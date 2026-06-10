โพสต์สุดท้าย นักร้องสาวเสียชีวิตวัย 27 ปี ส่งความสุขถึงแฟนเพลง ก่อนจากไปไม่กลับ
สุดเศร้า คิมยุนซอล นักร้องสาววัย 27 ปี ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 จากรายการ Sing Again 4 เสียชีวิตแล้ว ย้อนโพสต์สุดท้าย หวังพาความสุขเล็ก ๆ ส่งถึงแฟนเพลง
วงการเพลงเกาหลีใต้สูญเสียสาวมากความสามารถ คิมยุนซอล (Kim Yoon Seol) นักร้องสาววัย 27 ปี หรือที่รู้จักกันในนามผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 จากรายการ Sing Again 4 เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการจากไป รายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ครอบครัวจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่เสียชีวิต นำร่างไปฝัง ณ สุสานอนุสรณ์ซองนัม (Seongnam Memorial Park)
คนสนิทของนักร้องสาวแจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบโทรศัพท์และบัญชีส่วนตัวของยุนซอลได้จึงตัดสินใจแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมแทน พร้อมขอร้องให้ทุกคนร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้ต้องโดดเดี่ยว
เส้นทางดนตรีของคิมยุนซอล เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 เริ่มต้นเป็นที่รู้จักหลังคว้าแชมป์รายการ The Voice Kids ของช่อง Mnet เมื่อปี 2013 จากนั้นเดินหน้าสานฝันในวงการเพลงต่อเนื่องด้วยการเข้าร่วมรายการ The Voice of Korea ซีซั่น 3 และ I Can See Your Voice 7 ล่าสุดเธอเพิ่งกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในรายการ Sing Again 4 ในฐานะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 ด้วยทักษะที่โดดเด่นทำให้ผ่านด่านรอบแรกไปได้อย่างง่ายดาย
สำหรับความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ครั้งสุดท้าย เธอเคยโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เล่าถึงความมุ่งมั่นด้านดนตรี ระบุข้อความว่า “ตอนนี้กลับมาร้องเพลงภายโดยใช้ชื่อของตัวเองแล้ว หวังว่าเพลงจะนำพาความสุขเล็ก ๆ ไปถึงทุกคนที่ได้ฟัง”
หลังการจากไป แฟนคลับและเพื่อนศิลปินต่างร่วมแสดงความอาลัย คิมแจกุก นักร้องนำวง T.A.-Copy ซึ่งเคยร่วมรายการ Sing Again 4 โพสต์ข้อความระลึกถึงเพื่อนร่วมรายการ ยกย่องว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามอย่างมาก
ข้อมูลจาก : allkpop
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