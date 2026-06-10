เปิดประวัติ น้องกาฟิวส์ หนุ่มการไฟฟ้าอนาคตไกล พลเมืองดี “ไอ้อานนท์” ชนดับ
เกิดเหตุสลดใจ เป็นอุทาหรณ์สำหรับสังคมอย่างยิ่ง จากกรณีที่ “น้องกาฟิวส์” ณัฐนนท์ จิตหาญ ชายหนุ่มพลเมืองดีดีกรีพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า อนาคตไกล เสียชีวิต หลังตัดสินใจเข้าช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากอดีตแฟนหนุ่มอารมณ์ร้อน
ทว่าการทำหน้าที่พลเมืองดีด้วยจิตใจอันกล้าหาญ กลับทำให้เขาต้องจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและคนใกล้ชิด
ชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมเริ่มต้นขึ้นจากคู่รัก “อานนท์” กับ “แป้ง” ซึ่งคบหากันมาเป็นเวลานาน แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอานนท์มักมีพฤติกรรมอารมณ์ร้อน หึงหวง ลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งฝ่ายหญิงทนไม่ไหวและบอกเลิกรา
ต่อมาอานนท์ได้ทำทีชวนอดีตแฟนสาวไปรับประทานอาหารเพื่อขอคืนดี แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธ ระหว่างขับรถยนต์ไปด้วยกันทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง โดยอานนท์ใช้อาวุธมีดข่มขู่บังคับให้ฝ่ายหญิงขับรถไปตามคำสั่ง
เมื่อสบโอกาสอานนท์เผลอ ฝ่ายหญิงจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถยนต์ทันที ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่น้องกาฟิวส์ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี จึงเข้าช่วยเหลือให้ฝ่ายหญิงขึ้นซ้อนท้ายเพื่อพาขับหนีออกมา
ทว่าอานนท์กลับขับรถยนต์ตามไล่ล่าด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีอย่างรุนแรงจนสภาพรถพังยับเยิน แรงกระแทกส่งผลให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ส่วนน้องกาฟิวส์ร่างกระเด็นไปกระแทกกับรถยนต์อีกคัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
จากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อานนท์ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่เจตนา มองไม่เห็น ไม่ทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีที่มีอดีตแฟนสาวซ้อนท้ายมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าพฤติการณ์และการขับรถของผู้ต้องหามีลักษณะตั้งใจพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่คร่าชีวิตคนทั้งสองอย่างชัดเจน
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้แก่คนรอบข้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้องกาฟิวส์มีประวัติเป็นชายหนุ่มนิสัยดี อนาคตไกล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพนักงานช่างฮอตไลน์ ระดับ 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ กำลังจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่การงานมั่นคง
นอกจากนี้ ในด้านชีวิตส่วนตัว แฟนสาวของน้องกาฟิวส์เพิ่งเดินทางมาหาเพื่อเตรียมจะจัดงานฉลองวันเกิดร่วมกันในวันที่ 9 มิถุนายน แทั้งคู่มีแผนการที่จะเข้าพิธีแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันในต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 แต่กลับต้องเปลี่ยนมาจัดงานศพให้แฟนหนุ่มแทน
สวดพระอภิธรรมเสร็จ คุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวและเพื่อนๆ เป่าเค้กวันคล้ายวันเกิด นายณัฐนนท์ จิตหาญ น้องกาฟิว อายุครบ 29 ปี หน้าหีบศพ
คนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น้องกาฟิวส์เป็นคนเฟรนดลี่ คุยสนุก ชอบทำอาหาร และมักมีรอยยิ้มที่จริงใจรวมถึงมีความห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ
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