ข่าว

หามส่งโรงพยาบาล 13 ราย หลังกินก๋วยเตี๋ยว เผยใช้ผงปริศนาปรุง เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 07:28 น.
66
ขอบคุณภาพจาก : มาดามแหม่ม MadamQueen﻿

หามส่งโรงพยาบาล 13 ราย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก หลังกินก๋วยเตี๋ยว เผยใช้ผงปริศนาปรุง เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ

พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ หน.พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งบริเวณหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จากเหตุเมื่อเที่ยงวันที่ 8 มิ.ย. ลูกสาวเจ้าของร้าน และผู้มารับประทานก๋วยเตี๋ยว มีอาการอาหารเป็นพิษ ถูกนำส่ง รพ.อุดรธานี 13 ราย โดยยังนอนรักษาตัวที่ รพ. 6 ราย

โดยผู้ป่วยทั้งหมดมี 13 ราย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก อุจจาระร่วง ประกอบด้วย 1.นายพรชัย อายุ 30 ปี, 2.นางสุปราณี อายุ 52 ปี (ลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยว), 3.นางสีนวน อายุ 49 ปี, 4.นายศราวุธ อายุ 35 ปี มีอาการรุนแรงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด, 5.นายธวัชชัย อายุ 33 ปี, 6.นายอภิชัย อายุ 30 ปี, 7.นายธันวา อายุ 17 ปี, 8.นางนกน้อย อายุ 87 ปี, 9.น.ส.วิยะดา (แม่ค้าน้ำปั่น),10.นางปัน (คนปรุงก๋วยเตี๋ยว) 11. น.ส.บุญเลี้ยง, 12.น.ส.พรรณิการ์ (หลานสะใภ้ร้านก๋วยเตี๋ยว) และ 13. นายเมธิน โดย สสจ.อุดรธานี ลงพื้นที่สอบสวนโรค และค้นหาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร วัตถุดิบ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุของการป่วย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผล

ขอบคุณภาพจาก : มาดามแหม่ม MadamQueen

ทางเจ้าของร้านให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ทุกวัน นางปัน จะมีหน้าที่ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว และจะเป็นทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า ช่วงสายเมื่อวาน นายสินชู อายุ 46 ปี ลูกชายนางปัน เอาเกลือมาให้แม่ 2 ถุง

ตนขายก๋วยเตี๋ยวมา 6-7 ปี ช่วงนี้ตนจะไปขายทุเรียน โดยหลังปรุงน้ำซุปเสร็จแล้วจะไปขายทุเรียนที่ตลาดไทยศิริ และให้ นางบุญเลี้ยง มาขายก๋วยเตี๋ยว วันนั้นเกลือที่ตนซื้อมาหมด จึงเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อน มองด้วยสายตาเกลือมีสภาพเก่า จะออกสีเหลืองเล็กน้อย จึงเอานิ้วแตะขึ้นมาชิม มีรสเค็มก็คิดว่าเป็นเกลือ จึงเอาไปใช้เป็นเครื่องปรุงตามสูตร หลังจากปรุงก็ตักมาชิม 2 ช้อน เวลาผ่านไปสักพักรู้สึกชาที่ริมฝีปากก่อน จากนั้นก็รุนแรงขึ้น มีอาการวิงเวียนศีรษะจึงไปพักผ่อน ถ่ายอุจจาระไป 2 ครั้ง จากนั้นก็ไปเอายามารับประทาน ก่อนจะไปหาหมอ แล้วกลับมาพักผ่อน สำหรับเกลือต้นเหตุสาธารณสุขเก็บไปหมดแล้ว

“รู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุนี้ขึ้น ตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ เพราะก่อนจะเทถุงเกลือที่ลูกชายนำมาขายให้ ตนก็ชิมและมีรสเค็ม ถ้าเป็นสารพิษก็เท่ากับว่าจะฆ่าล้างครัว เพราะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กิน คนครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน รู้สึกเสียใจมาก ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้” เจ้าของร้านกล่าว

เบื้องต้นตำรวจจึงยึดถุงบรรจุวัสดุสีขาว 3 ถุง นำไปตรวจพิสูจน์อีกครั้ง ขณะเดียวกันจะต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากร้านก๋วยเตี๋ยว พร้อมเชิญเจ้าของร้านและญาติๆไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กลาโหมโต้ ไม่มีทูตจีนเข้าพบ ทราบอยู่แล้วรถถังจีนถูกส่งให้เขมรก่อนการปะทะ

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัยฮีโร่หนุ่มพลเมืองดี ช่วยสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้าย ก่อนถูกแฟนหนุ่มซิ่งชนเสียชีวิต

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือด! ประชาชนจุดไฟรถยนต์ ประท้วงเหตุผู้อพยพซูดานแทงชาวไอร์แลนด์เจ็บสาหัส

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สวน “ฮุนเซน” คิดดีๆถ้าจะใช้กำลังกับไทย ยันไม่ได้คุยกับ “ฮุนมาเนต”

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หามส่งโรงพยาบาล 13 ราย หลังกินก๋วยเตี๋ยว เผยใช้ผงปริศนาปรุง เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มิ.ย. 69 รอเปิดตลาดครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดวานนี้บวก 550 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบชายวัย 49 วินนิเพก แคนาดา ล่วงละเมิดทางเพศแม่ลูกอ่อนกลางชุมชน ข่าวต่างประเทศ

รวบชายวัย 49 เมืองวินนิเพก แคนาดา ล่วงละเมิดทางเพศแม่ลูกอ่อนกลางชุมชน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69 คอหวยส่องเลขงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง เลขเด็ด

เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 23 ปีวัยรุ่นสาวแก๊งบูลลี่ก่อเหตุผลักเด็ก 17 ตกสะพานเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คดีโหดญี่ปุ่น เน็ตไอดอลสาว แค้นเด็ก 17 บังคับแก้ผ้า-ไลฟ์ประจาน ผลักตกสะพานดับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เด็ก 4 ขวบถูกผลักตกสไลเดอร์สูง 1.5 ม. พ่อคู่กรณีอ้างลูกเป็นออทิสติก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 9 มิถุนายน 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 9/6/69 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันอังคาร เลขเด็ดตำราสัตว์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คนใหม่ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คนใหม่ พร้อมวิธีเช็กสิทธิ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 36 งวด เจาะลึกเลขเด็ด รางวัลที่ 1

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี สุขภาพและการแพทย์

ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ ปิติศักดิ์ โพสต์เศร้า สูญเสียน้องสาว ข่าวดารา

โพสต์เศร้า เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาวที่รักวัย 39 ปี เผยความในใจจากพี่ชาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟาริดา แจงปมไม่ป้องกัน ยืนยันกินยาคุม ป้องกันตนเองแล้ว ข่าวดารา

ฟาริดา เคลียร์ปมไม่ป้องกัน อ้างฝ่ายชายบอกถุงยางหมด เผยกินยาคุมแล้ว แต่เอาไม่อยู่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “น้องกีวี่” นศ.เทคนิคบุรีรัมย์ รถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนทับร่างดับคาที่ สลดเพิ่งเข้าพิธีหมั้น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย น้องเติมฝัน 2 ขวบ สิ้นใจแล้ว หลังถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชน ลำปาง ข่าว

อาลัย น้องเติมฝัน 2 ขวบ สิ้นใจแล้ว หลังถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชน ลำปาง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง บันเทิง

เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! ซูยอง-จองคยองโฮ เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ปิดฉากรัก 14 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแส นักร้องหนุ่มท้องไม่รับ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแส ‘ฟาริดา’ ดราม่าโยงนักร้องหนุ่ม หวั่นเด็กโตมาเห็น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผาทั้งเป็นดับ ศาลสั่งรอลงอาญา ข่าว

เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผาทั้งเป็นดับ ศาลสั่งรอลงอาญา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มิ.ย. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 10 มิ.ย. 2569 07:28 น.
66
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลาโหมโต้ ไม่มีทูตจีนเข้าพบ ทราบอยู่แล้วรถถังจีนถูกส่งให้เขมรก่อนการปะทะ

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

เดือด! ประชาชนจุดไฟรถยนต์ ประท้วงเหตุผู้อพยพซูดานแทงชาวไอร์แลนด์เจ็บสาหัส

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

“อนุทิน” สวน “ฮุนเซน” คิดดีๆถ้าจะใช้กำลังกับไทย ยันไม่ได้คุยกับ “ฮุนมาเนต”

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569

ราคาทองวันนี้ 10 มิ.ย. 69 รอเปิดตลาดครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดวานนี้บวก 550 บาท

เผยแพร่: 10 มิถุนายน 2569
Back to top button