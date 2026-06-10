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เจอแล้ว “น้ำฝน” เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ “อิงฟ้า วราหะ” ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 09:55 น.
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เจอแล้ว "น้ำฝน" เพื่อนสนิทที่เคยออมเงินให้ "อิงฟ้า วราหะ" ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน

เจอแล้ว “น้ำฝน” เพื่อนสนิทที่เคยออมให้เงิน “อิงฟ้า วราหะ” 350 บาท ก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ลั่น ทุกวันนี้ก็ยังห่วงและยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนอยู่ห่างๆ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ อิงฟ้า วราหะ มีโอกาสได้ไปออกรายการ หาทำ ของ เอแคลร์ จือปาก โดยในช่วงหนึ่งเธอได้เล่าย้อนเรื่องราวมิตรภาพวัยเด็กกับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง สร้างความประทับใจในมิตรภาพที่จำไม่เคยลืม ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เกือบ 20 ปีได้

อิงฟ้า เล่าว่า “สมัยเรียนที่สุพรรณบุรี จะมีให้ออมทรัพย์รายวันของโรงเรียน ซึ่งเราไม่มีเงิน เพื่อนคนนี้ชื่อ “น้ำฝน” เอาเงินเขามาฝากให้เราตลอด ก่อนย้ายโรงเรียนเขาเบิกเงินมาให้เราเป็นของขวัญ 350 บาท ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้ก็น่าจะยังอยู่ แต่แค่ไม่รู้อยู่ที่ไหน” ซึ่งทาง เอแคลร์ จือปาก ก็แนะนำให้อิงฟ้าทำคลิปตามหา โดยให้ติดต่อไปที่เพจอีเต้ยอีจัน เพื่อให้ทีมงานช่วยตามหาให้

เจอแล้ว น้ำฝน เพื่อนสนิทที่เคยให้เงิน อิงฟ้า วราหะ 350 บาทก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน-3
ภาพจาก : รายการ หาทำ

หลังจากรายการออนแอร์ได้ไม่เท่าไหร่หลาย ๆ คน หลาย ๆ เพจก็พยายามประกาศหาเพื่อนของ อิงฟ้า ที่ชื่อ น้ำฝน ให้ออกมาเปิดตัวหน่อย จากนั้นเพจอีเต้ยอีจันก็รับรู้เรื่องราวของ อิงฟ้า วราหะ และเริ่มฏิบัติการตามหาเพื่อนแสนดีของอิงฟ้าเมื่อ 20 ปีก่อนให้

กระทั่งเพจอีเต้ยอีจัน ก็ได้แจ้งข่าวดีว่าเจอ คุณน้ำฝน เพื่อนของ อิงฟ้า วราหะ แล้ว และได้มีการติดต่อสัมภาษณ์ โดยทราบว่า ปัจจุบันนี้ คุณน้ำฝนทำงานรับซื้อของเก่า และยังคงจดจำเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี เธอเปิดใจว่า ไม่เคยคิดเสียดายเงิน 350 บาทในวันนั้นที่มอบให้อิงฟ้าเลย เพราะอิงฟ้าเป็นเพื่อนที่ดีมาก ในวันที่เธอถูกคนอื่นล้อเรื่องที่บ้านทำอาชีพรับซื้อของเก่า อิงฟ้าคือคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องเธออย่างเต็มที่ พร้อมให้กำลังใจว่า “ซื้อของเก่าแล้วไง เราไม่ได้ทำอะไรผิด”

ตอนเขาย้ายออกจากโรงเรียน เหมือนภาพมันดับ มันไวมาก ตอนนั้นเขายังมาเรียนอยู่เลย แล้วแม่ก็มารับไป เราก็ตั้งตัวไม่ทัน เหมือนกำลังยิ้ม ๆ อยู่ แล้วก็รอยยิ้มก็หายไป ตอนเราย้ายโรงเรียนมาใหม่ ๆ ก็มีเขาเป็นเพื่อนคนเดียว อิงฟ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ตลกเฮฮา เขาจะมีเรื่องคุยตลอด ได้เงินมาโรงเรียนก็ซื้อขนมแบ่งกันกิน

ตอนเห็นเพื่อนกลายมาเป็นคนดังเราก็ดีใจไปกับเขาด้วย ตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนคลับ ก็ติดตามเขามาตลอด คิดถึงก็เปิดรูปดู ครั้งหนึ่งเคยเห็นเขามาแถวบ้าน แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทัก เพราะเขาดังมาก เกรงใจเขาด้วย และก็กลัวเขาจะจำเราไม่ได้ เลยได้แต่ติดตามอยู่ห่าง ๆ”

เจอแล้ว น้ำฝน เพื่อนสนิทที่เคยให้เงิน อิงฟ้า วราหะ 350 บาทก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน-2
ภาพจาก : FB อีเต้ย อีจัน

ล่าสุด อิงฟ้า วราหะ ได้แชร์ภาพบทสัมภาษณ์ของน้ำฝนจากเพจอีเต้ยอีจันมาที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า “เจอเฟสบุ๊คถึงได้รู้ว่า เป็นเพื่อนกันในเฟสมานานแล้ว และมีข้อความเก่า ๆ ที่เคยคุยกันเมื่อสิบปีก่อน มันน่ารักมาก ๆ เลย แด่เพื่อน ๆ ทุกคนในชีวิตที่ได้เคยใช้ชีวิตด้วยกันในวัยเรียน แค่รู้ว่าพวกแกยัง สบายดีกัน แค่นี้ก็สบายใจแล้ว”

เจอแล้ว น้ำฝน เพื่อนสนิทที่เคยให้เงิน อิงฟ้า วราหะ 350 บาทก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน-1

และดูเหมือนว่ามีแววที่ อิงฟ้า วราหะ กับ คุณน้ำฝน เพื่อนรักที่ฝากเงินกับโรงเรียนให้ทุกวัน ก่อนเบิกมามอบให้ในวันย้ายโรงเรียนมูลค่า 350 บาท ในวันนั้น อาจจะได้เจอหน้ากันอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ เมื่อเพจ อีเต้ยอีจัน เผยว่า ทางผู้จัดการส่วนตัวของอิงฟ้า รับทราบเรื่องที่เจอตัวคุณน้ำฝนแล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นวันแห่งการพบกันของมิตรภาพที่พลัดพรากเกือบ 20 ปี

เจอแล้ว น้ำฝน เพื่อนสนิทที่เคยให้เงิน อิงฟ้า วราหะ 350 บาทก่อนแยกย้ายเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน-4
ภาพจาก : FB อีเต้ย อีจัน

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อ้างอิงจาก : รายการ หาทำ, FB อีเต้ย อีจัน, Engfa Waraha

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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