานฉลองวันเกิดร่วมกันในวันที่ 9 มิถุนายน แทั้งคู่มีแผนการที่จะเข้าพิธีแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 แต่กลับต้องเปลี่ยนมาจัดงานศพให้แฟนหนุ่มแทน

สวดพระอภิธรรมเสร็จ คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวและเพื่อนๆ เป่าเค้กวันคล้ายวันเกิด นายณัฐนนท์ จิตหาญ น้องกาฟิว อายุครบ 29 ปี หน้าหีบศพ

คนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น้องกาฟิวส์เป็นคนเฟรนดลี่ คุยสนุก ชอบทำอาหาร และมักมีรอยยิ้มที่จริงใจรวมถึงมีความห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” แจงกระแสดราม่า “แม่แท้ๆ-วุฒิการศึกษา” เรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบัง

12 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าลุยฟ้องทุกรายไม่เว้นสื่อ จงใจทำพรรคเสื่อมเสียชื่อเสียง

26 นาที ที่แล้ว
แฉวงการนักบิน &quot;Pay to Fly&quot; จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร ข่าว

แฉวงการนักบิน “Pay to Fly” จ่ายเงินล้านแลกที่นั่ง หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร

27 นาที ที่แล้ว
ฟาริดารับงานแรกทันทีหลังจบรายการโหนกระแส บันเทิง

ปังไม่ไหว! ฟาริดารับงานแรก สปอนเซอร์เข้าหลังจบโหนกระแส ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” เตรียมบินไปมาเลฯ หารือหลังแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ กระทบ 4 พันล้าน

43 นาที ที่แล้ว
รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด บันเทิง

รีวิว Disclosure Day (2026) สปีลเบิร์กกลับมาเล่นเรื่องเอเลี่ยน ยอดเยี่ยมสมฉายา พ่อมดฮอลลีวูด

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อู๊ด เป็นต่อ ช้ำใจ เพื่อนรักร่วมธุรกิจหักหลัง! เบี้ยวหนี้หลักล้าน-ใช้ชีวิตหรู อ้างไม่มีเงินคืน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลังฯ เตรียมทบทวนสิทธิเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ 11 มิ.ย. ตอนนี้ยังไม่ตัดสิทธิใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูก้า แฮร์ สตูดิโอ ร้านทำผมที่ 2 แถลงปมดราม่าต่อผมซ้อก้าด บันเทิง

ร้านที่ 2 แถลงแล้ว! แจงปมต่อผม ‘ซ้อก้าด’ ยันลูกค้าทักหาเอง ไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้นวัตกรรมพิมพ์ 3 มิติ คืนชีวิตให้ทหารกล้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯพิพากษาจำคุก 42 ปี อดีตผู้บัญชาการตาลีบัน เอี่ยวลักพาตัวนักข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดประวัติมือมีด แทงสยองเบลฟาสต์ พบเป็นชาวซูดานอพยพ รัฐบาลอังกฤษให้สิทธิอาศัยถาวร ข่าวต่างประเทศ

ขุดประวัติมือมีด แทงสยองเบลฟาสต์ ชาวซูดานอพยพ รัฐบาลอังกฤษให้สิทธิอาศัยถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เปิดตู้เซฟ “บิ๊กป้อม” หลังพ้นเก้าอี้ สส. รวย 86 ล้าน หนี้ 757 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยุนซอล นักร้องชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตวัย 27 ปี ข่าวต่างประเทศ

โพสต์สุดท้าย นักร้องสาวเสียชีวิตวัย 27 ปี ส่งความสุขถึงแฟนเพลง ก่อนจากไปไม่กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแล้ว &quot;น้ำฝน&quot; เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ &quot;อิงฟ้า วราหะ&quot; ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน บันเทิง

เจอแล้ว “น้ำฝน” เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ “อิงฟ้า วราหะ” ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี &quot;ไอ้อานนท์&quot; ชนดับ ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี “ไอ้อานนท์” ชนดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA ไขความลับ “ดวงตาเมืองไทย” ความจริงคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำกล่าวบูชา วันไหว้ครู 2569 เนื้อเพลง บทสวดไหว้ครู ปาเจรา ไลฟ์สไตล์

คำกล่าวบูชา วันไหว้ครู 2569 เนื้อเพลง บทสวดไหว้ครู ปาเจรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เหว่ง ชี้แจงรูปคู่ทนายเจมส์ถ่ายไว้ 3 ปีแล้ว ไม่ได้ฟ้องใคร บันเทิง

พี่เหว่ง โต้ดราม่าฟ้องชาวเน็ต แจงรูปคู่ทนายเป็นภาพเก่า 3 ปีก่อน ยืนยันไม่ฟ้องใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก “ฮุนเซน” รีบแก้ข่าว บอกสื่อไทยตีความผิด เขมรไม่ได้มีเจตนาใช้กำลังทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด พ่ออยิงลูกแฝด 10 ขวบดับ ต่อหน้าภรรยา ก่อนปลิดชีพตนเอง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่ออยิงลูกแฝด 10 ขวบดับ ต่อหน้าภรรยา ก่อนปลิดชีพตนเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 10:01 น.
93
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลฟินแลนด์ สั่งคุกอดีตซีอีโอ Polarica และนายหน้าไทย คดีค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รีป่า

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

“ไชยชนก” แจงกระแสดราม่า “แม่แท้ๆ-วุฒิการศึกษา” เรื่องนี้ตนไม่เคยปิดบัง

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

เกิดอะไรขึ้น? ยองแจ GOT7 โพสต์ทวงค่าตัวบริษัทดัง หลังเบี้ยวจ่ายมา 1 ปีเต็ม

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าลุยฟ้องทุกรายไม่เว้นสื่อ จงใจทำพรรคเสื่อมเสียชื่อเสียง

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
Back to top button