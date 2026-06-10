โฆษก “ฮุนเซน” รีบแก้ข่าว บอกสื่อไทยตีความผิด เขมรไม่ได้มีเจตนาใช้กำลังทหาร
โฆษก ฮุน เซน รีบออกมาแก้ข่าว บอกสื่อไทยตีความผิด เขมรไม่ได้มีเจตนาใช้กำลังทหาร แค่บอกว่าทางเลือกทวงแผ่นดินมีสองทาง
จากกรณีที่สมเด็จ ฮุน เซน กล่าวว่า การทวงคืนดินแดนดังกล่าวมีเพียงสองแนวทางเท่านั้น ได้แก่ การใช้กำลังทางทหาร การเจรจาโดยสันติวิธี พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า กัมพูชาไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถในการใช้กำลังเข้ายึดดินแดนกลับคืนมานั้น
ล่าสุดสำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า เจีย ธิริธ โฆษกของสมเด็จฮุน เซน ได้ออกมาโต้สื่อไทยบางสำนัก พร้อมระบุว่าสื่อไทยตีความผิดถึงคำพูดของฮุน เซน ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยโฆษกระบุว่า สมเด็จ ฮุน เซน ไม่ได้แสดงเจตนาในการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้วยกำลังทหาร พร้อมย้ำว่าสิ่งที่สมเด็จ ฮุน เซน พูดนั้นคือการปฏิเสธว่าจะใช้กำลังทหาร
และขยายความต่อว่า ฮุน เซน ประกาศว่า ดินแดนที่ทหารไทยกำลังรุกรานและยึดครองโดยผิดกฎหมายนั้น จะต้องถูกนำกลับคืนมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การทวงคืนดินแดนดังกล่าวมีเพียงสองแนวทางเท่านั้น ได้แก่ การใช้กำลังทางทหาร การเจรจาโดยสันติวิธี
นาย เจีย ธิริธ ยังออกมาเรียกร้องให้สื่อไทยแก้ไขให้ถูกต้องและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง เนื่องจากการรายงานเช่นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาพรมแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน
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