การเงินเศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คนใหม่ พร้อมวิธีเช็กสิทธิ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:55 น.
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ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คนใหม่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คนใหม่-กลุ่มตกหล่นต้องทำอย่างไร เช็กวิธีตรวจสอบตรวจสอบ พร้อมช่องทางเช็กสิทธิ

หลังจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิผ่าน 5 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ระหว่างนี้มีคำถามตามมาว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนขอรับสิทธิสำหรับคนใหม่

ประชาชนที่ไม่เคยมีบัตรและอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบข้อมูลผลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.web-app.bora.dopa.go.th/welfare/login

2. คลิกปุ่ม “ขอรับสิทธิด้วยตนเอง”

3. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiD เพื่อสแกน QR Code บนหน้าจอ

4. กดยืนยันตัวตนด้วยปุ่ม “ยินยอม”

5. รอระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอ

กรณีระบบแจ้งข้อความว่า “ไม่พบสิทธิการใช้งาน” แสดงว่าผู้ใช้งานไม่ใช่เจ้าหน้าที่และไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย หากต้องการรับสิทธิเพิ่มเติมให้ติดต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เทศบาล อำเภอ เขต หรือเมืองพัทยา ตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน

กลุ่มตกหล่นขอรับสิทธิอย่างไร

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เตรียมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

วิธีเช็กสถานะสำหรับผู้มีสิทธิเดิม

ผู้ลงทะเบียนรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaiD หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิด ระบบจะแสดงผล 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย : ให้รอประกาศผลคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

2. ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง : ต้องลงทะเบียนใหม่

3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน : กลับมาเช็กสถานะอีกครั้งในวันถัดไป

หากผู้ลงทะเบียนไม่สะดวกทำรายการด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ สามารถเดินทางไปติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธอส. และ ธอท.

ข้อมูลจาก : thaigov, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ www.web-app.bora.dopa.go.th/welfare/login

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:55 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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