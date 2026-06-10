อาลัยฮีโร่หนุ่มพลเมืองดี ช่วยสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้าย ก่อนถูกแฟนหนุ่มซิ่งชนเสียชีวิต
อาลัยฮีโร่หนุ่มพลเมืองดี ช่วยสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้าย โดยให้ขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์หนี ก่อนถูกแฟนหนุ่มซิ่งชนเสียชีวิต 2 ศพ
จากกรณีเหตุชายวัย 32 ปี ขับรถชนจักรยานยนต์บริเวณถนนทุ่งโพธิ์-ท่าสว่าง จ.สุรินทร์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ ก่อนจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุนั้น ทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายแฟนสาวในรถ จนฝ่ายหญิงต้องกระโดดหนีลงมาขอความช่วยเหลือ ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของหนุ่มพลเมืองดีหนี แต่ฝ่ายชายกลับขับรถเก๋งไล่ตาม ก่อนพุ่งชนอย่างรุนแรงจนทั้งแฟนสาวและพลเมืองดีเสียชีวิต จนกลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญนั้น
ล่าสุดเพจโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้โพสต์ข้อความอาลัยพลเมืองดีโดยระบุว่า โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.) ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในหัวใจที่กล้าหาญของ นายณัฐนนท์ จิตหาญ พนักงานช่างฮอทไลน์ ระดับ 4 กฟจ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราในฐานะ ศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. รุ่นที่ 51
จากเหตุการณ์ที่น้องณัฐนนท์ได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอันตราย ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและการทำหน้าที่พลเมืองดีอย่างถึงที่สุด จนนำมาซึ่งเหตุการณ์อันน่าสลดใจที่ไม่มีใครคาดคิด
ทางคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และครอบครัว รรช. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปก่อนวัยอันควรในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอส่งข้อความแห่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง “ครอบครัวจิตหาญ” ทุกท่านครับ
ความดีงาม ความเสียสละ และความกล้าหาญของน้องณัฐนนท์ จะถูกจารึกและเป็นที่จดจำในใจของพี่น้องครอบครัว รรช. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดไป… หลับให้สบายนะครับฮีโร่ของพวกเรา
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