หามส่งโรงพยาบาล 13 ราย หลังกินก๋วยเตี๋ยว เผยใช้ผงปริศนาปรุง เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ
หามส่งโรงพยาบาล 13 ราย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ชาริมฝีปาก หลังกินก๋วยเตี๋ยว เผยใช้ผงปริศนาปรุง เข้าใจผิดนึกว่าเกลือ
พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ หน.พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งบริเวณหน้าปากซอยร่มเกล้า 10 ชุมชนพรสวรรค์ เขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จากเหตุเมื่อเที่ยงวันที่ 8 มิ.ย. ลูกสาวเจ้าของร้าน และผู้มารับประทานก๋วยเตี๋ยว มีอาการอาหารเป็นพิษ ถูกนำส่ง รพ.อุดรธานี 13 ราย โดยยังนอนรักษาตัวที่ รพ. 6 ราย
โดยผู้ป่วยทั้งหมดมี 13 ราย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก อุจจาระร่วง ประกอบด้วย 1.นายพรชัย อายุ 30 ปี, 2.นางสุปราณี อายุ 52 ปี (ลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยว), 3.นางสีนวน อายุ 49 ปี, 4.นายศราวุธ อายุ 35 ปี มีอาการรุนแรงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด, 5.นายธวัชชัย อายุ 33 ปี, 6.นายอภิชัย อายุ 30 ปี, 7.นายธันวา อายุ 17 ปี, 8.นางนกน้อย อายุ 87 ปี, 9.น.ส.วิยะดา (แม่ค้าน้ำปั่น),10.นางปัน (คนปรุงก๋วยเตี๋ยว) 11. น.ส.บุญเลี้ยง, 12.น.ส.พรรณิการ์ (หลานสะใภ้ร้านก๋วยเตี๋ยว) และ 13. นายเมธิน โดย สสจ.อุดรธานี ลงพื้นที่สอบสวนโรค และค้นหาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร วัตถุดิบ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุของการป่วย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผล
ทางเจ้าของร้านให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ทุกวัน นางปัน จะมีหน้าที่ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว และจะเป็นทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า ช่วงสายเมื่อวาน นายสินชู อายุ 46 ปี ลูกชายนางปัน เอาเกลือมาให้แม่ 2 ถุง
ตนขายก๋วยเตี๋ยวมา 6-7 ปี ช่วงนี้ตนจะไปขายทุเรียน โดยหลังปรุงน้ำซุปเสร็จแล้วจะไปขายทุเรียนที่ตลาดไทยศิริ และให้ นางบุญเลี้ยง มาขายก๋วยเตี๋ยว วันนั้นเกลือที่ตนซื้อมาหมด จึงเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อน มองด้วยสายตาเกลือมีสภาพเก่า จะออกสีเหลืองเล็กน้อย จึงเอานิ้วแตะขึ้นมาชิม มีรสเค็มก็คิดว่าเป็นเกลือ จึงเอาไปใช้เป็นเครื่องปรุงตามสูตร หลังจากปรุงก็ตักมาชิม 2 ช้อน เวลาผ่านไปสักพักรู้สึกชาที่ริมฝีปากก่อน จากนั้นก็รุนแรงขึ้น มีอาการวิงเวียนศีรษะจึงไปพักผ่อน ถ่ายอุจจาระไป 2 ครั้ง จากนั้นก็ไปเอายามารับประทาน ก่อนจะไปหาหมอ แล้วกลับมาพักผ่อน สำหรับเกลือต้นเหตุสาธารณสุขเก็บไปหมดแล้ว
“รู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุนี้ขึ้น ตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ เพราะก่อนจะเทถุงเกลือที่ลูกชายนำมาขายให้ ตนก็ชิมและมีรสเค็ม ถ้าเป็นสารพิษก็เท่ากับว่าจะฆ่าล้างครัว เพราะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กิน คนครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน รู้สึกเสียใจมาก ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้” เจ้าของร้านกล่าว
เบื้องต้นตำรวจจึงยึดถุงบรรจุวัสดุสีขาว 3 ถุง นำไปตรวจพิสูจน์อีกครั้ง ขณะเดียวกันจะต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากร้านก๋วยเตี๋ยว พร้อมเชิญเจ้าของร้านและญาติๆไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
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