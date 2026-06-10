กลาโหมโต้ ไม่มีทูตจีนเข้าพบ ทราบอยู่แล้วรถถังจีนถูกส่งให้เขมรก่อนการปะทะ
กลาโหมโต้ ไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้าพบดั่งที่มีการรายงาน ทราบอยู่แล้วรถถังจีนถูกส่งให้เขมรก่อนการปะทะ ตามโครงการจัดหา
จากกรณีที่กระแสข่าวว่า ผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้ากระทรวงกลาโหม โดยได้มีการพูดถึงประเด็นจีนส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชา จำนวน 39 คัน ซึ่งเป็นล็อตแรก จากทั้งหมดจำนวน 93 คัน รถถัง T-59D กัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการความร่วมมือทางทหารในทุกปีนั้น
ล่าสุดพลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนใดเข้ามาในกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) เนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วย ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ดังนั้น ข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม คือ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ซึ่งปกติจะรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหม ได้คำตอบยืนยันว่า ไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ามาพบใดๆ ในวันนี้
สำหรับในเรื่องข้อมูลข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้แก่กัมพูชานั้น ได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทย (กห.) ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้ว โดยการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้ อยู่ภายใต้โครงการจัดหาฯ ของกัมพูชา ก่อนเหตุการณ์การปะทะ
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