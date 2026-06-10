สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ
อัปเดตล่าสุด วันนี้ 10 มิ.ย. 69 ‘ทราย สก๊อต’ ตั้งทีมทนายลุยเจรจา เผยพินัยกรรมคุณยายสั่งยกเงินสด-เครื่องเพชรให้ แต่ทรัพย์สินในเซฟกลับหายเกลี้ยง จับตา ‘พาย สก๊อต’ เตรียมขึ้นให้การฝั่งคุณแม่
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ทราย สมุทร (ทราย สก๊อต) ได้ลงนามมอบอำนาจให้ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยคดีเนรคุณ ซึ่งประกอบด้วย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, อัจรา แสงขาว และคมสัน โพธิ์คง เข้าร่วมกระบวนการแทนตน
ประชุมพบหลักฐาน ทรัพย์มรดกหายทั้งหมด
ก่อนหน้านั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทราย สมุทร ทีมทนายของทราย และทนายทีมบ้านพระอาทิตย์ หลังตรวจสอบหลักฐานพบว่า แม่ของทรายได้เขียนพินัยกรรมยกเงินสดในตู้เซฟพร้อมเครื่องเพชรที่ติดชื่อไว้ให้กับทราย สมุทร แต่ทรัพย์สินทั้งหมดหายไปโดยไม่มีร่องรอย
ทีมทนายระบุว่าเตรียมดำเนินคดีอาญาต่อไปจากหลักฐานที่พบ
10 มิ.ย. ขึ้นศาลคดีบ้าน พาย สก๊อต เป็นพยาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 มีนัดขึ้นศาลในคดีที่แม่ฟ้องลูกเนรคุณ โดย พาย สก๊อต เตรียมเข้าเป็นพยานฝ่ายแม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
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