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โพสต์สุดท้าย นักร้องสาวเสียชีวิตวัย 27 ปี ส่งความสุขถึงแฟนเพลง ก่อนจากไปไม่กลับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 10:00 น.
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คิมยุนซอล นักร้องชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตวัย 27 ปี

สุดเศร้า คิมยุนซอล นักร้องสาววัย 27 ปี ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 จากรายการ Sing Again 4 เสียชีวิตแล้ว ย้อนโพสต์สุดท้าย หวังพาความสุขเล็ก ๆ ส่งถึงแฟนเพลง

วงการเพลงเกาหลีใต้สูญเสียสาวมากความสามารถ คิมยุนซอล (Kim Yoon Seol) นักร้องสาววัย 27 ปี หรือที่รู้จักกันในนามผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 จากรายการ Sing Again 4 เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการจากไป รายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ครอบครัวจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่เสียชีวิต นำร่างไปฝัง ณ สุสานอนุสรณ์ซองนัม (Seongnam Memorial Park)

คนสนิทของนักร้องสาวแจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบโทรศัพท์และบัญชีส่วนตัวของยุนซอลได้จึงตัดสินใจแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมแทน พร้อมขอร้องให้ทุกคนร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้ต้องโดดเดี่ยว

เส้นทางดนตรีของคิมยุนซอล เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 เริ่มต้นเป็นที่รู้จักหลังคว้าแชมป์รายการ The Voice Kids ของช่อง Mnet เมื่อปี 2013 จากนั้นเดินหน้าสานฝันในวงการเพลงต่อเนื่องด้วยการเข้าร่วมรายการ The Voice of Korea ซีซั่น 3 และ I Can See Your Voice 7 ล่าสุดเธอเพิ่งกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งในรายการ Sing Again 4 ในฐานะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 ด้วยทักษะที่โดดเด่นทำให้ผ่านด่านรอบแรกไปได้อย่างง่ายดาย

สำหรับความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ครั้งสุดท้าย เธอเคยโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เล่าถึงความมุ่งมั่นด้านดนตรี ระบุข้อความว่า “ตอนนี้กลับมาร้องเพลงภายโดยใช้ชื่อของตัวเองแล้ว หวังว่าเพลงจะนำพาความสุขเล็ก ๆ ไปถึงทุกคนที่ได้ฟัง”

หลังการจากไป แฟนคลับและเพื่อนศิลปินต่างร่วมแสดงความอาลัย คิมแจกุก นักร้องนำวง T.A.-Copy ซึ่งเคยร่วมรายการ Sing Again 4 โพสต์ข้อความระลึกถึงเพื่อนร่วมรายการ ยกย่องว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามอย่างมาก

คิมยุนซอล
ภาพจาก Instagram : yunseol.e
คิมยุนซอล-2
ภาพจาก Instagram : yunseol.e

ข้อมูลจาก : allkpop

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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