สหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธถล่มอิหร่านรอบใหม่ อ้างเป็นการตอบโต้ทำเฮลิคอปเตอร์ตก
สหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธถล่มอิหร่านรอบใหม่ อ้างเป็นการตอบโต้ทำเฮลิคอปเตอร์ตก ด้านอิหร่านเตือนกลับ จะไม่เพิกเฉยต่อการโจมตีครั้งนี้
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวหาว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ที่บินเหนือช่องแคบฮอร์มุซตก
โดยอ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เล็งเป้าไปยังระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเรดาห์ของอิหร่าน ขณะที่สื่ออิหร่านระบุว่าได้ยิงเสียงระเบิดในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย
สำหรับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนั้น สหรัฐฯอ้างว่าอิหร่านใช้โดรนโจมตีเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว ซึ่งนักบินทั้งสองคนปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้แสดงความรับผิดชอบว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้
ขณะกระทรวงต่างประเทศอิหร่านโต้ตอบกลับว่า ทางอิหร่านจะไม่เพิกเฉยต่อการโจมตีและคำขู่ แม้จะพ่ายแพ้ในสนามรบ สหรัฐฯ ก็เลือกที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของเรา พร้อมขู่สหรัฐฯอีกว่าขอให้ออกจากภูมิภาคทันทีหากกลัวเรื่องความปลอดภัย
ทั้งนี้สหรัฐฯและอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานายทรัมป์ได้สั่งให้อิสราเอลและอิหร่านหยุดยิง โดยระบุว่าอิสราเอลและอิหร่านกำลังขัดขวางการเจรจายุติสงครามในภูมิภาคนี้
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