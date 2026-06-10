“อนุทิน” สวน “ฮุนเซน” คิดดีๆถ้าจะใช้กำลังกับไทย ยันไม่ได้คุยกับ “ฮุนมาเนต”
อนุทิน สวน ฮุนเซน คิดดีๆถ้าจะใช้กำลังกับไทย ยันไม่ได้คุยกับ ฮุนมาเนต ถ้าไม่ให้เชกแฮนด์แล้วจะเชกอะไร ต้องให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพตนจับมือกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในการประชุม ASEAN Future Forum ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
โดยนายอนุทินกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไม่ให้เชกแฮนด์แล้วจะให้เชกอะไร พร้อมชี้แจงว่า ก่อนการประชุมระดับผู้นำจะมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวที ไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเราก็ต้องจับมือทักทาย ไม่ว่าจะมีกรณีใด ๆ อยู่กับเขา เราก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศ เราไม่ได้มีปัญหาอะไร ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เราไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคี และไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆ
ส่วนที่สมเด็จ ฮุน เซน ระบุว่า การทวงคืนดินแดนดังกล่าวมีเพียงสองแนวทางเท่านั้น ได้แก่ การใช้กำลังทางทหาร การเจรจาโดยสันติวิธี พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า กัมพูชาไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถในการใช้กำลังเข้ายึดดินแดนกลับคืนมานั้น นายอนุทินกล่าวว่า ขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานและไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆ ประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่า อธิปไตยของเราเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วง หรือรุกล้ำ และสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนมาก เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา เชื่อว่าต้องคิดดีๆ ถ้าจะมารุกล้ำหรือใช้กำลังกับประเทศไทย ต้องคิดดีๆ
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