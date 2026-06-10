เดือด! ประชาชนจุดไฟรถยนต์ ประท้วงเหตุผู้อพยพซูดานแทงชาวไอร์แลนด์เจ็บสาหัส
ประชาชนจุดไฟรถยนต์ ประท้วงเหตุผู้อพยพซูดานแทงตาและคอของชาวไอร์แลนด์เจ็บสาหัส ทางการไอร์แลนด์วอนชุมนุมอย่างสงบ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าประชาชนหลายพื้นที่ในประเทศไอร์แลนด์เหนือได้ก่อเหตุประท้วง ภายหลังจากที่ชายซูดานวัย 30 ปี แทงคอ ตา และหลังของชายวัย 40 ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยหลายพื้นที่นั้นการชุมนุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ทว่าในบางพื้นที่ของกรุงเบลฟาสต์ได้เกิดความรุนแรงขึ้น หลังผู้ชุมนุมได้จุดไฟเผารถยนต์ ถังขยะ รถบัส พังประตูหน้าต่าง จนได้รับความเสียหาย
เอ็มมา ลิตเทิล-เพนเจลลี รองมุขมนตรีแห่งไอร์แลนด์เหนือ กล่าวขอให้ประชาชนชุมนุมอย่างสงบสุข โดยเธอระบุว่าเธอรู้ว่าทุกคนหวาดกลัวหรือโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แต่ทำให้เกิดข้อเสียหายกับข้อเรียกร้องเหล่านี้
สำหรับชายซูดานผู้ก่อเหตุนั้นมีกำหนดจะขึ้นศาลในวันพุธที่จะถึงนี้ เบื้องต้นโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่า ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเขาได้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในปี 2566 และได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปีเดียวกัน
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