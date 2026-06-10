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สรุป “คดีลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต ลงนามมอบอำนาจแล้ว หลังพบทรัพย์มรดกหายจากตู้เซฟ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 09:58 น.
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ภาพจาก : FB/ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

อัปเดตล่าสุด วันนี้ 10 มิ.ย. 69 ‘ทราย สก๊อต’ ตั้งทีมทนายลุยเจรจา เผยพินัยกรรมคุณยายสั่งยกเงินสด-เครื่องเพชรให้ แต่ทรัพย์สินในเซฟกลับหายเกลี้ยง จับตา ‘พาย สก๊อต’ เตรียมขึ้นให้การฝั่งคุณแม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ทราย สมุทร (ทราย สก๊อต) ได้ลงนามมอบอำนาจให้ทีมเจรจาไกล่เกลี่ยคดีเนรคุณ ซึ่งประกอบด้วย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, อัจรา แสงขาว และคมสัน โพธิ์คง เข้าร่วมกระบวนการแทนตน

ประชุมพบหลักฐาน ทรัพย์มรดกหายทั้งหมด

ก่อนหน้านั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทราย สมุทร ทีมทนายของทราย และทนายทีมบ้านพระอาทิตย์ หลังตรวจสอบหลักฐานพบว่า แม่ของทรายได้เขียนพินัยกรรมยกเงินสดในตู้เซฟพร้อมเครื่องเพชรที่ติดชื่อไว้ให้กับทราย สมุทร แต่ทรัพย์สินทั้งหมดหายไปโดยไม่มีร่องรอย

ทีมทนายระบุว่าเตรียมดำเนินคดีอาญาต่อไปจากหลักฐานที่พบ

อัปเดตล่าสุด วันนี้ 10 มิ.ย. 69 'ทราย สก๊อต' ตั้งทีมทนายลุยเจรจา เผยพินัยกรรมคุณยายสั่งยกเงินสด-เครื่องเพชรให้
ภาพจาก : FB/ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

10 มิ.ย. ขึ้นศาลคดีบ้าน พาย สก๊อต เป็นพยาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2569 มีนัดขึ้นศาลในคดีที่แม่ฟ้องลูกเนรคุณ โดย พาย สก๊อต เตรียมเข้าเป็นพยานฝ่ายแม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

ประชุมพบหลักฐาน ทรัพย์มรดกหายทั้งหมด
ภาพจาก : FB/ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 09:58 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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