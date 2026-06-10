สลด พ่ออยิงลูกแฝด 10 ขวบดับ ต่อหน้าภรรยา ก่อนปลิดชีพตนเอง
สลด พ่ออเมริกันยิงลูกแฝดวัย 10 ขวบดับ ก่อนปลิดชีพตนเองต่อหน้าภรรยา คาดปมปัญหาครอบครัว
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ชุมชนในย่านคาโนกา พาร์ก นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกิดเหตุชายวัยประมาณ 40 กว่าปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงลูกชายฝาแฝดวัย 10 ขวบทั้งสองคนเสียชีวิตภายในบ้านพัก ก่อนหันปืนเข้าหาตัวเองและจบชีวิตตาม
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 19.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยบ้านที่เกิดเหตุตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะแลนาร์ก พาร์ก ซึ่งเป็นย่านชุมชนสำหรับครอบครัว
แม่ของเด็กเล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนเองอยู่ภายในบ้านและได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัดจากห้องนอน เมื่อรีบเดินเข้าไปตรวจสอบกลับพบภาพสามีใช้อาวุธปืนยิงลูกทั้งสองคน ก่อนที่สามีจะหันปากกระบอกปืนมายิงใส่ตนทันทีแต่กระสุนพลาดเป้า หลังจากนั้นฝ่ายชายได้ยกปืนขึ้นจ่อศีรษะตนเอง ลั่นไกจบชีวิตตามในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
เมื่อตำรวจนครลอสแอนเจลิส (LAPD) เข้าตรวจสอบภายในบ้านพัก พบร่างผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย ประกอบด้วย เด็กชายฝาแฝดวัย 10 ปี 2 คน และพ่อวัยประมาณ 40 กว่าปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นคดีฆาตกรรมและฆ่าตัวตาย ฝ่ายชายเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงรายเดียวในคดีนี้ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตต่อสาธารณะ
หลังเหตุการณ์สงบลง สื่อท้องถิ่นบันทึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่ของเด็ก นั่งร้องไห้อย่างหนักและทรุดตัวลงด้วยความเสียใจอยู่บริเวณหน้าบ้าน โดยมีชายคนหนึ่งคอยกอดปลอบอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางญาติและเพื่อนสนิทที่ยืนสงบนิ่งในที่เกิดเหตุด้วยความโศกเศร้า
คนในชุมชนต่างเสียใจต่อเโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากเด็กทั้งสองคนยังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเติบโต พากันตั้งคำถามถึงปัญหาทางจิตใจหรือวิกฤตชีวิตที่ผู้ก่อเหตุอาจกำลังเผชิญอยู่ว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก่อนเกิดโศกนาฏกรรม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากคดีลักษณะเดียวกันในลอสแอนเจลิส เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุผู้หญิงวัย 29 ปี ก่อเหตุยิงสามีและลูกเล็ก 2 คนเสียชีวิต ก่อนปลิดชีพตนเองภายในบ้านพัก
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