พี่เหว่ง โต้ดราม่าฟ้องชาวเน็ต แจงรูปคู่ทนายเป็นภาพเก่า 3 ปีก่อน ยืนยันไม่ฟ้องใคร
สยบข่าวลือ! พี่เหว่ง เคลียร์ชัดคนสงสัยเตรียมฟ้องหรือไม่ ปมดราม่ามัจฉะแม่ตุ๊ก แจงรูปคู่ทนายเจมส์เป็นภาพเก่า 3 ปีก่อน ยืนยันไม่ได้ฟ้องใคร
จากประเด็นดราม่าผลิตภัณฑ์ผงมัจฉะ แม่ตุ๊ก ได้ออกมาแก้ไขปัญหาหลังมีเสียงวิจารณ์เรื่องคุณภาพ ราคา และรสชาติ โดยประกาศคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้าที่นำไปชงกับน้ำเปล่าแล้วไม่ชอบ ต่อมา พี่เหว่ง เทพลีลา สามีของแม่ตุ๊ก ไลฟ์สดแสดงความรู้สึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เล่าว่าตนเองเป็นคนเข้มแข็งและรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไร เข้าใจดีว่าการทำความดีช่วยเหลือสังคมลบล้างกับความผิดพลาดไม่ได้ แต่สังคมบางส่วนใจร้ายกับคนที่พยายามทำดีและยอมรับผิดมากเกินไปจนเริ่มรู้สึกไม่อยากทำดีแล้ว
อย่างไรก็ดี พี่เหว่งและลูก ๆ ยืนยันจะคอยอยู่เคียงข้างแม่ตุ๊กเสมอ พร้อมฝากเตือนคนที่เข้ามาต่อว่าและหาว่าแม่ตุ๊กโกหก ขออย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานตัดสิน ไม่อยากให้คนที่พยายามเป็นคนดีต้องรู้สึกท้อแท้ไปมากกว่านี้
ในเวลาต่อมา ทนายเจมส์ ได้โพสต์ภาพคู่ให้กำลังใจพี่เหว่งและครอบครัว ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภาพปัจจุบัน และคาดเดาว่ามีการเก็บหลักฐานฟ้องร้องคนที่โพสต์วิจารณ์เรื่องดราม่ามัจฉะหรือไม่
ล่าสุด พี่เหว่งออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @weng_go_home อธิบายว่าภาพคู่ทนายเจมส์เป็นรูปเก่าเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว สังเกตได้จากใบหน้าที่ยังไม่ได้ทำเอนโดไทน์ รวมทั้งรู้สึกงงกับข่าวลือที่เกิดขึ้น พร้อมฝากบอกคนในแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) ว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
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